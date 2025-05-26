A Misano arriva l’International Street Food, eccellenze del cibo di strada internazionale e regionale

La 50ª tappa della 9ª edizione dell’International Street Food 2025, la più importante manifestazione di street food in Italia, si terrà a Misano Adriatico, al Parco Mare Nord, da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno 2025, il venerdì dalle ore 18.00 alle 24.00, dal sabato al lunedì dalle 12.00 alle 24.00.

L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con Confartigianato Imprese Rimini, ed ha il patrocinio del Comune di Misano Adriatico.

Questa iniziativa, dedicata al cibo di strada di alta qualità, ha già conquistato un vasto pubblico e nel 2025 toccherà oltre 200 località in tutta Italia, proseguendo fino alla fine di novembre. Il calendario degli eventi attraverserà il Paese offrendo l’opportunità di assaporare le migliori specialità italiane e internazionali, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

I food truck più rinomati d’Italia, con il loro eccellente cibo di strada, accoglieranno i visitatori con cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo del Paese.

A Misano Adriatico si potranno gustare, tra le tante specialità: la bombetta pugliese, la pasta mantecata, gli arrosticini, il kurtos ungherese, la cucina argentina, il fritto di Don Fritto, gli hamburger di Angus, il pulled pork, la cucina messicana.

Non mancheranno i birrifici artigianali italiani, europei e internazionali, per accompagnare al meglio le prelibatezze gastronomiche.

In un unico luogo sarà possibile viaggiare tra culture e sapori, lasciandosi avvolgere da un tripudio di profumi, colori e tradizioni. Anche quest’anno il pubblico sta affollando le tappe con entusiasmo, desideroso di scoprire e assaporare le specialità proposte dagli chef di strada: veri protagonisti del festival, che con passione e orgoglio raccontano il loro street food.

Saranno presenti numerosi ristoranti itineranti e chef esperti, pronti a sorprendere con creazioni originali e un’impeccabile qualità culinaria. Eccellenza, innovazione, tradizione e rispetto delle normative igienico-sanitarie sono i principi fondanti di ogni appuntamento dell’International Street Food.

«Siamo lieti di portare a Misano Adriatico la 50ª tappa dell’International Street Food, un evento che, da ormai nove anni, cresce con passione ed entusiasmo. Non si tratta solo di una rassegna gastronomica, ma di un vero e proprio viaggio tra culture e sapori, che porta nelle piazze italiane le migliori espressioni dello street food, sia nazionale che internazionale. Anche in questa tappa, il nostro obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca, grazie a nuove specialità e format innovativi pensati per sorprendere e creare momenti di condivisione. È una festa dedicata al gusto, alla convivialità e alla scoperta, che celebra le eccellenze italiane senza dimenticare le grandi tradizioni culinarie del mondo. Continuiamo a impegnarci per rendere questa manifestazione sempre più apprezzata e partecipata» – afferma Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. e organizzatore dell’International Street Food, conosciuto come il “Re dello Street Food”.