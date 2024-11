A Rimini 20mila visitatori per Malle Mutór

Si è conclusa ieri la seconda edizione di Malle Mutór, che ha portato a Rimini 300 motociclisti da 10 nazioni, “per vivere un’esperienza unica tra panorami suggestivi e percorsi off-road inediti, disegnati appositamente per la manifestazione”.

I partecipanti hanno attraversato tre regioni – Emilia Romagna, Marche e Toscana – e raggiunto la pista storica della Baldasserona nella Repubblica di San Marino, famosa per aver ospitato i mondiali di motocross fino agli anni ’90

Il Bivacco MM, cuore pulsante dell’evento aperto gratuitamente al pubblico, ha accolto oltre 20.000 persone tra appassionati, curiosi e accompagnatori. L’area di Piazzale Boscovich ha visto l’affluenza continua di visitatori attirati anche dalla presenza di stand espositivi dei principali brand del settore, dall’area food e dalle numerose attività per grandi e piccoli. “La manifestazione è stata un punto di ritrovo non solo per i riminesi, ma anche per turisti, simpatizzanti e follower degli oltre 30 content creator e piloti di fama internazionale presenti, amplificando ulteriormente la portata dell’evento”, riferiscono gli organizzatori.

L’organizzazione esprime “grande soddisfazione per i risultati raggiunti e ringrazia le istituzioni locali, i main sponsor – Bridgestone, WRS, Acerbis, Marlow Uomo e Allestidea – e i tanti espositori per il supporto e la fiducia dimostrata. I social ufficiali dell’evento hanno visto un seguito senza precedenti, raggiungendo oltre 60.000 persone grazie a post, storie e reportage condivisi da partecipanti e visitatori, amplificando la risonanza di Malle Mutór 2024”.

“La giornata di domenica ha offerto uno spettacolo indimenticabile con Mar&Mutór, in cui i piloti si sono messi alla prova su un fettucciato in spiaggia creato per l’occasione, regalando un’emozione unica al pubblico. Nel pomeriggio, la cerimonia di chiusura ha sancito il successo dell’edizione 2024, con l’organizzazione che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutto lo staff, alle istituzioni e a chi ha contribuito a rendere possibile questa seconda edizione. L’appuntamento è fissato per il 2025, con tante novità e sorprese già in preparazione”. è l’annuncio.