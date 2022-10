Zaccagno salva il Rimini, 0-0 a Siena

SIENA: 1 Lanni, 2 Raimo, 3 Favalli, 7 Disanto, 8 Buglio, 9 Paloschi, 13 Crescenzi, 15 Collodel (37′ st 71 Picchi), 17 Castorani (29′ st 14 Meli), 28 Silvestri, 55 Leone. A disp.: 22 Manni, 5 Farcas, 6 Riccardi, 20 Rizzitelli, 23 Bianchi, 66 De Santis, 77 Franco. All. Pagliuca.

RIMINI: 12 Zaccagno, 3 Haveri (11′ st 13 Regini), 4 Tanasa (12′ st 8 Delcarro), 5 Pasa, 10 Gabbianelli (20′ st 7 Tonelli), 15 Gigli (28′ st 6 Panelli), 27 Laverone, 29 Santini, 31 Pietrangeli, 38 Rossetti, 99 Vano (20′ st 19 Rosso). A disp.: 1 Galeotti, 22 Lazzarini, 17 Acquistapace, 20 Accursi, 32 Tofanari, 44 Eyango, 83 De Rinaldis. All. Gaburro.

ARBITRO: Marco Saia di Palermo.

ASSISTENTI: Luca Feraboli di Brescia e Matteo Pressato di Latina.

4° UFFICIALE: Gioele Iacobellis di Pisa.

RETI:

AMMONITI: Disanto, Buglio, Pietrangeli, Castorani, Rossetti, Raimo.

ESPULSO: 48′ st D’Alterio (vice-allenatore del Rimini).

NOTE. Corner: 0-2.

MIglior difesa e miglior attacco in scena all'”Artemio Franchi” di Siena. Il prolifico Rimini, (17 gol fatti) questa sera in maglia azzurra e pantaloncini e calzettoni rossi, vi arriva dopo tre vittorie consecutive, che fanno quattro con quella di Coppa Italia ad Ancona; i blindati padroni di casa (3 gol subiti) in canonica maglia bianconera, sono reduci dalla prima sconfitta in Sardegna sul campo della Torres.

Quattro novità per Gaburro rispetto alle ultime gare: Gigli, Haveri, Tanasa e Rossetti dal primo minuto al posto di Panellli, Regini, Delcarro e Tonelli.

PRIMO TEMPO

1′ Brivido a freddo per il Rimini. Castorani crossa per Favalli che di testa sfiora lo specchio.

22′ Paloschi a lato di testa.

25′ Zaccagno salva su incornata di Buglio, che però era in fuorigioco.

28′ Ancora Buglio ma di piede, fuori.

35′ Corner Rimini, primo della partita: Gabbianelli per Santini che impegna Silvestri, angolo. Nuova battuta e Haveri di testa mette dentro sul primo palo, ma l’arbitro vede un fallo in attacco di Pietrangeli e annulla l’azione.

42′ Di nuovo Buglio di testa, alto.

46′ Al riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

49′ Lanni rinvia il cross di Rossetti sui piedi di Pietrangeli, fuori.

54′ Paloschi tocca per Favalli che spara, murato in corner da Haveri. Sugli sviluppi dell’angolo Silvestri mette alto di testa.

63′ Collodel ci prova dal limite, Zaccagno blocca sicuro.

La pressione del Siena non dà più respiro ai riminesi, che non riescono quasi mai a ripartire.

64′ Il portiere biancorosso si deve invece superare sul tiro di Raimo deviato pericolosamente da Pasa.

69′ Gigli buca un traversone ma Paloschi di testa non approfitta.

64′ Zaccagno blocca il colpo di testa di Disanto. 77′ Secondo miracolo di Zaccagno, che alza il colpo di testa di Silvestri a colpo sicuro.

81′ E’ un assedio, ma il Siena perde Collodel per infortunio, entra Picchi.

84′ Terzo e doppio prodigio di Zaccagno, prima su Meli e poi su Favalli entrambi da due passi. 45′ Quattro di recupero.

49′. Finisce così. Buon punto per il Rimini su campo difficile di piazza ambiziosa. Zaccagno super e difesa tetragona, mentre il Siena può recriminare sui troppi errori nelle conclusioni dopo aver tenuto il pallino del gioco per tutto il secondo tempo. Punto biancorosso che diventa pesante grazie alla sconfitte interne di entrambe le capoliste Fiorenzuola e Reggiana, e che vale il secondo gradino della graduatoria.

