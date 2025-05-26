A Riccione tra esibizioni sotto le stelle, cori e saggi di fine anno

La musica è stata la grande protagonista del fine settimana appena trascorso a Riccione, con un ricco programma di concerti corali, esibizioni a cielo aperto nelle piazze e nelle vie della città, saggi-concerto e concorsi che hanno animato ogni angolo con note, talento ed emozioni.

Finale speciale e suggestivo, sabato 24 maggio, nella cornice avvolgente delle piazze sul lungomare e nel vivace contesto urbano delle vie dello shopping. Le note di “Riccione piano e forte” hanno animato i distretti Abissinia, Dante e Tasso, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Dieci pianoforti, dislocati nelle diverse aree, hanno accompagnato la passeggiata dei visitatori, regalando un’atmosfera magica e coinvolgente, accolta con sguardi stupiti e consensi entusiasti. Protagonisti dell’evento, i pianisti e gli insegnanti del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro, che hanno offerto un’esperienza musicale di straordinaria qualità artistica.

Grande apprezzamento e partecipazione hanno accompagnato i saggi-concerto di fine anno dell’Istituto musicale di Riccione Gaspare Tirincanti: la settimana di “Musica per la città” si è conclusa, ieri, domenica 25 maggio, al Palazzo del Turismo. Protagonisti degli appuntamenti sono stati circa 100 giovani musicisti delle classi di canto moderno, violino, pianoforte, chitarra moderna e batteria, chitarra classica e violoncello, che hanno proposto un repertorio ampio e variegato, da Bach alla musica contemporanea, passando per il pop e la musica leggera. Il corpo docente si è detto molto soddisfatto dei risultati raggiunti, sottolineando l’impegno, la crescita e la passione dimostrati dagli allievi.

Grande partecipazione e apprezzamento del pubblico anche per la decima edizione del Concorso corale “Città di Riccione”, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello nazionale dedicati alle voci bianche, organizzato dall’Associazione Le Allegre note, sotto la direzione artistica del Maestro Fabio Pecci. Undici i cori partecipanti, per un totale di circa 600 persone tra coristi e accompagnatori, provenienti da Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Il concorso si è aperto sabato 24 maggio con un emozionante concerto inaugurale nella Chiesa Mater Admirabilis, che ha visto protagoniste le formazioni partecipanti insieme ai cori dell’Associazione, riscuotendo un caloroso successo di pubblico.

Durante la giornata di domenica 25 maggio, presso l’Auditorium Levi Montalcini del Liceo Volta-Fellini, i cori si sono esibiti di fronte a una giuria composta da alcuni tra i più autorevoli rappresentanti della coralità italiana, affiancati dal soprano riccionese Chiara Guerra. Le esibizioni hanno evidenziato un livello artistico di grande qualità, con alcune punte di eccellenza.

A salire sul podio più prestigioso sono stati due cori provenienti dal Trentino-Alto Adige e il coro di Sassari, confermando la qualità e la varietà delle realtà corali presenti.

Anche l’ultimo appuntamento primaverile delle “Storie tra le nuvole” è riuscito a conquistare i bambini, accorsi numerosi e pieni di entusiasmo. Venerdì scorso, 23 maggio, tra nuove avventure, domande curiose e attività coinvolgenti, i piccoli partecipanti si sono lasciati trasportare dalla magia dei racconti delle lettrici volontarie della Biblioteca comunale, dimostrando ancora una volta quanto la fantasia e la voglia di scoprire possano accendere sorrisi e meraviglia.