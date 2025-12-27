A Riccione una “Notte dei sogni” da ricordare: consegnati i premi San Martino d’oro 2025

Ieri sera, venerdì 26 dicembre, “La Notte dei sogni”, ha saputo sorprendere e commuovere la platea gremita della Sala Concordia di Riccione. L’evento, diventato un simbolo dell’identità riccionese, ha offerto uno spettacolo in prima assoluta per il tradizionale “Concerto degli Auguri” che ha fatto da cornice alla consegna del massimo riconoscimento della città.

Protagonista della scena è stata la produzione originale “Turandot – Principessa d’improvviso”, presentata ieri sera in prima assoluta. Uno spettacolo unico che ha saputo fondere musica, arte visiva e narrazione in un’esperienza sensoriale completa.

Il punto di partenza è stato la raffinata rilettura jazz della pianista e compositrice Eugenia Canale che, insieme al suo Rebus Quartet, ha interpretato con maestria le celebri arie di Puccini in un dialogo elegante tra swing e atmosfere contemporanee. Ieri sera, in prima assoluta a Riccione, questa ricerca musicale ha trovato una nuova, spettacolare veste, arricchendosi dell’intreccio con il racconto visivo di Elisa Macellari, le cui illustrazioni proiettate sul grande schermo hanno dato un volto nuovo ai personaggi, e la voce narrante di Riccardo Colombini, che ha guidato il pubblico dentro la trama dell’opera. Una performance spettacolare e armoniosa, capace di rendere l’opera accessibile e magica, unendo la forza della musica jazz alla potenza delle immagini e della parola, che ha incantato la platea della Sala Concordia.

Emozioni e applausi anche per la consegna del Premio San Martino d’Oro Città di Riccione 2025. Il riconoscimento è stato assegnato all’Associazione Le Allegre Note, premiata per l’importante ruolo sociale nella formazione musicale dei giovani e per aver contribuito significativamente a dare lustro al nome di Riccione.

Il Premio San Martino d’Oro 2025 come Ambasciatore di Riccione nel mondo è stato invece conferito a Michele Masini. Un esempio per le nuove generazioni, Masini è stato celebrato per il suo costante impegno nel valorizzare l’immagine sportiva di Riccione all’interno della Motor Valley e sui circuiti internazionali.

La serata è stata condotta da Simona Mulazzani e trasmessa in diretta su Icaro Tv.

Le motivazioni dei premi

Associazione Le Allegre Note

Era l’inizio degli anni Duemila quando una quarantina di alunni dell’allora Terzo Circolo Didattico diede vita al coro di voci bianche Le Allegre Note. Negli anni, sotto la direzione del Maestro Fabio Pecci, il coro ha sviluppato un’intensa attività musicale, con concerti in Italia e all’estero, ottenendo riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e realizzando produzioni radiofoniche, televisive e discografiche.

Le Allegre Note si sono esibite con importanti formazioni musicali, tra cui l’Orchestra Sinfonica Pro Arte Marche, i musicisti dell’Accademia di Santa Cecilia, Rimini Classica, la Filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro.

Nel corso della sua attività, il coro è stato invitato a eseguire in diretta su Rai 3 la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni; ha partecipato all’esecuzione del “Te Deum” di Hector Berlioz diretto dal Maestro Claudio Abbado, ha ricoperto il ruolo del Coro dei Monelli nella “Carmen” di Georges Bizet in tournée nazionale. Ha inoltre preso parte al concerto per la Giornata nazionale della musica a Roma, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Dal coro di voci bianche è nato anche il coro giovanile Note in Crescendo, che è la punta di diamante dell’Associazione: conosciuto in molti paesi europei nei quali è stato invitato ad esibirsi e designato dalla Federazione Nazionale a rappresentare l’Emilia Romagna in contesti prestigiosi. In occasione del 25° anniversario di attività, Le Allegre Note hanno realizzato una prestigiosa tournée internazionale nella Repubblica Popolare Cinese. L’Associazione Le Allegre Note è ideatrice e organizzatrice del Concorso corale Città di Riccione, attivo dal 2014. Ogni anno l’Associazione organizza eventi ospitando alcuni tra i più prestigiosi cori del panorama mondiale, insieme a famosi compositori e direttori.

Per aver creato e diffuso la cultura corale sul territorio, svolgendo un importante ruolo sociale nella formazione e nell’educazione musicale dei giovani, e per aver contribuito significativamente a valorizzare e a dare lustro al nome di Riccione, assegniamo all’Associazione Le Allegre Note il Premio San Martino d’Oro Città di Riccione 2025.

Michele Masini

Giovane team manager che ha saputo trasformare la passione per i motori in una carriera di successo, Michele Masini rappresenta una figura chiave nel successo del Gresini Racing, storico team italiano fondato da Fausto Gresini, istituzione sportiva di rilevanza internazionale con radici profonde nella Motor Valley romagnola.

La sua passione nasce in famiglia, tra auto e moto, e cresce sin da giovane, quando inizia a frequentare il reparto corse del Gresini Racing MotoGP. Dopo gli studi, Masini viene assunto da Fausto Gresini come meccanico e responsabile ricambi, conquistando subito la fiducia di tutto il team.

Ha lavorato con piloti di alto profilo come Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Andrea Locatelli. Dopo il contratto con Marco Simoncelli, Fausto lo nomina responsabile dei ricambi delle moto del Sic. Con il tempo, Michele ricopre ruoli sempre più prestigiosi, diventando coordinatore per le classi Moto3, Moto2 e, nel 2016, per la MotoGP con Aprilia. Alla morte di Fausto, la moglie Nadia Padovani gli affida il ruolo di direttore sportivo, confermandolo come figura centrale nella gestione e nello sviluppo del team.

Il contributo tecnico e strategico di Michele porta a risultati importanti: nel 2024 il Team Gresini si classifica sesto in MotoGP con Marc Márquez, mentre nel 2025 diventa vice-campione del mondo team, grazie alle vittorie di Álex Márquez e Fermín Aldeguer.

Per essere un esempio per le future generazioni e per aver contribuito a valorizzare l’immagine sportiva di Riccione nella Motor Valley e nel mondo, assegniamo a Michele Masini il Premio San Martino d’Oro 2025 come Ambasciatore di Riccione nel mondo.