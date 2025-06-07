A Rimini è guerra fra comitati: “Chi appartiene al PD non può criticare come governa”

A Rimini è guerra fra comitati. Ma a cosa si riferisce la nota diramata oggi a firma “COMITATO RIMINI SUD Urbinati Roberto e COMITATO PADULLI-COVIGNANO Andrea Turci”? Sembrerebbe a quella di ieri sulla situazione della raccolta dei rifiuti. Se non che fra i firmatari c’era anche il Comitato Padulli Covignano, mentre mancava il Comitato Rimini Sud.

Sia come sia, motivo del contendere pare essere la collocazione politica. E innanzi tutto, senza nominarlo, quella di Stefano Benaglia, fondatore dell’Associazione Q5 anch’essa fra i firmatari del comunicato di ieri. E’ lui, iscritto al PD, ad avere usato l’espressione “politica alla deriva” e in passato candidato con i Verdi; non è l’unico esponente di centro sinistra a far parte di alcuni dei comitati sul piede di guerra.

Evidentemente Urbinati e Turci – il primo ex assessore nella giunta Ravaioli, il secondo già candidato con Rimini Futura per Jamil con una lista di sinistra a Poggio Torriana – stanno ora dall’altra parte della barricata, se a stretto giro di posta scrivono: “C’è chi da tempo lancia proclami sui giornali, parlando di “politica alla deriva” e mettendo sotto accusa tutto e tutti. Ma la verità è che certi discorsi, per quanto altisonanti, sembrano costruiti più per alimentare un proprio ruolo personale che per rappresentare davvero i cittadini. Parliamo di chi presiede comitati ma non condivide nulla con gli altri comitati, scrive per conto proprio, decide per conto proprio e, soprattutto, non rappresenta il territorio, se non a livello nominale e personale”.

E ancora: “La contraddizione è evidente: criticare la maggioranza mentre si appartiene alla stessa maggioranza. Perché è bene ricordarlo: il vero problema a Rimini è proprio il partito che governa la città, e cioè il Partito Democratico. Chi oggi denuncia disastri e scelte sbagliate, lo fa dimenticandosi che fa parte proprio di quel partito”.

E ancora: “I comitati non sono il problema, sono la conseguenza dell’inefficienza del sistema. Non sono la causa ma rappresentano l’effetto. Il cittadino si attiva quando chi governa fallisce. Ed è curioso vedere persone che attaccano la maggioranza, ma ne restano comunque legate, sperando con tutta probabilita di ricavarne uno spazio o in un ruolo. E leggendo certi proclami sui giornali, viene spontaneo anche un sorriso amaro. Perché mentre si accusa tutto e tutti, ci si dimentica che a Rimini non governa l’opposizione: governa il centro-sinistra. E a dirla tutta, di opposizione a Rimini se ne vede ben poca. Quindi, più che guardare altrove, forse sarebbe il caso di guardarsi allo specchio”.

“In conclusione, se chi rappresenta il PD oggi a Rimini è il problema, allora è inutile che chi ne fa parte faccia la morale agli altri e si erga sul pulpito puntando il dito solo e sempre contro gli altri. Prima di parlare di politica e degli altri, dovrebbe guardarsi in casa, chiarire la propria identità, il proprio ruolo e la propria coerenza. Perché non si può stare contemporaneamente dentro e fuori, con e contro, senza mai prendersi una responsabilità vera”, concludono Urbinati e Turci.

(nell’immagine in apertura: la riunione dei Comitati nell’aprile 2024)