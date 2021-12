Vincenzo Paldino, Udicon Emilia-Romagna: “Vaccino: nei bimbi ha effetti normali, i genitori si fidino”

In questi giorni è partita la vaccinazione dei bambini nella fascia 5-11 anni “e, come associazione, abbiamo appena lanciato un video sui dubbi dei genitori a proposito della ‘novità’ di questo vaccino. In realtà, non è proprio una novità. Negli Usa c’è uno studio consolidato, e pubblicato sulle riviste scientifiche, che mostra come su più di 5 milioni di bambini immunizzati non ci siano stati effetti ‘drammatici’, diciamo. Anzi, sono addirittura quasi nulli, come quelli di qualsiasi vaccino, dal dolore al braccio a quelli muscolari. Niente di particolare, quindi“. Lo segnala Vincenzo Paldino, presidente dell’associazione di consumatori Udicon Emilia-Romagna, in un’intervista alla ‘Dire’. Nei prossimi mesi, continua quindi Paldino, “sarà strategico vaccinare i bambini. Lo stiamo vedendo in questi giorni, dove abbiamo per ogni provincia 40-50 classi in quarantena: è in quel settore che si trovano i focolai oggi. Ai genitori diciamo di vaccinare i loro bimbi, del resto anche la società nazionale dei pediatri si è espressa favorevolmente. Fidiamoci della scienza e dei medici, mettendo i bambini al sicuro anche dal fenomeno del long Covid, che, come abbiamo letto, su di loro può essere piuttosto importante”.

Tamponi ‘dall’estero’ tutelano cittadini e imprese

“Ben venga, in fondo è solo un piccolo sacrificio”

La proroga dello stato di emergenza e i tamponi per chi viene dall’estero impattano su turisti e consumatori? “Se si decide per uno scenario del genere, lo si fa per tutelare i cittadini e anche le attività produttive verso il periodo natalizio. Quindi, ben venga. Si tratta nel secondo caso di un piccolo sacrificio per chi viene dall’estero, proprio per trascorrere serenamente il Natale“. Lo evidenzia Vincenzo Paldino, presidente dell’associazione di consumatori Udicon Emilia-Romagna, parlando alla ‘Dire’.

(Agenzia Dire)