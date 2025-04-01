3^ Conferenza Nazionale di Mare Libero “Sono tutte spiagge libere, le concessioni sono scadute”

Le concessioni demaniali marittime sono scadute e le proroghe, l’ ultima al 30.09.2027, sono illegittime con obbligo non solo degli organi giurisdizionali di dichiararle tali e non applicarle ai casi sottoposti alla loro cognizione (come correttamente stanno da tempo facendo Tar e Consiglio di Stato: da ultimi nel 2025 i Tar Campania -Napoli-, Liguria, Puglia -Bari-, Lazio -Latina- ), ma anche di tutte le pubbliche amministrazioni: Comuni, Enti Concedenti, Capitanerie di Porto (come invece da tempo non stanno invece vergognosamente facendo).

Anche a Rimini tutti potremo andare a spiaggia a stendere asciugamani per prendere il sole e fare i bagni dove ci pare senza chiedere il permesso a nessuno e senza pagare alcunché a maggior ragione nella fascia chiamata di libero transito a mare delle plance che anche quest’anno verranno apposte. Nessun concessionario scaduto è legittimato a dirvi alcunché. Denunciate i soprusi e le prepotenze di chi vi minaccia in quanto gli abusivi non siamo certamente noi che esercitiamo solo il nostro diritto sul bene comune spiaggia di prendere il sole e fare bagni.

COMUNICATO INTEGRALE.

“La terza conferenza dei comitati di Mare Libero svoltasi a Napoli c/o l’ex asilo Filangieri Bene Comune è stata l’occasione per l’ulteriore saldatura delle lotte che si combattono sotto varie forme durante tutto l’anno lungo le coste italiane, e quest’anno non solo: abbiamo dato voce alle battaglie condotte dagli attivisti e dalle attiviste di Malta, Grecia e Spagna, alla possibilità/necessità di allargare la battaglia sul piano europeo.

Mare Libero sogna per il nostro Paese un Mare Pulito e Libero dalla logica dello sfruttamento economico, che diventi uno spazio aperto alla città, in cui le persone possano entrare a contatto con l’ecosistema spiaggia liberamente, gratuitamente.

Questo appuntamento, aperto al confronto ed al coinvolgimento di giuristi, urbanisti, ambientalisti ed altre associazioni nazionali quali Italia Nostra, Legambiente, WWF, vuole lanciare un segnale chiaro: basta alla privatizzazione delle coste italiane.

Basta con la concessione a privati delle aree demaniali; le concessioni, se proprio necessarie, siano concessioni di servizi e mai più occupazioni di suolo simili a vere e proprie privatizzazioni. Basta al cosiddetto modello balneare italiano.

Basta con le aree interdette a chi non paga, basta con l’uso esclusivo degli arenili; chi decide liberamente di noleggiare un ombrellone e un lettino, può condividere quella spiaggia anche con chi vuole portarsi l’ombrellone da casa.



L’appuntamento di Napoli è stato ricco di confronto ma anche creatività, arte e spunti per andare avanti. Con queste giornate chiuse simbolicamente dall’azione di Domenica sulla costa di Posillipo per rivendicare la riapertura della spiaggia di Riva Fiorita ed esigere le servitù di passaggio al Mare si apre una nuova stagione di mobilitazioni, volte a ricordare che tutte le proroghe delle concessioni balneari sono illegittime perché violano la normativa europea, oltre che negare il diritto ad un bene comune essenziale che è il mare. Le proroghe anche se autorizzate dai comuni, nel 99% degli esercizi balneari sono illegali anche per la prossima estate; da qui il motivo del titolo che abbiamo scelto e che diventa il nostro programma di lotta per la prossima estate: SONO TUTTE SPIAGGE LIBERE!. Anche quest’anno i bagnanti e le bagnanti potranno stendere l’asciugamano dove vorranno e non potranno essere allontanati. Saremo presenti in ogni punto della penisola per stendere gli asciugamani e dimostrarlo. L’appuntamento di Napoli è stato ricco di confronto ma anche creatività, arte e spunti per andare avanti. Con queste giornate chiuse simbolicamente dall’azione di Domenica sulla costa di Posillipo per rivendicare la riapertura della spiaggia di Riva Fiorita ed esigere le servitù di passaggio al Mare si apre una nuova stagione di mobilitazioni, volte a ricordare che tutte le proroghe delle concessioni balneari sono illegittime perché violano la normativa europea, oltre che negare il diritto ad un bene comune essenziale che è il mare. Le proroghe anche se autorizzate dai comuni, nel 99% degli esercizi balneari sono illegali anche per la prossima estate; da qui il motivo del titolo che abbiamo scelto e che diventa il nostro programma di lotta per la prossima estate: SONO TUTTE SPIAGGE LIBERE!. Anche quest’anno i bagnanti e le bagnanti potranno stendere l’asciugamano dove vorranno e non potranno essere allontanati. Saremo presenti in ogni punto della penisola per stendere gli asciugamani e dimostrarlo.

Lo sapevi che il 50% dell’ossigeno che respiriamo proviene dal mare?

Un respiro su due.

Difendiamo il mare,

per continuare a respirare.