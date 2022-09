Voto, Sinistra italiana: “Le elezioni? Una sdentata inevitabile”

Anche Sinistra Italiana commenta la debacle elettrale della coalizione alle elezioni

“La sdentata che ci si aspettava è arrivata, chiunque pensasse (sul serio) che sarebbe stato possibile evitarla sta guardando la realtà con lenti sfocatissime – spiega il segretario provinciale Fortunato Stramandinoli – così come chi pensa che la sdentata sia figlia solo della pessima legge elettorale…chiaro, poteva esserci la speranza, ma la speranza spesso poco si addice alla politica.

Una piccola pattuglia di donne e uomini che si battono per un paese diverso riesce ad entrare in Parlamento, con il voto di tante e tanti, che ringraziamo sentitamente, l’alleanza Verdi-Sinistra supera lo sbarramento e riuscirà ad essere opposizione li dentro alla stragrande maggioranza a traino Meloni.

Credo sia inevitabile e indispensabile iniziare subito a ricostruire e preparare il campo dell’opposizione, con chi?

Con quelli che condividono un’idea di paese diversa da quella che c’è in campo e che si prospetta d’ora in avanti…chi ha dubbi sull’idea di paese li sciolga al più presto perché non c’è tanto tempo da perdere.

Ringraziamo davvero chi ha deciso di esprimersi votando la nostra lista, per quanto ci riguarda la nostra strada continua ripartendo da qui, dalla fiducia espressa nei nostri confronti dagli elettori; non era scontato arrivare anche nella provincia di Rimini ad avere il 3,5% dei consensi; non sarà tanto ma è una buona base.

Noi l’opposizione siamo abituati a farla perché ci battiamo per un paese meno disuguale, più ecologista, più inclusivo e giusto, tra gli altri chi c’è? “