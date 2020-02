Volley e atletica, due argenti per lo sport marignanese

Arrivano due gli argenti per lo sport marignanese.

La Omag Consolini Volley San Giovanni in Marignano (nell’immagine in apertura) è risultata seconda in Coppa Italia Serie A2. In una giornata di grande pallavolo, in cui non sono mancate straordinarie emozioni, la Omag non è riuscita a trovare la vittoria contro un avversario di altissimo livello come la Delta Informatica Trentino, dimostrando comunque grinta e carattere. Un risultato importante che è stato il frutto di un grande lavoro condotto dalle atlete guidate dai Coach Saja e Zanchi coadiuvati da uno staff d’eccellenza, ma anche del supporto di grandi Sponsor e di instancabili volontari. Basti pensare che è la seconda finale che la squadra disputa in tre anni. Oltre 400 tifosi, poi, hanno affrontato una lunga trasferta per rimanere vicini alle proprie beniamine e vivere insieme a loro la gara, davvero emozionante!

Argento nazionale anche per Yoro Menghi, che si aggiudica il secondo gradino del podio ai Campionati Italiani Juniores di Eptathlon. Yoro è risultato secondo classificato con 5105 punti a soli 3 punti dal primo, con risultati carichi di record personali e misure davvero significative.

Nella prima giornata Yoro ha ottenuto 7.21 s nei 100 m, 6.82 m nel lungo, 11.16 m nel peso e 1.90 m nell’alto! Nella seconda 8.48 s nei 60 HS, 3.90 m nel salto con l’asta e 2.46 s nei 1000 m.

“Grazie agli atleti marignanesi, ai tecnici, allenatori e a tutto lo staff, sempre in prima linea, con grande impegno e determinazione, ma anche con risultati davvero importanti che ci fanno appassionare! Lo sport si conferma come un fiore all’occhiello per San Giovanni in Marignano! Grazie anche ai numerosi tifosi che seguono le varie discipline sportive del nostro paese con tanta passione!”, commenta l’amministrazione comunale.