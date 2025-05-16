A Rimini sport fa rima con solidarietà: torna la “Camminata dei sorrisi” con Arop

Domenica 18 maggio torna a Rimini la terza edizione della “Camminata dei Sorrisi”, l’iniziativa benefica organizzata da AROP e pensata per unire sport, divertimento e solidarietà.

Lo scorso anno avevano partecipato oltre 300 persone e si prevede che anche per questa domenica saranno ancora più numerose le persone che si cimenteranno in questa passeggiata, che rappresenta un momento di solidarietà, ma anche un appuntamento piacevole e di benessere da condividere con amici e familiari.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso la palestra della Polisportiva Stella (via Abruzzo 36). Da qui partirà una passeggiata circolare di circa 80 minuti, accessibile a tutti — adulti, bambini e famiglie — lungo un suggestivo percorso che toccherà i principali luoghi simbolo della città, tra cui l’Arco d’Augusto, il Parco F.lli Cervi (la Cava), il Ponte di Tiberio, per poi fare ritorno al punto di partenza.

All’arrivo, tutti i partecipanti saranno accolti da un goloso ristoro a base di porchetta, mortadella, spianata e pane nostrano, per concludere in allegria una mattinata all’insegna del movimento e della solidarietà.

Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto ad AROP – Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari per offrire sostegno ai bambini affetti da malattie oncoematologiche e alle loro famiglie, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici.