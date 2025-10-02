A Rimini l’ultima nazionale FIV Open Skiff e RS Aero: in palio ranking stagionale e titolo italiano RSAero

Dal 3 al 5 ottobre il Club Nautico Rimini (CNR) ospita la VI e ultima regata nazionale FIV per la classe Open Skiff e la V per la classe RS Aero, valida anche come Campionato Italiano. L’evento chiuderà la stagione agonistica nazionale decretando i vincitori della ranking 2025, dopo un percorso iniziato a marzo a Marina di Camerota e proseguito nelle tappe organizzate in tutta Italia. La manifestazione rappresenta anche un momento di incontro e confronto prima degli appuntamenti speciali di fine stagione: la Coppa dei Campioni a Cagliari nel weekend successivo, i Campionati Europei Open Skiff a Barcellona e i Mondiali a squadre Open Skiff e RS Aero sempre a Cagliari a novembre. Sono attesi oltre 100 velisti nella flotta Open Skiff e quasi 50 nei RS Aero, con partecipanti provenienti da circoli di tutta Italia, dal Trentino alla Sardegna. Il Club Nautico Rimini, reduce dal raduno interzonale del fine settimana appena concluso, schiera una squadra di venti giovani atleti, alcuni tra i migliori delle classifiche nazionali.

“È sempre bello e stimolante per noi ospitare le flotte degli Open Skiff e degli RS Aero – afferma Gianfranco Santolini, Presidente del Club Nautico Rimini – sono scafi ideali per avvicinare i più giovani al mare e alla vela. La Classe trasmette valori importanti come fair play, rispetto delle regole e dell’ambiente. C’è una grande sintonia tra tutti gli organizzatori di questa manifestazione”.

Le regate prenderanno il via domani, venerdì 3 ottobre, con skipper’s meeting alle 10:00 e prima possibile partenza alle 12:00 e si concluderanno domenica 5 con le premiazioni finali. Dai canali social della classe Open Skiff e RS Aero aggiornamenti in real time.