A Riccione un fine settimana ricco di cinema, star internazionali, sport e spettacoli per tutti

Il fine settimana che sta per iniziare si preannuncia straordinariamente ricco di appuntamenti, tra eventi con ospiti di grande prestigio internazionale, spettacoli per tutte le età, iniziative all’aria aperta e momenti di cultura e benessere. In calendario, oltre alle anteprime delle amatissime serie tv – “Squid Game” e “The Bear” – spiccano gli appuntamenti con Steven Moffat, Bille August, Carlo Verdone, Dean Norris, Jacopo Bonvicini, lo straordinario spettacolo inaugurale del “Festival del Sole”, oltre alle fantastiche esibizione dell’”International Skate Team Trophy”. Un programma intenso e trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, tra curiosi, appassionati, famiglie e turisti, che conferma Riccione come punto di riferimento della scena estiva nazionale e internazionale.

Italian Global Series Festival: fino al 28 giugno appuntamenti imperdibili con i volti noti della tv

Fino a sabato 28 giugno, prosegue l’Italian Global Series Festival, la nuova rassegna internazionale dedicata alle serie Tv, con incontri, anteprime, premi, masterclass e volti celebri. Tantissimi gli appuntamenti a ingresso libero, previa registrazione sul sito web del festival https://italianglobalseriesfestival.it/

Tra gli eventi più attesi in programma giovedì 26 giugno: la masterclass con Steven Moffat (ore 16, Sala 5 Palazzo dei Congressi), la serata di premiazioni con il Nastro d’Argento per Bille August (ore 21, Arena piazzale Ceccarini) e l’anteprima della quarta stagione di “The Bear” (ore 21:30 Sala Concordia). Venerdì 27 giugno seguono la proiezione mondiale in anteprima del primo episodio della terza stagione di “Squid Game” (ore 21, Arena piazzale Ceccarini) e sabato 28 giugno la cerimonia di chiusura con gli Excellence Awards e i premi a Carlo Verdone e a Dean Norris, noto per il ruolo di Hank Schrader nella popolare serie televisiva “Breaking Bad” (ore 19:30, Arena mare piazzale Roma).

“International Skate Team Trophy”: il 27 giugno il Gran galà alla pista di pattinaggio dei Giardini Montanari

Dal 27 al 29 giugno il Plyahall ospita il 19esimo “International Skate Team Trophy”, cui prenderanno parte società sportive italiane e straniere. L’evento di punta sarà il Gran galà, una serata di grande spettacolo alla pista di pattinaggio dei Giardini Montanari, in programma venerdì 27 giugno alle 21:30 e che vedrà esibirsi le migliori formazioni in gara nei giorni del prestigioso trofeo, insieme alle formazioni dell’associazione Pattinaggio Riccione, sulle note di celebri brani musicali. Il Gran Galà sarà preceduto dalla sfilata degli atleti per le vie del centro di Riccione, che partirà dal Palazzo dei Congressi per raggiungere la pista di pattinaggio, dove avrà luogo la cerimonia d’inaugurazione. La serata inizierà con l’esibizione dei danzatori della Rimini Dance Company che daranno dimostrazione dei balli tipici della Romagna.

Lo spettacolo di “Pane, Burro e Burattini”: il 27 giugno nel quartiere Fontanelle

Il festival diffuso di teatro di figura e animazione “Pane, Burro e Burattini” debutta venerdì 27 giugno (ore 21:30, ingresso libero) nel quartiere Fontanelle, in via Sicilia, con Veronica Gonzales e lo spettacolo di pupazzi realizzati con la tecnica dei piedi, intitolato “C’era due volte un piede”. I piedi di Veronica si trasformano in bizzarri personaggi ogni volta che lei li traveste e li innalza verso il cielo per dare vita a storie esilaranti, accompagnate da una ricca colonna sonora, in un susseguirsi di scene poetiche, ritmate, fantasiose e cariche di umorismo.

Rigenerazione fisica e mentale con le “Albe dello yoga”: il 28 giugno nel parco di Villa Mussolini

Sabato 28 giugno, nuovo appuntamento con “Le albe dello yoga”: alle 6:30, l’insegnante Renza Bellei guiderà i partecipanti in un viaggio emozionale nella bella cornice del parco di Villa Mussolini. La partecipazione è a offerta libera e occorre portare con sé un tappetino.

Riuso, sostenibilità e condivisione: il 28 giugno nel Parco Vittime civili del II agosto

Sabato 28 giugno, dalle 15 alle 21, il Parco Vittime civili del II agosto (angolo tra i viali Sicilia e Limentani) ospiterà una giornata dedicata allo scambio e al riuso, un appuntamento all’insegna della condivisione e della sostenibilità. L’evento si inserisce nel contesto del “Laboratorio Fontanelle”, il progetto di rigenerazione urbana promosso dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Riccione e dalla Polizia locale, ideato da Città Teatro con la direzione artistica e organizzativa di Giorgia Penzo e Francesca Airaudo. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio insieme tra scambi, vendite di oggetti, giochi, libri, pezzi rari e artigianato, in un clima festoso che vedrà protagonisti tanto gli espositori professionisti quanto le famiglie del quartiere.

Il regista Jacopo Bonvicini di “Carosello in Love” e il film per famiglie “Madagascar”: il 29 giugno in piazzale Ceccarini

Domenica 29 giugno torna “Ciné in Città 2025”, la sezione di “Ciné – Giornate di Cinema” aperta al grande pubblico e che fino al 3 luglio trasformerà piazzale Ceccarini in una sala cinematografica en plein air, con una ricca programmazione di anteprime, proiezioni, eventi speciali e incontri con i principali volti del cinema italiano.

“Ciné in Città 2025” debutta domenica 29 giugno alle 19:30 con la proiezione del film “Madagascar” di Eric Darnell e Tom McGrath, un film travolgente e pieno di ritmo, capace di far ridere grandi e piccoli, con le avventure dei quattro animali dello zoo di Central Park naufragati sull’isola di Madagascar. Alle 21:30 anteprima evento speciale Rai Fiction con “Carosello in love” del regista Jacopo Bonvicini, che sarà presente in Arena per parlare del suo film, una storia d’amore lunga una vita, tra ambizioni personali e ideali collettivi, che racconta l’Italia che cambia attraverso il media televisivo. Gli eventi in Arena sono a ingresso libero.

Il “Festival del Sole”: il 29 giugno la cerimonia di apertura in piazzale Roma

Da domenica 29 giugno, il “Festival del Sole” torna a far brillare l’estate di Riccione con le spettacolari esibizioni di atleti provenienti da tutto il mondo, in programma fino a venerdì 4 luglio. Le performance spaziano dal corpo libero all’aerobica, dall’acrogym all’acrobatica, dalla ginnastica ritmica e artistica alla danza classica e moderna, fino all’hip-hop e al funky. Attesissima la cerimonia di apertura del festival: domenica 29 giugno tutti i gruppi e gli atleti partecipanti provenienti da ben 15 nazioni sfileranno in viale Ceccarini (ore 21) per prendere parte alla cerimonia di apertura nell’Arena di piazzale Roma (ore 21:30), un evento coinvolgente e suggestivo di musica e danza che ogni anno riesce a incantare il pubblico di ogni età.

Le mostre nelle ville storiche di Riccione

Prosegue a Villa Franceschi la mostra immersiva dedicata alla celebre fiction della Rai “Il Paradiso delle Signore”. Un viaggio tra costumi, scenografie, fotografie e retroscena che racconta la moda, le storie e il fascino dell’Italia del boom economico. La mostra è aperta al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24 (domenica 29 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 20 alle 24). L’ingresso è libero.

Villa Mussolini ospita la mostra fotografica “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”, un viaggio visivo tra le spiagge del mondo. L’esposizione, curata da Andréa Holzherr e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos (Parigi) e Rjma progetti culturali, presenta gli sguardi di otto grandi autori dell’agenzia Magnum: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr. In mostra anche gli scatti realizzati da Scianna a Riccione nel 1989 e alcune delle immagini balneari più iconiche di Parr. La mostra è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato e domenica aperta dalle 10 alle 20. L’ingresso è a pagamento.

Sport, benessere e tempo libero

Giovedì 26 giugno, appuntamento con il mercatino hobbistico serale, in viale Gramsci dal civico 4 e in viale Corridoni presso il civico 37, con proposte artistiche, oggetti curiosi, e anche prodotti alimentari.

Giovedì 26 giugno, appuntamento anche con la rassegna di pittura estemporanea, a partire dalle 19 sul lungomare, nel tratto compreso tra il piazzale del Porto e le spiagge 88/90, dove i pittori del territorio daranno vita alle loro opere sotto gli occhi di passanti e turisti.

Sempre giovedì 26 giugno, serata dedicata alla musica folk con l’Orchestra Monti che suonerà dal vivo in piazza Sacco e Vanzetti, mentre i Giardini Alba ospiteranno il primo appuntamento di “Alba Romagna”, la rassegna dedicata alla musica e ai balli popolari romagnoli, con i concerti dal vivo che celebrano la cultura locale, tra note, danze e tanto divertimento per tutte le età.

Sabato 28 giugno, sul lungomare Goethe, nella piazzetta nei pressi della zona 115, tornano i mercatini dell’Alba di hobbisti e artigiani: dalle 16 alle 24 sarà possibile passeggiare tra le bancarelle alla scoperta di creazioni uniche e originali, in un’atmosfera suggestiva tra mare e creatività.

Ogni settimana, dal martedì alla domenica, l’iniziativa “Meditare camminando” invita alla camminata del mattino, un percorso di salute, energia, divertimento e relax sulla battigia, avvolto dalla magia del mare alle prime luci del mattino. Il ritrovo è presso la spiaggia libera di piazzale San Martino alle 7:30; è consigliabile portare un telo da mare e una bottiglietta d’acqua.

Domenica 29 giugno, al tramonto, il mare diventa il palcoscenico di un’esperienza meditativa collettiva. A partire dalle 20, nella spiaggia libera di piazzale San Martino, i partecipanti saranno guidati da Stefano Visani in un momento di meditazione, ascolto del respiro e consapevolezza del proprio corpo, per ritrovare armonia ed equilibrio, immersi nella luce dorata del tramonto e nella vibrazione del “raggio rosa”, in un simbolico abbraccio universale.

In spiaggia a Riccione protetti e sicuri sotto il sole

Dal 27 al 29 giugno, piazzale Roma ospita “Svr – Sun Secure Summer Tour”, un’iniziativa promossa dal brand farmaceutico naturale Svr, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare alla cura della pelle e alla prevenzione dei tumori cutanei. Presso la postazione appositamente allestita, sarà possibile effettuare un’analisi avanzata della pelle per individuare eventuali danni provocati dal sole, oltre a un controllo di nei e macchie attraverso l’app SkinVision. L’attività prevede anche un momento di educazione: verrà infatti individuata la potenza dei raggi UV del giorno, con riferimento alla scala ufficiale dell’Indice UV (Ultraviolet Index) utilizzata a livello internazionale (OMS, WMO). In base al livello di radiazione solare rilevato, saranno comunicati i rischi per la salute della pelle e i comportamenti preventivi consigliati per proteggersi in modo efficace.