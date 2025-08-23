A Rimini il 26 agosto i sei finalisti del Meeting Music Contest

La quinta edizione del Meeting Music Contest, promossa dal Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, è pronta a entrare nel vivo. Dopo aver superato oltre 300 candidature, sono stati ufficialmente annunciati i sei finalisti che si esibiranno il 26 agosto 2025, sul palco Piscine della Fiera di Rimini, durante la 46ª edizione del Meeting

I sei artisti emergenti

Davide Amati – Chitarrista e cantautore, nato a Roma nel 1998 e cresciuto a Santarcangelo di Romagna. Autore del suo primo album omonimo del 2025, un manifesto di ribellione artistica. Inizia a suonare a otto anni e a 16 vince una borsa di studio al CET di Mogol Diego Casadei – Cantautore da Morciano di Romagna, unico nel suo genere con uno stile che miscela jazz manouche, bossa nova e musica leggera italiana anni ’60, in un sound retro e sospeso nel tempo Elena Piro – Cantautrice classe 2002, con radici tra Calabria e Bologna. Autrice dell’EP “Filomena” (2023) e vincitrice del premio Nuovo Imaie. I suoi brani “Brilla” e “Zanzariera” riflettono la poesia dell’amore goffo e sincero Lorenzo Lepore – Artista premiato in numerosi contest nazionali, tra cui Musicultura (“Miglior testo”), Amnesty – Voci per la libertà, e altri riconoscimenti come i premi Lauzi, Ciampi e Botteghe d’autore Trilussa – Pseudonimo di Marco Fucci, romano di nascita, cantautore pop‑folk con un forte legame con la chitarra e una visione influenzata dai grandi cantautori italiani. Attivo con Honiro Label e Understand.

Unadasola – Duo formato da Arianna Lorenzi (canto lirico) e Francesco Tommasi (chitarra jazz). Il loro progetto nasce dal desiderio di raccontare sé stessi attraverso musica e parole; vincitori del premio Ernesto de Pascale al Rock Contest di Controradio.

Il tema, le modalità e i premi in palio

I sei finalisti hanno interpretato il tema ufficiale di questa edizione: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, attraverso brani inediti e reinterpretazioni originali di cover famose

La finale del contest sarà valutata da una giuria d’onore composta da Cristiano Godano (leader dei Marlene Kuntz nell’immagine in apertura), Casadilego (vincitrice di X Factor 2020), insieme a esperti del settore e ai coordinatori Giordano Sangiorgi (MEI) e Otello Cenci (Meeting)

Il vincitore potrà godere di un pacchetto di premi professionali: