16 aprile 1248 – Malatesta cambia bandiera e Rimini diventa guelfa

“E fu che Malatestino (cioè Malatesta da Verucchio, così appellato allora a distinzione del padre morto in quel torno), capitanando le militia riminesi alla volta di Imola d’ordine di Tommaso della Marca Conte di Romagna per l’Impero, sopraffece nel viaggio un tal Messo che portava al Conte lettere del Podestà riminese, nelle quali si conteneva che il Malatesta colà sostenersi prigione, siccome in sospetto di guelfo. Per la qual cosa Malatesta, scoperta l’insidia che gli era tesa, non fu tardo a voltare indietro sopra di Rimini, ove con l’ajuto dei cittadini a lui amorevoli si impossessò della persona del Podestà, e la città tutta in sua balìa ebbe, ad eccezione delle case di Ugolin Parcitade (il Viceconte) e altri pochi”.

“Ciò sembra avvenuto adì 16 aprile. Fra coloro che furono al suo ajuto annoverano Taddeo Conte di Montefeltro e Urbino, i Conti di Carpegna, e Ramberto di Giovan Malatesta”. Così Luigi Tonini (“Rimini avanti il ​​principio dell’era volgare vol.3” – 1862).

Il nome di quel podestà è scomparso delle cronache successive. Sappiamo invece quello del suo predecessore in carica l’anno prima: era Malatesta dalla Penna, padre del futuro “Mastino”, che proro allora venne a mancare. Ma ora siamo nel 1248 e alla svolta cruciale nella storia della Rimini medievale. Poche settimane prima, il 18 febbraio, l’imperatore Federico II di Svevia era stato clamorsamente sconfitto sotto le mura di Parma dopo oltre sei mesi di durissimo assedio. Guelfi sostenuti dal Papa Innocenzo IV e Ghibellini fedeli allo “Stupor mundi” si erano affrontati in un crescendo di efferatezze, esarcerbate dalle rivalità municipali e dalle faide famigliari. Quotidiane le impiccaggioni di traditori veri o presunti, decapitazioni e mutilazioni di prigionieri.

Solo per stare agli attori principali, con l’impero c’erano la fedelissima Cremona, l’ambiguo signore della Marca Trevigiana Ezzelino da Romano, Pavia, Reggio Emilia, Modena, Padova, Verona, Vicenza, Bergamo, Pisa, Siena, Pistoia, San Miniato, Prato, Arezzo, Terni, Fermo, Jesi, Urbino, Pesaro, quasi tutta la Romagna Rimini compresa e naturalmente il regno di Sicilia (ovvero tutta l’Italia meridionale) prediletto di Federico. Ostile Venezia, ma sempre facente parte per se stessa. Con il papa, quanto restava della seconda Lega Lombarda con Milano in testa (Brescia, Torino, Alessandria, Crema, pesantemente battute dall’imperatore a Cortenuova nel 1237), Genova, Piacenza, Ferrara, Mantova, Firenze, Perugia, Orvieto, Viterbo, Ancona, Bologna, Faenza. A spalleggiare i rispettivi schieramenti, le città guelfe o ghibelline, grandi e piccole, di tutta l’Italia settentrionale e centrale. E in ciascuna le due fazioni ad affrontarsi, prevalendo ora l’una ora l’altra.

I Malatesta erano già fra le maggiori famiglie di Rimini, ma non la dominante. Ghibellino per tradizione come tutta la piccola nobiltà del Montefeltro, Malatesta da Verucchio aveva sposato Concordia de’ Pandolfini, figlia del Vicario imperiale Arrighetto e di una Parcitade, la principale casata filo-imperiale di Rimini. Ma nonostannte il futuro “Mastino” fosse stato anche podestà ghibellino di Rimini nel 1239, la sue fede imperiale doveva essere già traballante, se si vuole credere al racconto accreditato dal Tonini. Il processo era probabilmente già in atto da tempo presso parecchie consorterie romagnole, a iniziare dalle più nobili e potenti. Così nello stesso 1239 a Ravenna i Traversari, che vantavano origine addirittura bizantina e ghibellini da sempre, avevano cambiato bandiera consegnando la città al Papa.

Ma tornando al quel 1248, prosegue il Tonini: “E Malatesta, avuti venti de’ principali ghibellini che qui prendevan nome dagli Omodei, ridusse la città a divozion della Chiesa. Per la qual cosa nel maggio il Cardinale Ottaviano colle militia Bolognesi potè rimettere in patria la parte Camanzera, cioè i nostri esuli guelfi, così appellati dai Gambancerri”. Omodei e Gambancerri, rispettvamente ghibellini e guelfi, erano le pricipali case che si erano affrontate a Rimini, peraltro Comune saldamente ghibellino salvo brevissime parentesi.

“Il Cardinale Ottaviano” detto anche “Attaviano” apparteneva alla famiglia ultraghibellina dei conti Ubaldini, arroccati nel Mugello e in seguito con il ramo “della Carda” alle falde del monte Nerone. Addirittura sostenevano – senza il minimo fondamento – che le corna di cervo fossero state aggiunte al loro stemma per privilegio dell’imperatore Federico I Barbarossa in persona, riconoscente verso un Ubaldini che gli avrebbe donato appunto un cervo da lui ucciso durante una caccia condotta assieme.

Tanto ardore filo-imperiale non impedì però anche al cardinle Ottaviano di cambiare partito: per soldi, si disse allora. «Avvenne ch’egli, avendo bisogno di soccorso di moneta, dimandolla alla parte ghibellina, o vero d’imperio, di Toscana: fulli vietato; sì che costui, lamentandosi, disse quasi conquerendo d’essi: “Io posso dire, se è anima, che l’ho perduta per la parte ghibellina e un solo non mi soccorre”; sì che mostrò in questo suo parlare, quando disse “se anima”, ch’elli non fusse certo d’avere anima»: così il bolognese Jacopo della Lana, nel suo commento alla Divina Commedia.

Dopo la sconfitta di Federico II a Parma, Ottaviano fu incaricato da papa Innocenzo IV di recuperare i possedimenti pontifici in Romagna. Con il sostegno della guelfissima Bologna, l’esercito guidato dall’Ubaldini riuscì a riportare a soggezione della Chiesa tutte le città da Imola a Rimini fra maggio e giugno del 1248, facendosi riconoscere perfino dalla ghibellina Forlì come legato pontificio. Tra il 1249 e il 1250 fu amministratore apostolico della diocesi di Rimini. Un suo nipote fu quel Ruggieri arcivescovo di Pisa che fece morire di fame il conte Ugolino della Gherardesca con i suoi figli, raffigurato da Dante nel canto XXXIII dell’Inferno mentre rode il suo cranio.

Alla famiglia appartenne anche l’indomita Cia degli Ubaldini, (1317 – 1º gennaio 1381) moglie di Francesco II Ordelaffi signore di Forlì.

Sgominati nel Mugello dai Fiorentini, dopo la decapitazione di Maghinardo del Frassino ultimo del ramo “della Pila” nel palazzo del Bargello (1373), i superstiti si rifugiarono dai parenti di Apecchio, dove gli Ubaldini “della Carda” tennero la contea fino al 1752. Uno di essi, Bernardino (1389 – 1437) valente capitano per Guidantonio, viene da molti ritenuto il vero padre di Federico da Montefeltro e forse l’assassino di Oddantonio, primo duca d’Urbino.

Ma noi siano ancora in quel 1248, quando “la parte ecclesiastica riminese presidiò allora validamente il Castello di S. Arcangelo, affinchè non venisse alle mani degli imperiali e che i nostri Guelfi anch’essi furono nell’esercito che ricuperò alla Chiesa Cesena e Bertinoro. Il rinforzo de’ Riminesi in S. Arcangelo dovette esser messo nell’aprile quando il Conte s’avanza fino a Cesena. E a credere che quel Castello fosse stato tolto al dominio del Vescovo antecedentemente dai Ghibellini, nè più restituito poscia dai Guelfi”. Ed ecco un altro aspetto della vicenda: Guelfi e Ghibellini inconciliabili arcinemici, ma almeno in un punto concordi: nell’usurpare i beni ecclesiastici, siano di vescovi che di abbazie.

Il voltafaccia del Malatesta difficilmente sarà avvenuto nelle romanzesche circostanze narrate dalle cronache. L’atto appare ben meditato e preparato assieme al principale alleato: quel Taddeo da Montefeltro conte di Pietrarubbia che con il suo tradimento avrebbe diviso in una sanguinosa faida la sua stessa famiglia, dove chi rimase ghibellino trovò il leader indiscusso nel cugino Guido da Montefeltro. Il “ribaltone” dovette comunque avvenire come altrove sotto l’apparenza di una generale riconciliazione: frenati i “faziosi” (Omodei), fatti rientrare quelli da loro esiliati (Gambacerri), intoccabili i più potenti (i Viceconti imperiali Parcitade): almeno per il momento. Il Malatesta saprà pazientemente aspettare per quasi mezzo secolo, per poi, lui ultraottuagenario, sferrare il colpo decisivo.

Malatesta e Taddeo resteranno i più importanti capi guelfi per gli anni a seguire. Il conte di Pietrarubbia fino alla morte in battaglia nel “sanguinoso mucchio” di Forlì del 1° maggio 1282 per mano delle truppe di suo cugino Guido. Malatesta invece nel 1295 riuscirà a scacciare e massacrare i Parcitade e farsi proclamare signore unico di Rimini, per restare tale fino alla morte nel 1312 a cent’anni tondi. Inizia con lui la signoria malatestiana destinata a durare due secoli e mezzo.

(Nell’immagine in apertura: la cavalleria guelfa esce in sortita da Parma e travolge l’accampamento dell’imperatore Federico II di Svevia)