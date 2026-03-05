A Key 2026 premiate le innovazioni per la transizione energetica

Innovazione tecnologica e transizione energetica al centro di KEY 2026, dove sono stati assegnati i Premi Innovation “Lorenzo Cagnoni” alle aziende e alle start-up che si sono distinte per i progetti più avanzati nel settore dell’energia sostenibile.

Il riconoscimento è stato consegnato a sette aziende espositrici e a sette start-up dell’Innovation District, una per ciascuno dei principali ambiti della manifestazione: solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e Sustainable City.

A consegnare i premi sono stati il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, la Global Exhibition Director della divisione Green & Technology di IEG Alessandra Astolfi, la project manager di KEY Giorgia Caprioli e il segretario generale di Motus-E Francesco Naso.

Tra le aziende premiate figurano IGreen System, Meteodyn, Clivet, CRRC Zhuzhou Institute, Alperia Green Future, Dragone Energy ed ENEA. Per quanto riguarda le start-up, il riconoscimento è andato a Taleta, Northernlight, I-Tes, CO2CO, AI-Cure, Powandgo ed Enercade.

La premiazione si inserisce nel contesto più ampio degli incontri e dei panel dedicati alle strategie energetiche e alla sostenibilità che hanno caratterizzato la manifestazione.

Uno dei temi affrontati durante KEY riguarda il ruolo della filiera delle costruzioni nella transizione energetica. Nel corso dell’evento è stato presentato il “Rapporto sullo stato della sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni”, realizzato insieme all’Università Politecnica delle Marche.

Secondo i dati illustrati durante la presentazione, l’ambiente costruito è responsabile di circa il 40% dei consumi energetici finali in Europa e di oltre il 35% delle emissioni di CO₂, mentre in Italia l’impatto del settore può arrivare fino al 40% delle emissioni complessive nazionali. In questo contesto la riqualificazione energetica degli edifici viene indicata come uno dei passaggi chiave per la competitività industriale e la sicurezza energetica.

Tra gli appuntamenti della manifestazione anche il convegno “EPC e Finanza: la nuova fase delle rinnovabili”, dedicato allo sviluppo degli impianti e alla finanziabilità dei progetti nel settore energetico.

Durante l’incontro è stato ricordato che nel 2025 il mercato italiano ha registrato progetti autorizzati di rinnovabili pari a 9,5 gigawatt nel fotovoltaico e 1,5 gigawatt nell’eolico. Il confronto ha coinvolto istituzioni, industria e sistema bancario, con focus su regolazione del mercato, costruzione degli impianti e condizioni di accesso al credito.

Un altro tema discusso durante KEY riguarda il rapporto tra efficienza energetica e fonti rinnovabili nel percorso di decarbonizzazione dell’economia italiana. Lo studio “Il ruolo dell’efficienza energetica all’interno del percorso di decarbonizzazione italiana”, realizzato da AGICI, evidenzia come l’integrazione tra efficienza e rinnovabili possa generare benefici sia ambientali sia economici.

Il programma della manifestazione ha dedicato spazio anche alla cooperazione internazionale sulla transizione energetica. Nel corso dell’evento “Energia e Innovazione: la Cooperazione Internazionale del MASE per la Transizione Energetica” sono stati illustrati strumenti e programmi come Mission Innovation, 3DEN ed EPIC, iniziative promosse dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per sostenere lo sviluppo di tecnologie energetiche e favorire l’integrazione delle rinnovabili.