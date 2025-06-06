A Rimini finti cantieri per incassare i soldi del “bonus facciate”, truffa da 2,2 milioni

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno smascherato una sofisticata frode legata al “Bonus Facciate”, l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020. Un’impresa dell’hinterland trevigiano è stata scoperta mentre otteneva illecitamente crediti d’imposta per ben 2,2 milioni di euro, simulando lavori di ristrutturazione mai eseguiti.

L’operazione, nata dall’approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio a carico della società edile, ha portato alla luce un complesso meccanismo fraudolento. Gli indagati, un italiano e tre stranieri, tutti titolari di imprese edili, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Treviso per indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’amministratore italiano della società trevigiana è stato inoltre segnalato per reati tributari.

Per concretizzare l’illecito, i responsabili hanno simulato interventi di ristrutturazione delle facciate di abitazioni appartenenti a 24 persone sparse in diverse province italiane (Belluno, Bologna, Gorizia, Massa Carrara, Padova, Pisa, Potenza, Rimini, Roma, Torino, Vercelli, Verona, Vicenza, Udine). La particolarità della frode risiede nel fatto che tutti i “clienti” erano completamente ignari di essere stati coinvolti nelle attività illecite dell’azienda.

Sentiti come testimoni, queste persone hanno negato di aver mai conosciuto o stretto accordi con gli indagati, disconoscendo totalmente anche le informazioni relative ai presunti lavori edili presenti nel loro “cassetto fiscale” sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Creando questo falso presupposto, gli indagati sono riusciti a ottenere i crediti d’imposta, monetizzandoli successivamente. La società trevigiana li ha ceduti direttamente a Poste Italiane o ai tre imprenditori stranieri complici, i quali a loro volta hanno poi incassato le somme.

A seguito delle indagini, la società trevigiana, che peraltro non risultava in regola con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, è stata sottoposta a verifica fiscale. L’obiettivo è recuperare a tassazione i proventi illeciti conseguiti e accertare l’emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di altre entità giuridiche trevigiane.