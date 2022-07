Verucchio: riasfaltate e sistemate due strade vicinali a uso pubblico

E’ iniziato lunedì scorso e si concluderà in settimana un intervento di sistemazione e asfaltatura di due strade vicinali a uso pubblico in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Romagna: si tratta di via Borgo Raffaneto in zona Pieve Romanica e di via Serra Ventoso ai confini con la Repubblica di San Marino.

“L’opera riguarda la completa asfaltatura della prima e di un tratto ammalorato della seconda. Sono previsti anche interventi di pulizia dei fossi di scolo e il ripristino delle scarpate, ove necessario” spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali: “L’intervento realizzato di concerto con il Consorzio di Bonifica è eseguito dalla ditta Lunedei di Santa Giustina e come Comune ringraziamo il Consorzio per l’attenzione che dimostra nei confronti del territorio reinvestendovi importanti risorse locali”