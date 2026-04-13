A Rimini parte un’altra settimana tra sport, cultura ed Expo

Prende il via una nuova settimana ricca di appuntamenti a Rimini. Grande attesta pe la Rimini Marathon, in programma dal 17 al 19 aprile. L’edizione 2026 si preannuncia di altissimo profilo tecnico poiché ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di Maratona, richiamando in città i migliori atleti del panorama nazionale e internazionale, con più di 2.100 runner in gara per la maratona e oltre 10.000 partecipanti ai nastri di partenza in totale. La manifestazione, si conferma anche una grande festa di comunità e solidarietà: accanto alle gare competitive, sono previste gare aperte a tutti, come la Family Run e la Kids Run, oltre al tradizionale raduno degli spingitori di carrozzine, simbolo dell’anima inclusiva che caratterizza da sempre questa competizione. Il cuore dell’evento è il Parco Fellini con partenza dalla Rotonda Lucio Battisti di fronte al Grand Hotel e un percorso suggestivo che unisce la bellezza del lungomare e del centro storico riminese alle località di Riccione e Misano Adriatico.

Prosegue il ciclo di incontri intitolato Federico Fellini e i mestieri del cinema, curato da Gianfranco Angelucci, che si concentra sui diversi aspetti della produzione cinematografica. L’ultimo di questi incontri, previsto per martedì 14 aprile è dedicato alla Musica, uno degli elementi fondamentali del cinema felliniano. Durante la serata, verranno illustrate le collaborazioni con compositori come Nino Rota e Nicola Piovani, accompagnate da immagini, clip e fotografie, per scoprire i segreti e le magie dietro le colonne sonore dei film.

L’ intreccio tra Cinema e Musica prosegue con la proiezione di “Tutta Vita”, il film documentario, diretto da Valentina Cenni, che racconta un’esperienza creativa straordinaria: una settimana di residenza artistica a Palazzo Lantieri dove giganti del jazz come Enrico Rava, Paolo Fresu e Stefano Bollani si sono ritrovati per condividere tempo e improvvisazione. Dopo il debutto alla Festa del Cinema di Roma, il film arriva anche a Rimini, al Cinema Fulgor, giovedì 16 aprile alle ore 21. La serata sarà impreziosita dalla presenza in sala della regista Valentina Cenni e di Stefano Bollani, che dialogheranno con il pubblico per raccontare la genesi di questo progetto.

Ancora la musica al centro di un importante evento fieristico che torna a Rimini dove si dà appuntamento il mondo dell’innovazione tecnologica e dello spettacolo con la nona edizione di MIR – Multimedia Integration Expò, in programma alla Fiera di Rimini fino al 14 aprile. Punto di riferimento in Italia per le tecnologie audio, video e luci, la manifestazione riunisce i professionisti dei settori eventi, broadcast e installazioni immersive. I visitatori possono scoprire le ultime novità su intelligenza artificiale, ambienti immersivi e design multisensoriale attraverso dimostrazioni pratiche e incontri con esperti del settore.

Il calendario prosegue poi con Macfrut, fiera leader a livello internazionale per la filiera ortofrutticola, che conferma Rimini come polo strategico per i professionisti del comparto in Italia e all’estero (dal 21 al 23 aprile).

Per la rassegna Libri da queste parti, promossa dalla Biblioteca Gambalunga giovedì 16 aprile è ospite Umberto Piersanti in dialogo con Milena De Luigi e Isabella Leardini, mentre venerdì 17 aprile è la volta di Michele Chiaruzzi e Sofia Ventura in dialogo con Carlo Cavriani.

L’aspetto culturale si amplia con i laboratori di Officina Gambalunga, dedicati a scrittura, disegno, fumetto e calligrafia e con Ritorno all’Astoria, tra appuntamenti di teatro, sport e attività creative.

Al Cinema Fulgor, lunedì 13 aprile, si potrà rivedere il film “Control” di Anton Corbijn, in una rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, promossa in collaborazione con la Cineteca di Bologna, mentre martedì 14 aprile l’appuntamento è con Aperitivo corto, che vede la proiezione di cortometraggi che riguardano l’intera cinquina dei candidati al David di Donatello 2026, accompagnati da aperitivo. Infine domenica 19 aprile, per la rassegna Colazione e film, le proiezioni proposte sono ‘Roma città aperta’ di Roberto Rossellini (Italia, 98′, 1945) e ‘Ladri di biciclette’ di Vittorio De Sica (Italia, 92′, 1948).

Continuano fino al 15 aprile, le iniziative della Giornata del Mare e della Cultura Marinara, un evento promosso da Rimini Blue Lab e altre realtà locali, che questa settimana coinvolge in particolare le spiagge di San Giuliano Mare e Miramare con attività per lo più per le scuole, che includono laboratori di osservazione al microscopio e attività di educazione ecologica.

Inoltre, venerdì 17 aprile (ore 18) la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini organizza una conferenza con il geografo Franco Farinelli per approfondire il ruolo dell’Adriatico come spazio di connessione culturale e geografica tra Oriente e Occidente, mentre lunedì 21 aprile il Club Nautico ospita Susy Zappa per la presentazione del suo ultimo libro, ‘Racconti al faro. Memorie e leggende dell’isola di Batz’. Un incontro dedicato a chi ama il mare, i libri e i racconti che sanno portare lontano.

Non mancheranno gli spettacoli teatrali di Castoro Teatro, come Tra deserto e tempesta, un monologo che indaga i temi della voce e dei “mostri” nella società contemporanea. Sul fronte della danza espressiva, Movimento Centrale organizza a Viserba un seminario dedicato a operatori e appassionati desiderosi di approfondire il linguaggio del corpo e il movimento creativo.

Domenica 19 aprile, l’energia si sposta sulla danza sportiva con Rimini in ballo: una prestigiosa competizione nazionale che vedrà alternarsi in pista numerosi stili, dalle danze folk fino al jazz, offrendo un vivace spettacolo di ritmo e tecnica.

Il weekend dei motori si apre venerdì 17 aprile con la quinta edizione di Roman Roads. Il prestigioso tour dedicato alle auto d’epoca attraverserà le strade cittadine, prima di concludere la tappa nella cornice d’eccezione del Grand Hotel.

Al Centro per le Famiglie continuano gli incontri dedicati a genitori e insegnanti per affrontare le sfide dell’adolescenza e migliorare il sostegno ai giovani (14 aprile), a cui si affianca un percorso formativo gratuito sull’educazione digitale, rivolto agli adulti, per guidare l’uso consapevole di social media e videogiochi tra i bambini. Il 13 aprile, invece, presso il centro scolastico di Miramare, si tiene l’ultimo appuntamento con Educare Verbo Plurale, che approfondisce temi come l’autostima e le relazioni.

Sempre lunedì 13 aprile ai Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese si svolgono diversi eventi dedicati al benessere sociale e alla crescita personale, in particolare per caregivers e familiari di persone con difficoltà cognitive.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

martedì 14 aprile 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 – Rimini centro storico

Federico Fellini e i mestieri del cinema raccontati da Gianfranco Angelucci

Quattro appuntamenti dedicati, in sequenza, alla Sceneggiatura (martedì 24 marzo), ai Costumi e Trucco (martedì 31 marzo), alla Coreografia (martedì 7 aprile) e alla Musica (martedì 14 aprile), altrettanti pilastri indispensabili alla costruzione di qualsiasi opera cinematografica. Ultimo appuntamento:

>martedì 14 aprile: La Musica, che storicamente nasce alla fine del secolo scorso parallelamente ai film muti, che vengono accompagnati musicalmente da un pianista seduto sotto lo schermo. Nino Rota, definito da Fellini “l’amico magico”, era stata la mente musicale del regista in un rapporto quasi medianico; impossibile ascoltare un tema del compositore milanese senza associarlo immediatamente alle immagini di Fellini. Poi era arrivato Nicola Piovani, che adattando duttilmente il proprio talento al mondo poetico di Fellini, aveva composto la colonna musicale dei suoi ultimi tre capolavori, Ginger e Fred, Intervista, La voce della Luna.

Le conversazioni, di un’ora e mezza ciascuna, vengono illustrate e arricchite da un dovizioso repertorio di immagini, clip, fotografie, disegni. Una cavalcata appassionante tra segreti e bugie di quella Settima Arte a cui non sappiamo rinunciare.

Gli incontri sono sostenuti dal progetto 𝗥𝗘𝗘𝗟 del Programma 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮–𝗖𝗿𝗼𝗮𝘇𝗶𝗮 2021–2027, iniziativa di cooperazione culturale che vede come partner Fondazione Apulia Film Commission (Lead Partner), Città di Venezia, Istrian Cultural Agency, Art-kino, Public Institution Dubrovnik Cinemas e il Comune di Rimini.

Ore 17. Ingresso libero. Info: https://fellinimuseum.it/mestieri26/

fino a martedì 14 aprile 2026

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

MIR – Multimedia Integration Expò

La nona edizione di MIR è l’evento di riferimento in Italia dedicato alle tecnologie e ai servizi audio, video e luci per i settori corporate, education, museale, retail, broadcast ed eventi live.

MIR è innovazione tecnologica, live testing, percorsi esperienziali e immersivi, formazione e intrattenimento.

Palchi live, ambienti immersivi, audio in 3D, demo pratiche: le aree speciali di MIR permettono di mettere mano alle tecnologie e parlare con chi le sviluppa.

Area System Integration: L’area dedicata al workspace.

Live You Play è il format che porta il live show al centro della fiera. Qui il palco non si guarda: si attraversa, si ascolta, si studia.

MIR Club: E’ campo di prova per toccare con mano le tecnologie per DJ, producer, addetti ai lavori, appassionati e music makers.

La manifestazione mette al centro IA, design immersivo e multisensoriale, con convegni e networking per professionisti e creativi.

Orario: domenica 12 e lunedì 13 aprile: dalle 10:00 alle 18:30; martedì 14 aprile: dalle 10:00 alle 17:00 Ingresso a pagamento Info: 041 2719009 (da lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.30-17.30)

www.mirtechexpo.com

giovedì 16 aprile 2026

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Tutta vita

Un film documentario diretto da Valentina Cenni nato dall’incontro tra Stefano Bollani e un ensemble straordinario di musicisti jazz.

‘Tutta Vita’ racconta un’esperienza rara: una settimana di residenza artistica a Palazzo Lantieri, a Gorizia, dove alcuni tra i più importanti musicisti jazz italiani si ritrovano lontano dai palchi e dalle tournée per condividere tempo, ascolto e improvvisazione. Con Stefano Bollani si riuniscono Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto, insieme ai giovani talenti Matteo Mancuso, Christian Mascetta e Frida Bollani Magoni.

Un racconto sull’improvvisazione come arte radicale, libera, profondamente umana: un modo di ascoltare e di stare al mondo.

In sala saranno presenti Stefano Bollani e Valentina Cenni per incontrare il pubblico.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com/

da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026

Rimini

Rimini Marathon

In occasione della undicesima edizione della Rimini Marathon, in programma domenica 19 aprile, il Consiglio federale della Fidal ha assegnato alla città di Rimini lo svolgimento dei Campionati Italiani Assoluti di Maratona. La manifestazione, di rilievo nazionale e internazionale, vedrà per la prima volta i migliori top runner italiani sfidarsi sulle strade riminesi per la conquista del titolo tricolore.

L’evento avrà come baricentro il Marathon Village allestito tra Piazzale Fellini e la Rotonda Lucio Battisti, a Marina Centro, destinato a diventare punto di riferimento per iscrizioni, ritiro pettorali e momenti di animazione, con un programma continuo fino alla giornata clou di domenica.

Il programma sportivo, che si sviluppa su tre giorni di intrattenimento e musica diffusa, prevede le due gare competitive Fidal, di 42 e di 21 chilometri, che si snoderanno tra il lungomare e i luoghi più suggestivi del centro storico (domenica 19 aprile).

Accanto alle prove agonistiche, la manifestazione propone percorsi aperti a tutti: la Ten Miles da 16 km, la Family Run di 8 km (domenica 19 aprile) e la Kids Run da 1 km dedicata ai più piccoli (sabato 18 aprile). È inoltre confermato il raduno nazionale degli “spingitori” di carrozzine, un’iniziativa che sottolinea la vocazione inclusiva della kermesse (sabato 18 aprile).

Tra le novità dell’edizione 2026, la partenza dal cuore di Marina Centro, con lo start fissato alla Rotonda Lucio Battisti, di fronte al Grand Hotel. Il tracciato attraverserà il porto, il lungomare e il centro storico, toccando Corso d’Augusto, Piazza Malatesta, Piazza Cavour e l’Arco d’Augusto, prima di svilupparsi lungo la costa verso Riccione e Misano Adriatico e fare ritorno a Rimini per l’arrivo in viale Antonio Beccadelli. Un percorso che unisce sport, identità urbana e valorizzazione del territorio.

Orario:partenza domenica 19 aprile alle ore 9.30; apertura del villaggio: venerdì 17 aprile dalle 15 alle 19; sabato 18 aprile dalle 9.30 alle 19.30; domenica 19 dalle ore 7 Info: www.riminimarathon.it

lunedì 20 aprile 2026

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore

Ad anticipare la premiazione del Premio Fellini Award 2026 e per entrare nelle atmosfere andersoniane, lunedì 20 aprile alle ore 21 il Cinema Fulgor ospita la proiezione di Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore (2012).

Ambientata in un’isola al largo delle coste del New England nell’estate del 1965, la pellicola racconta la storia di due dodicenni che si innamorano, stringono un patto segreto e fuggono insieme nella foresta. Mentre le autorità li cercano, una violenta tempesta al largo dell’isola sta per scatenarsi, portando il caos nella pacifica comunità locale.

Candidato agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale, il film vanta come al solito un cast ricco di grandi nomi, tra cui Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: https://teatrogalli.it/news/wes-anderson-fellini-award-rimini-2026

martedì 21 aprile 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Fellini Award Rimini 2026

Dopo Alfonso Cuarón, insignito del riconoscimento lo scorso dicembre, questa seconda edizione del rinato Fellini Award va a Wes Anderson, uno tra i registi più originali e influenti del cinema contemporaneo, a cui la Città ha scelto di assegnare il Premio Fellini 2026.

Un’altra grande voce del panorama internazionale, autore di un universo visivo inconfondibile, da cui sono nate opere iconiche come I Tenenbaum, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel e Asteroid City. Un universo espressivo unico che lo rende immediatamente riconoscibile, così come avviene per Fellini, tanto da entrare entrambi nel dizionario: andersoniano, felliniano. Basta un frammento, un’inquadratura, un dettaglio cromatico, un abito per coglierne il “DNA”.

Un legame artistico, quello tra Anderson e Fellini, che sarà al centro della cerimonia di premiazione in programma martedì 21 aprile alle ore 16 al Teatro Galli, con il cineasta statunitense protagonista di una conversazione con Gian Luca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, ente partner del Comune di Rimini nell’organizzazione del Premio.

La partecipazione alla cerimonia di premiazione è ad ingresso libero con prenotazione su: https://www.ticketlandia.com/m/event/felliniawardrimini2026

Sarà possibile accedere senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Ore 16 Ingresso gratuito Info: https://teatrogalli.it/news/wes-anderson-fellini-award-rimini-2026

da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Macfrut

Fruit & Veg Professional Show

Macfrut è l’evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero.

La sede espositiva, il crescente numero di aziende italiane ed estere, le molteplici iniziative per l’innovazione e l’internazionalizzazione ne fanno un appuntamento chiave per operatori e buyer.

Un evento unico che rappresenta l’intera filiera: produzione, commercio, macchinari e impianti per lavorazione, packaging e imballaggi, macchinari per la coltivazione serre e irrigazione, vivaismo e sementi, fertilizzanti, mezzi tecnici e biosolutions, spezie e piante medicinali, healthy food, logistica e servizi.

Tra le opportunità per i visitatori: incontri B2B con gli espositori, meeting e convegni di alto livello, aree dinamiche e dimostrative.

La principale novità è un’area sperimentale interattiva di oltre mille metri quadrati dedicata all’innovazione idrica, dove sarà possibile testare sistemi d’irrigazione all’avanguardia e soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. Lo spazio fungerà anche da aula didattica all’aperto per workshop e scuole agronomiche, puntando sulla gestione sostenibile delle risorse nel settore ortofrutticolo.

Tutti gli eventi collaterali a Macfrut offrono numerose opportunità di business, conoscenza e approfondimento.

A Macfrut è possibile ampliare e consolidare la propria rete di contatti e contemporaneamente cogliere la specializzazione tecnica, il know how ed eccellenze uniche del settore ortofrutticolo.

L’ingresso alla manifestazione è aperto agli operatori specializzati.

Orario: martedì 21 e mercoledì 22 aprile 9:30 – 18:00; giovedì 23 aprile 9:30 – 17:00

Ingresso gratuito previa registrazione sul sito di riferimento

Info: 0547 317435 www.macfrut.com

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 21 aprile 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>13 aprile 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

>14 aprile 17:00 – 19:00 Strani ma veri! – Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00 Viaggio di non ritorno – Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti – Mulino di Amleto

21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà – Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti – Mulino di Amleto

>15 aprile 18:30 – 21:00 Armadiami – Giulia Rastelli e Diletta Cardinali

>20 aprile 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller Dance – a cura di Roller Dance Rimini

19:00 – 20:00 Le inaspettate_voci femminili da riscoprire – Stella Manduchi

>21 aprile 21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà – Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti – Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria?

fino a mercoledì 15 aprile 2026

Rimini, sedi varie

Giornata del Mare e della Cultura Marinara

Ultimi giorni per partecipare alle iniziative promosse da Rimini Blue Lab in collaborazione con tutti gli attori della Comunità locale del mare, dedicate alla celebrazione della nostra risorsa più preziosa, il mare. Dal 13 al 15 aprile, sono previste diverse attività sulla spiaggia di San Giuliano Mare e Miramare, organizzate dalla Fondazione Cetacea e altre realtà, dedicate a sensibilizzare le scuole sulla biodiversità marina e la tutela dell’ambiente. In particolare, il 13 aprile sulla spiaggia di San Giuliano, si tengono dei laboratori didattici dal titolo “Alla scoperta del microcosmo marino”, riservato a due classi di scuola secondaria di primo grado, che prevede la raccolta e l’osservazione di campioni d’acqua e sedimenti al microscopio. Il 14 e 15 aprile si tiene un’attività di educazione ecologica per la scuola dell’infanzia intitolata “Dal bosco al mare”, realizzata insieme al Coordinamento Pedagogico di Rimini e l’Università di Bologna. Info: www.riminibluelab.it/

lunedì 13 aprile 2026

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

Il prossimo appuntamento:

>lunedì 13 aprile ore 21

Control (V.O. sott. ita) di Anton Corbijn

Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/

lunedì 13 aprile 2026

Nodi Territoriale di salute Centro storico, Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. Gli appuntamenti della settimana:

>Percorso “Una rete per chi assiste” – Nodo Sud Monte presso il centro di Via Bidente, 1/P,

lunedì 13 aprile (16.30 – 18.30): Occhio all’ingrediente, con le operatrici del Dipartimento Salute Pubblica.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi, una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile e capillare di supporto e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono, con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12. A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info:www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/nodi-territoriali-di-salute

lunedì 13 aprile 2026

I.C. Miramare, Scuola “A. Di Duccio” – Viale Parigi, 9

Educare Verbo Plurale

Continua il percorso Educare Verbo Plurale, ciclo di incontri, a cadenza mensile, dedicati a genitori, insegnanti, educatori e a tutte le persone che accompagnano nella crescita bambini e bambine da 4 a 10 anni.

Il programma 2026 propone quattro serate, ognuna pensata per approfondire un aspetto fondamentale delle relazioni familiari ed educative. Gli incontri si terranno in presenza presso le scuole del territorio:

>lunedì 13 aprile

“Mi vedi, mi piaccio, mi apro. Come nutrire l’autostima e sostenere le relazioni con l’altro”

Intervento a cura di Maria Paola Camporesi, psicologa e psicoterapeuta

Il percorso, libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è aperto a tutti. Al termine di ciascun appuntamento verrà dato spazio alle domande da parte del pubblico.

Ore 20.45 Ingresso gratuito Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 14, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>martedì 14 aprile

Intervista

di Federico Fellini (Italia 1987, 113′)

>martedì 21 aprile

Prova d’orchestra

di Federico Fellini (Italia 1979, 70′)

Ore 14.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14

Info: http://fellinimuseum.it/

martedì 14 aprile 2026

Cinema Fulgor, C.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Aperitivo Corto

Al Cinema Fulgor continua la rassegna Cortometraggi al cinema – Aperitivo Corto con proiezioni di cortometraggi di qualità e aperitivi conviviali.

L’evento si configura come un appuntamento che coniuga l’esperienza della visione in sala con un momento conviviale: è previsto un aperitivo prima della proiezione. La rassegna include inoltre, ove possibile, la partecipazione e l’intervento di registi ospiti per un approfondimento sui contenuti proposti. La programmazione prevede due appuntamenti ogni mese, di martedì.

I corti in programma il 14 aprile riguardano l’intera cinquina dei candidati al David di Donatello 2026:

>Astronauta, di Giorgio Giampà (Italia/Messico/Francia/Guatemala 2025, 17’, spagnolo con sottotitoli)

>Ciao, Varsavia, di Diletta Di Nicolantonio (Italia/Polonia 2025, 19’, italiano e polacco con ST)

>Everyday in Gaza, di Omar Rammal (Italia 2025, 17’, documentario, arabo con ST)

>Festa in famiglia, di Nadir Taji (Italia 2025, 19’, arabo con ST)

>Tempi supplementari, di Matteo Memé (Italia 2025, 14’)

Orario: dalle ore 18:30 alle 20:30 circa Ingresso a pagamento

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

martedì 14 aprile 2026

Sedi varie – Rimini

Adolescenti e genitori: attraversare le fatiche, valorizzare le risorse

Incontri organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio e l’Associazione Teatrale Alcantara.

Un progetto che si rivolge a genitori, insegnanti ed educatori di ragazze e ragazzi in età preadolescenziale e adolescenziale, con l’obiettivo di offrire spazi di riflessione, confronto e approfondimento sulle trasformazioni che attraversano i giovani e sulle sfide educative che coinvolgono il mondo adulto. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 14 Aprile 20:45 Dall’ansia alle risorse: come aiutare i giovani a fronteggiare le difficoltà

A cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta e Ilenia Mussoni, psicologa. Al Centro per le Famiglie, Piazzetta dei Servi 1. Partecipazione gratuita su iscrizione a partire da mercoledì 25 Marzo

Info: 0541 793860. Ingresso gratuito www.facebook.com/centrofamiglierimini/

martedì 14 aprile 2026

Casa Ludica A Good Game Space, via Bramante, 10 (2° piano) – Rimini

Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi

Percorso formativo gratuito a Rimini per genitori, insegnanti ed educatori su educazione digitale, social media e videogiochi per bambini 6-11 anni, condotto da esperti.

Il Centro per le Famiglie di Rimini, in collaborazione con la Rete GAP Rimini, propone un percorso formativo intitolato “Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi” rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di bambini dai 6 agli 11 anni. Composto da cinque incontri tematici, il percorso mira a aiutare gli adulti a comprendere il mondo digitale dei minori, evidenziando rischi e potenzialità, e fornendo strumenti pratici per un utilizzo consapevole di social media e videogiochi. Gli incontri si terranno presso la Casa Ludica A Good Game Space a Rimini, tra gennaio e maggio e possono essere frequentati singolarmente o tutti insieme.

Gli incontri sono condotti dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta e consulente del Centro per le Famiglie, e dalla dott.ssa Elena Lucarella, psicologa del Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, operativa all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

La partecipazione richiede iscrizione, contattando il Centro per le Famiglie.

Il prossimo appuntamento:

>14 Aprile ore 18.00–20.00: Quali videogames per quale età

Ore 18 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/

giovedì 16 aprile 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Los Domingos

Una riflessione profonda sulla Fede e sulla scelta. Un film in perfetto equilibrio che avvolge gli spettatori e non li lascia più.

L’attore Miguel Garcés dialoga in collegamento on line con il pubblico nelle sale affiliate ad ACEC come il Cinema Tiberio di Rimini.

Ore 20.45 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/losdomingos-metacinema/

giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. L’appuntamento della settimana:

>giovedì 16 aprile: Umberto Piersanti, ‘L’isola tra le selve’, Marcos y Marcos, 2025 e Jacopo. Poesie 1994-2025, Interno Poesia, 2025; in dialogo con Milena De Luigi e Isabella Leardini

>venerdì 17 aprile: Michele Chiaruzzi e Sofia Ventura, ‘Perché l’Ucraina combatte’, Linkiesta Book, 2025; in dialogo con Carlo Cavriani. Evento in collaborazione con Istituto Storico Rimini

Ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli

venerdì 17 aprile 2026

Rimini, Percorso da Via Marecchiese con arrivo al parcheggio Gran Hotel

Roman Roads

Roman Roads è un evento annuale dedicato alle auto d’epoca, nato dalla collaborazione tra Triskelion, Michele Di Mauro e la Scuderia Campidoglio. La manifestazione è pensata per i collezionisti che desiderano scoprire l’Italia attraverso un’esperienza che coniuga il piacere della guida alla cultura, alla storia e alla natura, senza tralasciare lo stile di vita e la tradizione gastronomica del territorio.

L’edizione 2026 segna il quinto anniversario di questo progetto. Come ogni anno, l’evento si sposta in una zona diversa della penisola, ripercorrendo i tracciati delle antiche strade romane che hanno fatto parte della storia della Mille Miglia.

L’evento si terrà dal 14 al 18 aprile 2026 e farà tappa a Rimini venerdì 17 aprile. In questa occasione, le auto d’epoca percorreranno le strade cittadine per raggiungere il Grand Hotel, offrendo la possibilità di ammirare i veicoli in movimento nel contesto urbano.

Orario: arrivo al Grand Hotel alle ore 18 circa. Info: https://romanroads.it/

venerdì 17 aprile 2026

Corso d’Augusto, 62 – Rimini centro storico

Adriatico mare d’Europa

Adriatico mare d’Europa. Parte con questo titolo il secondo ciclo di conferenze che la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini dedica al ruolo di ‘Rimini crocevia tra Oriente e Occidente’.

Protagonisti del ciclo, tre personaggi di diversa estrazione disciplinare e differenti provenienze.

Il primo appuntamento è venerdì 17 aprile con Franco Farinelli, geografo di fama internazionale, professore emerito all’Università di Bologna, che da anni indaga le geografie adriatiche nelle loro variegate composizioni, scomposizioni e ricomposizioni.

Le conferenze si svolgono nella ‘Sala della Cupola’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in Corso d’Augusto 62. L’ingresso è gratuito e ad accesso libero, fino ad esaurimento posti.

Ore 18 Ingresso libero Info: www.fondcarim.it/evento/rimini-crocevia-tra-oriente-e-occidente-adriatico-mare-deuropa/

sabato 18 aprile 2026

Rimini, Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” (via Covignano 265)

World Cafè

Il fuoco dentro. Adolescenti e vita emotiva

Evento conclusivo del Per-Corso AAC (Ascolto Attivo Cercasi), promossa dal Centro Culturale Paolo VI di Rimini, dall’ISSR “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo e dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica.

L’appuntamento finale è organizzato nella forma partecipativa del World Café, per favorire il dialogo tra adulti e adolescenti sui temi dell’educazione affettiva e della vita emotiva dei ragazzi e delle ragazze.

Interverranno i docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: Vanna Iori (in collegamento online), Adriano Ellena e Dalila Raccagni.

L’incontro è rivolto a genitori, insegnanti, educatori e adolescenti tra i 14 e i 19 anni ed è aperto anche a chi non ha partecipato all’intero Per-Corso. E’ possibile partecipare anche in modalità online.

Orario: 15 – 18.

sabato 18 e domenica 19 aprile 2026

La Casa del Teatro e della Danza, via Popilia, 110 – Viserba Monte (Rimini)

Movimento centrale danza e teatro

Continuano a Rimini i seminari della Scuola di Formazione MH, un percorso di studio e ricerca sul movimento danzato nato nel 2005.

Il metodo, ideato da Gillian Hobart, utilizza il linguaggio del corpo come strumento di conoscenza e relazione, offrendo un’alternativa alla comunicazione verbale per favorire l’espressione profonda di sé.

La formazione si rivolge a chi opera nel sociale, nell’educazione e nella cura della persona — come insegnanti, medici e operatori — ma è aperta a chiunque voglia approfondire la consapevolezza corporea.

È possibile iscriversi all’intero percorso o partecipare ai singoli seminari tematici.

Gli incontri sono guidati dal Team di Movimento Centrale (Annachiara Cipriani, Chiara Fabbri, Manuela Graziani, Monica Tomasetti), con la direzione artistica di Claudio Gasparotto, presso la Casa del Teatro e della Danza di Viserba Monte. Il prossimo appuntamento:

18–19 Aprile: Pratica MH e applicazioni alle disabilità

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 17.30 Info: 0541 726107 – 347 578454 www.movimentocentrale.org

sabato 18 e domenica 19 aprile 2026

Castoro Teatro, via Del Castoro, 7 – Rimini

Tra deserto e tempesta – Silenzi, mostri e profezie smarrite

Spettacolo teatrale di Castoro Teatro

In un monologo che intreccia narrazione, pensiero e visione, Luigi Pisani dà voce a un testo che non consola e non accusa, ma interroga: chi è il mostro, oggi? Da dove si parla, quando non c’è più un luogo stabile?

Tra deserto e tempesta è un’opera sulla sparizione della voce. Un invito a disertare il rumore e tornare nel deserto per cercare – forse – una parola che risponda.

Ore 18 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 prenotazioni@castoroteatro.it

domenica 19 aprile 2026

Palaflaminio, via Flaminia, 28 – Rimini

Rimini in ballo

Competizione nazionale di danza sportiva al Palasport Flaminio, organizzata dalle Sirene Danzanti.

Una giornata all’insegna della danza con proposte che vanno dalle danze folkloristiche, ai ritmi caraibici, fino al jazz e al ballo da sala liscio unificato, passando anche per le sonore fruste.

Orario: dalle ore 9 Ingresso a pagamento

Info: 335 8194200; 335 5343491 www.sirenedanzanti.it

domenica 19 aprile 2026

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Colazione e film

Programmazione cinematografica nello storico cinema di Fellini

La domenica mattina continuano gli appuntamenti con “Colazione e film”: i grandi classici uniti al piacere della colazione nell’elegante foyer del Fulgor.

Domenica 19 aprile appuntamento con:

>Roma città aperta, regia di Roberto Rossellini (Italia, 98′, 1945)

>Ladri di biciclette, regia di Vittorio De Sica (Italia, 92′, 1948)

Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30 Ingresso a pagamento

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

lunedì 20 aprile 2026

Club Nautico, Largo Boscovich, 10 – Rimini

Racconti al faro. Memorie e leggende dell’isola di Batz

Il Club Nautico ospita Susy Zappa per la presentazione del suo ultimo libro, Racconti al faro. Memorie e leggende dell’isola di Batz, pubblicato da Edizioni il Frangente.

Una serata tra fari, Bretagna celtica, memorie di mare, naufragi, guardiani e storie di confine, raccontate da un’autrice che da anni dà voce al fascino e alla forza del mondo dei fari.

Un incontro dedicato a chi ama il mare, i libri e i racconti che sanno portare lontano.

Ore 21 Info: 0541 26520 www.facebook.com/clubnauticorimini

da lunedì 20 a mercoledì 22 aprile 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Tabù – Egon Schiele

Rassegna La Grande Arte al Cinema

Un viaggio tra i corpi dell’eros e dello scandalo nella giovinezza ribelle dell’artista.

Nella “corsa folle” della vita di Schiele (1890-1918), costellata da centinaia di quadri e migliaia di opere su carta, c’è un eterno ritorno: quello al paese di nascita della madre dell’artista, Krumau, Ceský Krumlov oggi, in Repubblica Ceca.

TABÙ. EGON SCHIELE si snoda a partire da qui: dall’Atelier Egon Schiele – la casa con giardino dove il pittore abitò con la compagna e modella Wally Neuzil.

Proprio nella cittadina della Boemia, che ai tempi di Schiele faceva parte dell’Impero austro-ungarico, affonda la radice di un’arte capace di sovvertire le regole estetiche, morali e psicologiche del tempo e di condurci – ancora oggi – all’essenza dell’essere umano.

Orario: lunedì 20 aprile ore 21; martedì 21 aprile ore 21; mercoledì 22 aprile ore 17

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/tabu_egonschiele/

fino al 25 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Laboratori di ‘Officina Gambalunga’

Ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Quest’anno la Biblioteca Gambalunga propone quattro workshop che si svolgeranno nella sede della Biblioteca in via Gambalunga 27:

>LA CARTA CHE NARRA: 14, 21, 28 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di poesia a cura di Sabrina Foschini, un viaggio di parole nel simbolo attraverso la scrittura poetica;

>SCRIVERE L’OMBRA: mercoledì 15, 22 e 29 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di scrittura a cura di Lorenza Ghinelli, un corso per mettere meglio a fuoco il proprio immaginario e potenziare la scrittura, attingendo dai diversi generi letterari;

>DALLA VIGNETTA ALLA RIVISTA: venerdì 17 e 24 aprile; 8, 15 e 22 maggio, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di fumetto a cura di Niccolò Tonelli, lezioni per dilettanti e appassionati, per imparare ed esercitare le basi della narrazione a fumetti;

>LA STORIA DELLA SCRITTURA NELLE NOSTRE MANI: lunedì 18 e 25 maggio; dalle 17 alle 19 | Laboratorio di calligrafia a cura di Concetta Ferrario rivolto a chi voglia riappropriarsi del piacere di scrivere a mano.

Ingresso a pagamento Info: https://bibliotecagambalunga.it/news/officina-gambalunga-2026-leggere-scrivere-e-disegnare

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it