A Riccione la sfida tra pittorialismo e fotografia nel nuovo appuntamento di “Foto-grafando”

Giovedì 5 febbraio (ore 20:45), Sara Polidori terrà l’incontro dal titolo “Pittorialismo ottocentesco versus fotografia”. L’appuntamento esplorerà quel momento cruciale in cui la pittura e la nascente tecnologia fotografica hanno iniziato a influenzarsi a vicenda. Al centro dell’analisi sarà il pittorialismo, il movimento che cercava di elevare lo scatto fotografico al rango di opera d’arte, adottando tecniche e composizioni tipiche dei pittori.

Insieme alla relatrice, il pubblico scoprirà come i fotografi dell’epoca cercassero di emulare la tela e come la pittura stessa sia stata costretta a rinnovarsi di fronte alla capacità della fotografia di catturare la realtà. Un incontro per comprendere le radici della cultura visuale e come sia cambiato il modo di percepire l’immagine.

“Foto-grafando” proseguirà il 5 marzo con un focus sulla poetica di Eugène Atget, capace di anticipare il surrealismo attraverso il quotidiano, per poi concludersi il 2 aprile con un approfondimento su Gisèle Freund e la fotografia come potente strumento di indagine sociale e culturale.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e si svolgeranno presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) dalle 20:45 alle 23.