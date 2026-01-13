A Riccione arriva l’incanto dell’Africa australe, in un viaggio tra Sudafrica, Zimbabwe e Botswana

Un’occasione per viaggiare con la mente e con il cuore, lasciandosi trasportare verso gli orizzonti infiniti del continente africano. Giovedì 15 gennaio, alle 21, la Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10) ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo “Racconti di viaggio”, la rassegna curata dal gruppo Angolo dell’avventura di Rimini e Riccione.

Protagonista della serata sarà il fascino selvaggio di Sudafrica, Zimbabwe e Botswana. Attraverso le fotografie e i racconti di Daniele Gusella, il pubblico potrà vivere un’immersione totale in uno spettacolo naturale senza confini. L’incontro promette di svelare la magia di questi territori attraverso gli occhi di chi li ha attraversati, offrendo una testimonianza autentica fatta di immagini suggestive e di quel contatto profondo con la natura che solo l’Africa australe sa regalare.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Riccione, fa parte di un percorso mensile iniziato lo scorso ottobre che proseguirà fino al 14 maggio. Gli appuntamenti nascono per condividere esperienze autentiche e sguardi diversi sul mondo, trasformando il racconto di viaggiatori e viaggiatrici in un’occasione di incontro collettivo capace di accendere la curiosità e il desiderio di scoperta. L’ingresso alla serata è libero.