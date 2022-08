Verucchio: sabato si suona e si ride con la comicità musicale della Microband

Prosegue l’estate a Verucchio e ad andare in scena, sabato 20 agosto, alle 21:30, presso l’Anfiteatro Chiostro del Museo Archeologico, sono Luca Domenicali e Danilo Maggio in arte MICROBAND con la nuova produzione DUELL – The Best of.

I due virtuosi musicisti giocano con gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio sorprendente e virtuoso; eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati. Chopin, Brahms, Paganini, Bizet, Rossini, Händel, Mozart, Bach, Ravel, Beethoven, Verdi e tanti tra gli autori delle musiche più clamorosamente belle di tutti i tempi, vengono riproposti per scandalizzare, ma anche incantare il pubblico.

DUELL – The Best of è uno spettacolo in cui non solo hanno raccolto, curato ed aggiornato il meglio del loro ricchissimo repertorio, ma hanno anche inserito molti pezzi totalmente nuovi. Quella che non cambia è la miscela di comicità e virtuosismo che li fa ritenere a livello internazionale tra i capiscuola del teatro comico-musicale e che rende i loro spettacoli sempre unici, trascinanti, ed amati da pubblici di ogni paese e di ogni età.

Biografia

Dopo essersi formata a Bologna a metà degli anni Ottanta, la Microband, ovvero Luca Domenicali e Danilo Maggio, inizia una carriera artistica di grande prestigio internazionale. I primi a credere nel talento dei due furono Pupi Avati e Maurizio Nichetti, ma ancor più determinante e fortunato fu l’incontro con Renzo Arbore. Dopo aver vinto il 1° Premio al Festival Internazionale di Lipsia, nel 2000 Microband è stata invitata alla più prestigiosa vetrina internazionale di teatro, il Festival di Edimburgo. Centinaia sono gli spettacoli ormai tenuti dai simpatici Domenicali-Maggio nei principali teatri e Festival di tutta Europa con inviti al Conservatorio di Zurigo e Winterthur. Oggi, dopo un corteggiamento durato le centinaia di spettacoli effettuati nel corso di una strepitosa carriera, Microband ha deciso di dedicare un intero spettacolo alla musica classica, e lo ha fatto alla sua maniera, con le sue irresistibili gags, le sue magiche invenzioni e quella vena di comica follia che tanto li ha fatti apprezzare dal pubblico.

Ingresso:

intero 12 euro

ridotto 10 euro (over 65 anni)

ridotto ragazzi 8 euro (fino a 14 anni).

Prenotazioni:

320 5769769

Prevendite online: www.liveticket.it/verucchioteatroestate

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro Pazzini di Verucchio, in via S. Francesco.