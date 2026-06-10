A Rimini si gira la puntata pilota di una nuova serie TV sulla cybersecurity

Rimini, conosciuta a livello internazionale non solo quale capitale del turismo e dell’ospitalità ma anche per essere la per essere la città di nascita di Federico Fellini, torna a farsi set cinematografico. Martedì 9 giugno e mercoledì 10 giugno per le vie del Borgo San Giuliano, ma anche il centro storico e la zona mare sono la location dove vengono girate alcune scene di una puntata pilota che anticipa la prima stagione di una nuova serie TV composta da 10 episodi.

“Breached – nessun dato è al sicuro”, questo il titolo della serie che affronta in maniera chiara e precisa uno dei temi principali della nostra società contemporanea: la cybersecurity e la protezione dei dati personali.

Prodotto dalla Marcafilm Studios, casa cinematografica indipendente con sede in Veneto con la produzione esecutiva di Giuliano Mozzato e la regia di Fabio De Nardi, la puntata pilota verrà presentata a settembre alla mostra del cinema di Venezia. Il progetto viene realizzato con la collaborazione e dell’Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS, una associazione di promozione sociale che ha sede a Rimini e che è stata riconosciuta quale partner culturale ufficiale ed esclusiva della serie, poiché impegnata da anni in iniziative finalizzate alla sensibilizzazione di una cultura mirata a proteggere diritti e libertà in materia di riservatezza.

Il filo rosso che lega tutti gli episodi è che la società contemporanea è totalmente dipendente dalla tecnologia. Le persone vivono costantemente connesse, e i dati personali sono diventati la moneta più preziosa. Ma dietro la facciata di sicurezza delle grandi corporation tecnologiche si nasconde un oscuro mondo di criminalità informatica.

Tanti i personaggi che daranno vita ad un thriller d’azione. La storia segue Alex, un giovane programmatore freelance che si guadagna da vivere con lavori di hacking etico. Un giorno, viene contattato da una misteriosa figura che che gli farà una richiesta precisa e che Alex accetta per poi rivedere la propria scelta.

Con l’aiuto di alcuni alleati inaspettati, tra cui un giornalista investigativo ed un hacker sotto copertura, Alex combatterà per far emergere una verità nascosta che pone a rischio i dati personali di milioni di persone che a loro insaputa rischiano perdite finanziarie, furto o frode di identità, pregiudizio alla reputazione, discriminazione, disagio emotivo ecc,

Una sida che Alex affronterà con coraggio e con un finale tutto da vedere con il fiato sospeso.

La serie vede la partecipazione di un cast d’eccezione in termini di professionalità ed esperienza quali Gianmaria Martini, Denis Berri, Melissa Martinez e Belinda Barth.

“Breached – nessun dato è al sicuro”, non è soltanto una serie di suspense ed azione digitale, ma anche una riflessione sul valore dei dati personali, sulla responsabilità delle grandi piattaforme tecnologiche e sulle conseguenze, spesso invisibili, delle violazioni di diritti e libertà inviolabili. Attraverso una trama intensa e attuale, l’opera invita il pubblico a interrogarsi su quanto sia fragile la libertà individuale in un mondo in cui ogni informazione può diventare merce, strumento di controllo o arma di ricatto.

“Noi pensiamo di discutere soltanto di protezione dei dati, ma in realtà ci occupiamo del destino delle nostre società, del loro presente e soprattutto del loro futuro”, così Stefano Rodotà diceva nel lontano 2004 anticipando più che mai quanto sarebbe accaduto ai giorni nostri.