Volontari della Papa Giovanni XXIII feriti a bastonate da coloni israeliani in Cisgiordania – VIDEO

Martedì scorso, 7 marzo, due volontari di Operazione Colomba, il Corpo di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, sono stati aggrediti da parte di coloni israeliani durante un’azione di monitoraggio dei diritti umani nei pressi del villaggio palestinese di Tuba, nell’area di Masafer Yatta, nel sud della Cisgiordania.

Nel corso dell’aggressione – riferisce la Comunità fondata da Don Benzi – una volontaria, di nazionalità statunitense, è stata colpita alla testa con un bastone riportando un trauma cranico con emorragia interna e la perforazione del timpano sinistro. Dimessa dall’ospedale, la perforazione del timpano le impedisce il rientro in aereo. Ieri gli attivisti sono andati a sporgere denuncia presso la polizia israeliana.

«Eravamo nella campagna per monitorare che non ci fossero incidenti, in quanto con l’inizio della stagione pastorizia i

coloni portano i greggi a pascolare nelle terre di proprietà palestinese», racconta S., volontario italiano. Ferito più lievemente un altro volontario, un italiano proveniente dalla Lombardia.

«Improvvisamente tre coloni, mascherati in volto, sono usciti dall’avamposto di Havat Ma’on – illegale anche per la legge israeliana – correndo con mazze di ferro verso di me e lanciandomi pietre. Mentre scappavo, un altro colono che stava pascolando lì vicino con una bimba ha raggiunto la mia collega, una donna sessantenne nord-americana, e l’ha colpita alla testa. Infine si sono allontanati».

IL VIDEO:

(ANSA)