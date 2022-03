Weekend di mareggiate e nevischio sui rilievi in provincia di Rimini

La perturbazione che sta investendo soprattutto il meridone lambisce la provincia di Rimini, dove questa mattina si è avuto del nevischio solo dai 700 metri in su. Nelle vicine Marche potrebbe accadere qualcosa di più, con nevischio anche in autostrada A 14 fra Pesaro e Senigallia.

Dopo una pausa, un nuovo peggioramentto è previsto per domani pomeriggio, con pioggia mista a neve anche a partire da quote sui 300 metri. Non sono comunque stati amesso bollettini di allerta.

La previsione di ARPAE per la provincia di Rimini per oggi, sabato 5 marzo: “Sulla costa nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con pioggia mista a neve; dal pomeriggio nuvolosità variabile. Temperature massime pomeridiane comprese tra 1° sui rilievi e 8° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 46 (sui rilievi) e 55 km/h (sulla costa). Mare molto mosso”.