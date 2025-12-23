A Rimini il Natale della cultura: aperture straordinarie, visite guidate tematiche e mostre d’eccezione

Il Natale della cultura invita a scoprire un patrimonio che spazia dall’archeologia romana alle avanguardie del Novecento. Un palinsesto dinamico di aperture straordinarie, visite guidate tematiche, momenti speciali di incontro con il direttore dei Musei e mostre d’eccezione che trasformano la città in un palcoscenico culturale capace di coniugare il fascino della storia con l’atmosfera magica del Natale.

Per garantire a tutti l’accesso ai tesori cittadini, i Musei Comunali (Museo della Città, Domus del Chirurgo e Palazzi dell’Arte) osservano un calendario che garantisce l’accoglienza a tutti i visitatori nel periodo delle vacanze. Dopo la pausa del Natale, le porte si riaprono per Santo Stefano e per il Primo dell’anno con orario pomeridiano (16:00–19:00). Aperture straordinarie per l’intera giornata sono previste lunedì 29 dicembre e lunedì 5 gennaio, oltre al consueto orario per il giorno dell’Epifania (10.00–13.00 e 16.00–19.00). Il momento più suggestivo è la notte del 31 dicembre, con un’apertura serale gratuita dalle 21.00 alle 03.00, offrendo la possibilità di festeggiare il Capodanno tra i tesori d’arte della città.

Anche il Fellini Museum accoglie i visitatori durante il periodo natalizio. Dopo la chiusura del giorno di Natale, il Museo riapre il 26 dicembre con orario pomeridiano dalle 16:00 alle 19:00 in entrambe le sedi e per lunedì 29 dicembre è prevista un’apertura straordinaria speciale a ingresso gratuito. Nelle giornate della vigilia di Capodanno, il calendario si diversifica: il 30 e il 31 dicembre Castel Sismondo resterà chiuso per l’allestimento dell’Incendio al Castello previsto per la notte del 31, quando invece il Palazzo del Fulgor, seguirà l’apertura serale gratuita dalle 21:00 alle 03:00. Il nuovo anno inizierà il 1° gennaio con l’apertura pomeridiana di entrambe le sedi (16:00–19:00), che torneranno regolarmente accessibili con orari e tariffe consuete, confermando anche l’apertura straordinaria di lunedì 5 gennaio.

Sabato 27 dicembre le porte del Museo della Città di via Tonini si aprono con la visita conversazione ‘Il Direttore racconta. Favole seicentesche. Cieli, corpi e simboli tra Cagnacci e Guercino’ con Alessandro Giovanardi alla scoperta di arte, miti e meraviglie del Seicento (ore 17, gratuito su prenotazione).

Per approfondire la conoscenza della città, visite guidate e percorsi tematici toccano i luoghi simbolo di Rimini. Si può viaggiare nel tempo con il ‘Rimini City Tour Le Meraviglie di Rimini’, esplorare la sontuosa Biblioteca Gambalunga tra le sue sale antiche e la mostra sul Cardinal Garampi, o lasciarsi incantare dai racconti seicenteschi tra le opere di Cagnacci e Guercino al Museo della Città. Non mancano passeggiate dedicate alla Rimini dei Malatesta, approfondimenti sulla vita quotidiana nell’epoca romana lungo il Decumano, tour immersivi nel mondo onirico di Federico Fellini, tra il Museo a lui dedicato e le location cinematografiche del centro storico, o l’itinerario interattivo ‘Natale a Rimini, che spettacolo!’, che trasforma lo shopping in un itinerario cinematografico che si può scoprire tramite QR code.

L’offerta espositiva di queste festività compone un ricco mosaico di linguaggi che spaziano dalla memoria storica alla sperimentazione contemporanea. Il viaggio visivo parte dalla Biblioteca Gambalunga con la mostra fotografica ‘Vedere Attraverso di Italo Di Fabio’ e il percorso celebrativo sul Cardinal Garampi, per proseguire al Palazzo del Fulgor con gli scatti di scena di ‘Dentro il set’. Il Museo della Città con l’Ala nuova, si conferma cuore pulsante della narrazione territoriale ospitando l’ampia rassegna ‘Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare’, l’omaggio letterario di ‘Rimini 80: Tondelli e la Riviera’ e l’esperienza multisensoriale di ‘Notturno – Pitture e poesie di Ivo Gigli’. La riflessione sulla Rimini notturna e marginale prosegue ai Palazzi dell’Arte con ‘Rimini Proibita’ di Marco Pesaresi che si collega al romanzo di Tondelli ‘Rimini’, in occasione dei 40 anni dalla pubblicazione, mentre il Fellini Museum indaga l’onirico con ‘Blu Stregato’ di Mattia Barbalaco. Il percorso si completa tra le suggestioni di ‘Rimini di Paolo Simonazzi’ all’Augeo Art Space, l’installazione ambientale ‘Confine Marea’ sulla duna di sabbia in spiaggia.

Ecco in dettaglio tutte le visite guidate delle prossime festività:

mercoledì 24, sabato 27 dicembre 2025 e lunedì 5 gennaio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga e della mostra Garampi

Un invito a visitare le sale antiche della prima biblioteca civica d’Italia inserita fra le più belle biblioteche del mondo, uno scrigno di bellezza e cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore.

Le visite guidate condotte dai bibliotecari conducono alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca.

I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. Include la visita alla Mostra del Cardinale Garampi.

Gratuito, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Orario: mercoledì 24/12 ore 17.30 sabato 27/12 ore 11, lunedì 5/01 ore 17.30.

Info: 0541 704326 gambalunghiana@comune.rimini.it

sabato 27 dicembre 2025

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Il Direttore racconta. Favole seicentesche. Cieli, corpi e simboli tra Cagnacci e Guercino

Visita-conversazione al Museo della Città a cura di Alessandro Giovanardi

Una visita-conversazione alla scoperta di arte, miti e meraviglie del Seicento a cura Alessandro Giovanardi, Direttore dei Musei. Durata 1 ora.

Ore 17. Gatuito su prenotazione Info: www.ticketlandia.com/m/event/favoleseicentesche

lunedì 29 dicembre 2025

Luogo di incontro: Arco d’Augusto – Rimini centro storico

Lungo il Decumano. Dei, condottieri, nobili, santi e mercanti, dall’epoca romana al Novecento con visita alla Cappella Petrangolini

Una passeggiata culturale che parte dall’Arco d’Augusto e ripercorre con un taglio insolito la storia di Rimini, dal periodo romano al Novecento. Lungo il Corso d’Augusto, l’antico decumano massimo di epoca romana, si ammireranno palazzi gentilizi e monumenti insigni, soffermandosi sulle piazze principali, che hanno visto il passaggio di uomini di scienza e di chiesa, condottieri illustri e martiri civili, forestieri in visita in città, unitamente al quotidiano affaccendarsi dei cittadini. Un racconto avvincente, che è impreziosito dalla visita della Cappella Petrangolini, un angolo neomedieovale nel cuore della città.

A cura di Discover Rimini con Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 16. A pagamento Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

martedì 30 dicembre 2025

Luogo di incontro: piazza Tre Martiri (Torre dell’Orologio) – Rimini centro storico

Il Cardinal Garampi e la Rimini del Settecento

Passeggiata culturale nel centro storico di Rimini sulle tracce del Cardinal Giuseppe Garampi, con visita alle splendide Sale antiche della Biblioteca Gambalunga, dove è allestista la mostra dedicata all’importante figura del Garampi, erudito, diplomatico, collezionista, prefetto degli archivi vaticani, protagonista della cultura europea del Settecento e riminese profondamente legato alla sua città natale.

A cura di Discover Rimini con Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 10. A pagamento. Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

30, 31 dicembre 2025, 3 e 5 gennaio 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d’incontro), corso d’Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, per un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al ‘900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Ore 15.30 A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

mercoledì 31 dicembre e sabato 3 gennaio 2025

Rimini, Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour

“Rimini Proibita” – visita guidata con i curatori della mostra

I Musei comunali di Rimini organizzano speciali visite guidate alla mostra che è allestita ai Palazzi dell’Arte. Un viaggio nella Riviera notturna, tra colori, eccessi e solitudini attraverso cento fotografie scattate da Marco Pesaresi, affiancate da frasi estratte dal romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli.

Chi volesse conoscere aneddoti, retroscena, storie racchiuse da quelle immagini potrà farlo insieme ai curatori del progetto espositivo, Jana Liskova e Mario Beltrambini, che accompagneranno i visitatori nella Rimini a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Orario: 31 dicembre alle ore 18; 3 gennaio alle ore 16.30 La visita guidata è gratuita con prenotazione (massimo 50 persone) su www.ticketlandia.com/m/event/riminiproibita

mercoledì 31 dicembre 2025

Luogo di incontro: Chiesa di Sant’Agostino – Rimini centro storico

La Rimini dei Malatesta. Con visita al Tempio Malatestiano e alla Chiesa di Sant’Agostino

La passeggiata culturale è dedicata alle due chiese più importanti della città e consente di conoscere la straordinaria pittura riminese del Trecento nella Chiesa di Sant’Agostino e il Tempio Malatestiano, edificio esemplificativo del Rinascimento italiano, dove sono custodite opere di Giotto e Piero della Francesca.

A cura di Discover Rimini con Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 15. A pagamento. Info e prenotazioni: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

giovedì 1 gennaio 2026

Luogo di incontro: Arco d’Augusto – Rimini centro storico

Gli splendori della Rimini Romana. Passeggiata culturale con visita alla Domus del Chirurgo

Passeggiata culturale tra città e museo per scoprire la storia e alcuni capolavori della Rimini romana di epoca imperiale. Dal superbo Arco d’Augusto, che connota ancora oggi l’ingresso nel centro cittadino, il percorso giunge al Museo della Città, dove si visiterà la sezione archeologica, custode di splendidi mosaici e la Domus del Chirurgo, dove nel III sec. d.C. operava il medico Eutyches.

A cura di Discover Rimini con Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 16. A pagamento. Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

venerdì 2 gennaio 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico, corso d’Augusto 152 – Rimini

Fellini Experience

Tour immersivo nel mondo di Fellini – Un viaggio tra sogno e cinema.

Vivere l’emozione del genio di Federico Fellini attraverso un percorso guidato nei luoghi iconici di Rimini, immersi nella memoria e nell’immaginario del Maestro. Un’esperienza unica che spazia dal Fellini Museum ai simboli della Rimini felliniana.

Durante il tour si possono scoprire:

> I grandi miti del cinema legati a Fellini, da Marcello Mastroianni ad Anita Ekberg

> Le pubblicità vissute dal regista, tra spot reali e scene tratte dai suoi film

> Provini e retroscena dei suoi celebri personaggi

> Curiosità e aneddoti legati alla Rimini che lo ha visto crescere

L’itinerario include luoghi significativi:

> Fellini Museum, un viaggio sensoriale nel mondo onirico del regista (nel complesso di Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor)

> Cinema Fulgor (esterno), il mitico cinema dove Fellini guardò il suo primo film da bambino

> Piazza dei Sogni (Piazza Malatesta), spazio evocativo che trasforma l’area urbana in un racconto simbolico felliniano, con elementi scenografici, un velo d’acqua e una panca circolare che evocano il senso del sogno cinematografico

> Piazza Cavour, cuore pulsante della Rimini storica spesso evocata nelle opere felliniane

Il tour si conclude con un aperitivo al Caffè del Palazzo del Fulgor, per brindare all’insegna del sogno e del Maestro.

Ore 10.30. A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience/

fino al 6 gennaio 2026

Rimini

Natale a Rimini, che spettacolo!

Un progetto culturale e commerciale che invita a scoprire il centro storico di Rimini in modo inedito fino al 6 gennaio. Promosso da Confcommercio, l’evento trasforma Rimini in un set cinematografico diffuso, dove negozi, locali storici e viali diventano le tappe di un itinerario che unisce storia, cultura e acquisti. Lungo il percorso, si possono trovare manifesti e locandine con un codice QR dal quale si accede ad una mappa interattiva, che segnala i luoghi commerciali che sono stati ripresi nei film girati a Rimini, con approfondimenti sui film e video. Un percorso tra le location utilizzate da registi di rilievo come Valerio Zurlini, Sergio Corbucci, Giuseppe Tornatore, Luciano Ligabue e molti altri, spaziando dai locali del centro storico fino a quelli iconici della palata e del lungomare, dalle discoteche degli anni ’80 alle piadinerie.

Un’occasione per guardare la città in modo diverso e immergersi nelle atmosfere dei film e nella cultura cinematografica, durante lo shopping natalizio.

Le MOSTRE in corso

fino al 31 gennaio 2026

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini

Vedere Attraverso. Fotogrammi inediti di Italo Di Fabio

La Corte della Biblioteca Gambalunga di Rimini ospita l’esposizione, curata da Mara Sorrentino, che presenta una selezione inedita dall’imponente archivio (oltre 275.000 immagini) donato dall’autore, cofondatore del Foto Cine Club di Rimini e maestro riconosciuto a livello internazionale. Attraverso sei sezioni tematiche, la mostra offre una prospettiva sui decenni 1960-1980, svelando le trasformazioni urbane e sociali della Riviera, l’evoluzione del turismo di massa e le sperimentazioni fotografiche che hanno anticipato il digitale in analogico.

Orario: lunedì>venerdì 8-19, sabato 8-13, chiuso festivi.

Aperture straordinarie dalle ore 16 alle ore 19 nei giorni: venerdì 26, sabato 27, domenica 28 dicembre; giovedì 1, sabato 3, domenica 4, martedì 6 gennaio.

Lunedì 29 dicembre e martedì 30 dicembre aperto fino alle 22; mercoledì 31 dicembre apertura straordinaria di Capodanno: dalle ore 21.00 alle ore 3.00.

Ingresso libero. Info: 0541.704477 archivio.fotografico@comune.rimini.it

fino al 25 gennaio 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Dentro il set

Le fotografie di scena da CliCiak

Il cinema italiano raccontato da una prospettiva speciale, ‘ravvicinata’ con la prima mostra fotografica frutto della collaborazione tra i Comuni di Rimini e Cesena. L’esposizione è legata a “CliCiak – Scatti di Cinema”, il concorso nazionale per fotografi di scena italiani promosso ogni anno dall’Amministrazione cesenate con la Biblioteca Malatestiana e il Centro Cinema Città di Cesena.

In esposizione circa 40 fotografie tratte dall’ultima edizione del concorso, tra cui le immagini premiate e segnalate dalla giuria. Gli scatti raccontano il cinema italiano contemporaneo da un punto di vista privilegiato: quello della fotografia di scena, capace di restituire il lavoro sul set e l’atmosfera delle riprese — attori in prova, registi al lavoro, troupe in azione, attese e concentrazione prima della scena. Non è solo “dietro le quinte”: la fotografia di scena è un linguaggio autonomo che cattura la costruzione dell’immagine cinematografica e mette in dialogo realtà e finzione. Tra bianco e nero e colore, ritratti e azione, la selezione propone un panorama ricco e attuale del cinema e della serialità italiana. La mostra apre il percorso di valorizzazione promosso dal Comune di Cesena attorno a “CliCiak”, che da anni raccoglie e custodisce un ricco patrimonio di fotografie di scena del cinema italiano.

Orario: da martedì a domenica ore 11 – 17, chiuso lunedì non festivi; giovedì 25 dicembre chiuso; venerdì 26 dicembre 16 –19. Lunedì 29 dicembre apertura straordinaria a ingresso gratuito; notte del 31 dicembre aperto dalle 11 alle 19 e apertura serale gratuita dalle 21 alle 03:00. 1° gennaio apertura pomeridiana 16:00–19:00; lunedì 5 gennaio apertura straordinaria ore 11 – 17.

Info: https://fellinimuseum.it/

fino all’11 gennaio 2026

Rimini, Ala Nuova (secondo piano) – Museo della città

Rimini 80: Tondelli e la Riviera

Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli. Una ricostruzione del paesaggio visivo urbano degli anni ’80, che ha ispirato lo scrittore Pier Vittorio Tondelli. La mostra, a cura da Fabio Bruschi, ci aiuta a scoprire come la città di Rimini ha plasmato la sua identità, diventando un crocevia di tendenze, cultura e vita notturna.

Orario: 10 – 13 | 16 – 19, chiuso il lunedì non festivo. Giovedì 25 dicembre chiuso; 26 dicembre e 1 gennaio: apertura pomeridiana dalle 16 alle 19. 29 dicembre, 5 e 6 gennaio: apertura 10 -13 | 16 – 19.

fino al 6 gennaio 2026

Rimini, Palazzi dell’Arte

Rimini proibita – Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi

Rimini 80 – E tu dov’eri nel 2025?

Dal 13 settembre, le sale dei Palazzi dell’Arte aprono di nuovo al pubblico e ospitano una mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi, che racconta una Rimini notturna, marginale, vibrante, spesso invisibile.

Oltre cento fotografie – molte inedite, a colori e in grande formato – costruiscono un racconto che attraversa locali, corpi, sogni e trasgressioni. Queste immagini trovano corrispondenza nel romanzo ‘Rimini’ di Pier Vittorio Tondelli, di cui quest’anno ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione. La mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi e il romanzo di Pier Vittorio Tondelli si incontrano per restituire l’immagine di una Rimini di fine millennio, fatta di cultura e umanità, di sogni e trasgressioni.

L’esposizione, curata da Jana Liskova e Mario Beltrambini, inaugura la nuova stagione dei Palazzi dell’Arte ed è realizzata grazie alla collaborazione con il Comune di Savignano e con Isa Perazzini, madre del fotografo.

Orario: dal martedì alla domenica e festivi > dalle 10 alle 13 / dalle 16 alle 19; giovedì 25 dicembre chiuso, 26 dicembre e 1 gennaio: apertura pomeridiana dalle 16 alle 19. 29 dicembre, 5 e 6 gennaio: apertura 10 -13 | 16 – 19. 31 dicembre: oltre al consueto orario diurno, apertura serale gratuita dalle 21:00 alle 03:00. Info: https://palazziarterimini.it

fino al 10 gennaio 2026

Biblioteca Gambalunga (Sale Antiche), via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Garampi 300. Storie, libri, codici di un Cardinale global

A trecento anni dalla sua nascita, la Biblioteca Gambalunga celebra Giuseppe Garampi con una mostra che ne ripercorre la vita e il lascito. Un viaggio nel tempo, dentro le sale antiche e tra le pagine che lui stesso ha scelto di tramandare. Perché Garampi non fu solo un uomo di Chiesa o di diplomazia. Fu soprattutto un uomo di libri. E il suo gesto – come quello di Alessandro Gambalunga due secoli prima – continua a parlare al presente, custodendo il passato e illuminando il futuro.

Orario: dal lunedì al venerdì: 10-13 / 15-18; sabato: 10-13. Ingresso libero. Info: 0541 704436 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/garampi-300-storie-libri-codici-di-un-cardinale-global

fino al 31 gennaio 2025

duna della spiaggia di Rimini, tra il bagno 1 e il bagno 63

Confine Marea – Sulle rive della contemporaneità

Una mostra che trasforma la duna della spiaggia di Rimini in un osservatorio temporaneo del presente, un luogo dove i linguaggi si intrecciano come onde – fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva – restituendo al pubblico un paesaggio in continua metamorfosi, sospeso tra arte e natura, tra cielo, terra e mare. Il percorso raccoglie le opere di 28 artisti e ogni opera – immagine e testo – è una traccia effimera che interroga la soglia tra ciò che emerge e ciò che scompare, tra memoria e futuro, tra individuo e collettività. Un mezzo per osservare il nostro tempo dalle sue soglie mobili, là dove la terra finisce e il pensiero comincia.

fino al 6 gennaio 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

Blu Stregato

Mostra al Fellini Museum nell’ambito del Festival ‘I Luoghi dell’Anima’

La mostra riunisce un’ampia selezione di opere che offrono una panoramica sul lavoro del giovane artista, dal periodo più recente ai dipinti delle sue prime mostre.

Il linguaggio di Barbalaco è intenso ed enigmatico, popolato da simboli che trasformano situazioni apparentemente ordinarie in scenari occulti e inquietanti. L’uso della luce e del colore – con una prevalenza delle tinte fredde e del blu in particolare – amplifica l’atmosfera quasi stregata che avvolge le figure, spesso immerse in una solitudine imperscrutabile. Le opere, ricche di suggestioni teatrali, risentono anche della precedente attività di burattinaio dell’artista. In molti dipinti emerge inoltre un forte legame con la psicoanalisi e con il mondo dell’inconscio: elementi surreali si inseriscono nelle scene e ne interrompono il filo logico, come se l’immaginario interiore facesse costantemente irruzione nel visibile. Le tele sono costruite su un originale equilibrio compositivo, dove la resa realistica e armoniosa dei soggetti si confronta con scelte stilistiche contemporanee, come le inquadrature ravvicinate e i toni volutamente antinaturalistici.

Le opere di Mattia Barbalaco diventano così l’espressione di un’indagine individuale e universale al tempo stesso, che scardina i confini tra inconscio e realtà e dà vita a una dimensione onirica, sospesa e profondamente poetica.

Orario: da martedì a domenica ore 11 – 17, chiuso lunedì non festivi; giovedì 25 dicembre chiuso; venerdì 26 dicembre 16 –19. Lunedì 29 dicembre apertura straordinaria a ingresso gratuito; notte del 31 dicembre aperto dalle 11 alle 19 e apertura serale gratuita dalle 21 alle 03:00. 1° gennaio apertura pomeridiana 16:00–19:00; lunedì 5 gennaio apertura straordinaria ore 11 – 17.

Info: https://fellinimuseum.it/barbalaco/

fino al 18 gennaio 2026

Museo della Città (Sala delle Teche), via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare

Un nuovo viaggio tra storia, comunità e paesaggi prende vita nella Sala Teche del Museo della Città di Rimini. La rete museale Remàr. Comunità e territorio presenta Remàr – Storie meravigliose tra terra e mare, una mostra che racconta il territorio riminese attraverso reperti archeologici, oggetti etnografici, opere d’arte, documenti e fotografie provenienti da 23 musei.

Il percorso unisce narrazione cronologica e approfondimenti tematici dedicati al fuoco, alla luce e al viaggio, tre simboli fondamentali dell’esperienza umana.

La mostra si sviluppa in cinque sale: dalla Preistoria al Medioevo, dai mestieri di terra e mare alla vita quotidiana nel tempo, fino a una sorprendente Wunderkammer dedicata alla Terra e al Mare.

Non mancano una sezione tattile con riproduzioni da esplorare con le mani e video dedicati alla rete Remàr e alle sue collezioni.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19; lunedì non festivi chiuso. Giovedì 25 dicembre: chiuso. 26 dicembre e 1 gennaio: apertura pomeridiana dalle 16 alle 19. 29 dicembre, 5 e 6 gennaio: apertura 10 -13 | 16 – 19. Ingresso gratuito. Info: www.museicomunalirimini.it

fino al 31 gennaio 2026

Rimini, Augeo Art Space, Corso d’Augusto 217

Mostra fotografica “Rimini” di Paolo Simonazzi

A cura di Marco Bertozzi, per il cartellone Rimini ’80

Rimini è un nuovo progetto del fotografo reggiano Paolo Simonazzi inserito nelle iniziative che il Comune di Rimini ha organizzato per ricordare i 40 anni della pubblicazione dell’omonimo romanzo dello scrittore correggese Pier Vittorio Tondelli. Si tratta un lavoro costruito partendo da suggestioni letterarie, cinematografiche, musicali e soprattutto autobiografiche tra le quali l’Autore si muove in bilico tra leggerezza e profondità.

Le fotografie del nuovo progetto di Simonazzi parlano del mondo, ma anche di un’idea di esso. Rimini: Frontiera, Sublime Porta, Miraggio, Promessa, Utopia. Caleidoscopio di epoche e mode in cui ci si trova contemporaneamente in due luoghi: quello fisico e quello immaginario, tra stupore e illusione, qui e altrove. Simonazzi documenta i luoghi da cui è attratto e, contemporaneamente, coglie in essi punti di vista inediti, occasioni ironiche, resti di memorie, segni (auto)biografici.

Sono fotografie che parlano del mondo, ma anche di un’idea di esso. Come se sulla superficie dell’immagine si depositasse una sostanza sottile e personale fatta di vissuto, conoscenza, passione.

Orario: dal martedì al sabato 10 – 12 / 16 – 19.

fino al 1° febbraio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Notturno – Pitture e poesie di Ivo Gigli

Il progetto si configura come un percorso artistico e culturale che intreccia in modo vivo i linguaggi di pittura, poesia, musica e teatro. L’esposizione mette in dialogo le tempere e i testi poetici di Ivo Gigli, invitando il visitatore a un’esperienza multisensoriale e immersiva nel mondo immaginifico dell’artista. La mostra esplora temi che spaziano dall’introspezione profonda all’ironia del quotidiano, offrendo uno sguardo su una dimensione creativa unica in cui parola e immagine si amplificano a vicenda.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19; lunedì non festivi chiuso. Giovedì 25 dicembre: chiuso. 26 dicembre e 1 gennaio: apertura pomeridiana dalle 16 alle 19. 29 dicembre, 5 e 6 gennaio: apertura 10 -13 | 16 – 19. Ingresso libero. Info: www.museicomunalirimini.it/mostre/notturno

fino al 7 gennaio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Gineceo

Sculture, opere e performance video di Giulietta Gheller

Una mostra che mette al centro lo sguardo delle donne nell’arte.

Gineceo, promossa dal centro antiviolenza Rompi il silenzio, Rete Donne Rimini, Casa delle Donne del Comune di Rimini e dal Comune di Rimini, nasce dal desiderio di valorizzare la creatività femminile come forma di libertà e di espressione culturale.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10-13 e 16-19; lunedì non festivi chiuso. Giovedì 25 dicembre: chiuso. 26 dicembre e 1 gennaio: apertura pomeridiana dalle 16 alle 19. 29 dicembre, 5 e 6 gennaio: apertura 10 -13 | 16 – 19. Info: www.museicomunalirimini.it/mostre/gineceo

fino al 6 gennaio 2026

via Minguzzi 7 – Rimini Viserbella

E’Scaion: il Museo della Marineria e delle Conchiglie e la mostra personale di Romano Buratti

Per il periodo delle festività, il Museo della Marineria e delle Conchiglie ‘E’Scaion’ propone un ricco programma di aperture e una speciale iniziativa artistica. Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali. Il Museo, il cui nome evoca l’attrezzo di ferro per la pesca delle vongole, fu istituito nel 1999 per salvaguardare la memoria, gli usi e i costumi della civiltà marinara. Il suo patrimonio spazia dai documenti d’epoca e gli strumenti della piccola pesca, fino a preziose collezioni scientifiche, come la Collezione Capici (la più importante raccolta di conchiglie del Mediterraneo) e una sezione dedicata ai fossili.

Per le festività il Museo ospita una mostra personale del pittore romagnolo Romano Buratti. L’artista, noto per la sua spiccata espressività figurativa, rievoca nei suoi lavori luoghi, situazioni e abitudini del territorio locale, con uno stile quasi fumettistico molto apprezzato dal pubblico.

La mostra temporanea e l’intero patrimonio del Museo sono accessibili al pubblico tutti i giorni, dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Si segnala che il Museo osserverà la chiusura nelle giornate del Natale (25 dicembre), di San Silvestro (31 dicembre) e Capodanno (1 gennaio 2026). Per associazioni o gruppi di persone interessati a un approfondimento, è possibile prenotare visite guidate concordando l’orario tramite messaggio SMS o WhatsApp al numero 3382341277.

Orario: dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Ingresso a offerta libera. Info: 338 2341277 www.escaion.it/

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it