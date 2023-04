Viaggia per mezza Europa con un passaporto falso, arrestato a Rimini mentre si imbarcava per Londra

Le autorità di polizia hanno arrestato un uomo iraniano di 36 anni presso l’aeroporto “Fellini” di Rimini. L’uomo, che aveva viaggiato per mezza Europa con documenti falsi, è stato fermato dai poliziotti della Polizia di Frontiera al momento del controllo del passaporto, descritto dagli esperti come un “ottimo falso”.

Il clandestino ha raccontato di aver abbandonato il suo paese d’origine circa 8 mesi fa, passando dalla Turchia e dalla Grecia per poi arrivare in Belgio e in Francia. A Parigi, ha acquistato un nuovo passaporto austriaco e un biglietto aereo per l’Italia, raggiungendo Napoli. Il suo viaggio sarebbe dovuto proseguire alla volta di Verona per poi imbarcarsi su un aereo diretto a Londra, ma è stato costretto a ripiegare su Rimini a causa di problemi emersi nello scalo veneto.

Il 36enne è stato arrestato e successivamente processato per direttissima, convalidando il fermo e disposto l’obbligo di firma giornaliero. (Giornale SM)