A Rimini il primo evento nazionale sull’energia firmato Assium

Assium, associazione italiana utility manager, ha scelto Rimini per il primo evento dedicato all’energia. “Utility management: imprese, enti e consumatori a confronto” è il titolo dell’iniziativa che si è tenuta venerdì 27 giugno – con il patrocinio di Provincia e Regione Emilia Romagna – presso la Sala Marvelli in via Dario Campana, e che ha dato il via ad un confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, imprese e professionisti del settore sul tema della gestione delle utenze, oggi più che mai attuale in un momento segnato da forti trasformazioni e rincari in bolletta.

Nella stessa giornata è stato inaugurato a Rimini il primo “utility point” italiano, ospitato dai locali della società Utilities Dimension: uno spazio aperto al pubblico dove – grazie alla collaborazione tra Assium e Consumerismo – le famiglie riminesi potranno finalmente avere risposte puntuali sul tema delle bollette.

L’evento arriva in un contesto di grande incertezza per il settore energetico, con i prezzi in aumento non solo per effetto della fiscalità interna, ma anche a causa delle recenti tensioni internazionali che continuano a pesare su famiglie e imprese, preoccupate da una spesa energetica sempre meno prevedibile e sostenibile. A far gli onori di casa, insieme al presidente nazionale Federico Bevilacqua, il riminese Marco Lupo, delegato Assium Emilia Romagna e promotore di questa tavola rotonda.

“Si è parlato di come il settore energetico stia cambiando, sempre più velocemente, delle competenze necessarie per affrontare questo cambiamento e dell’impatto che questo ha oggi sull’economia e sulle famiglie italiane” – spiega Marco Lupo.

Diverse le figure di rilievo che si sono alternate sul palco, dal presidente di CNA Rimini Marco Polazzi alla consigliera regionale Alice Parma fino a Leonardo Setti, responsabile del progetto Città Solare 2035.