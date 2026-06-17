A Rimini torna la Festa de Borg. Nel segno di Buffalo Bill, “la leggenda che incarna il mito della frontiera”

Quest’anno è l’anno della Festa! La Società de Borg ha annunciato il titolo della 23° Festa de Borg che si terrà tradizionalmente il primo weekend di Settembre (4-5-6 settembre 2026): “Il ritorno di Buffalo Bill, e’ mond ma chesa nosta”

Il tema della Festa trae spunto da un evento avvenuto 120 anni fa e precisamente l’11 aprile 1906 quando fece tappa a Rimini, la carovana teatrale di Buffalo Bill con il suo Wild West Show. Si trattò di un evento epocale, non solo per la statura del personaggio internazionale, ma soprattutto per la dimensione dell’evento che, a tutt’oggi, farebbe impallidire qualsiasi impresario. La carovana di Buffalo Bill viaggiava su quattro treni speciali, ognuno dei quali era composto da dodici o tredici carri e da due vetture regolari, per una larghezza media di circa 250 m. ciascuno.

La mostra era composta da 700 persone e da 500 cavalli, era qualcosa di unico, di spettacolare, tutti a Rimini ne parlarono per molto tempo, fu un’opportunità unica vedere coi propri occhi un mondo nuovo che popolava la fantasia di grandi e bambini.

Lo spettacolo veniva reclamizzato come la “più grande ed istruttiva rappresentazione del Mondo”. Veniva erroneamente definito circo, ma era molto di più. Privo dei classici artisti che componevano quest’ultimo (non c’erano clown, trapezzisti e giocolieri) il Buffalo Bill’s Wild West Show si presentava come un’enciclopedia vivente di un mondo lontano e a tutti sconosciuto.

Stefano Tonini, presidente della Società de Borg, associazione di volontariato che dal 1979 porta avanti la Festa de Borg, sottolinea che “la Festa trae spunto da questo episodio della storia, per raccontare Rimini e la sua gente, per rileggere la storia, per interrogarci sul senso della frontiera e per abbracciare il mondo. Lo faremo con uno sguardo al passato, attraverso mostre e conferenze, ma con gli occhi di oggi, rileggendo il mito della frontiera ed avendo di fronte una società multiculturale.”

Per giungere preparati alla Festa di Settembre, la Società de Borg ha organizzato cinque appuntamenti estivi, della serie “Esco in scarana”: dal 29 luglio al 26 agosto, il mercoledì sera nel chiostro della chiesa di San Giuliano. Primo appuntamento con “La Rimini della Belle Epoque” un tuffo nella Rimini del primo Novecento attraverso il racconto e le immagini selezionate da Alessandro Catrani. Il 5 agosto arriva il cinema, con la proiezione del film “Buffalo Bill” regia di William Wellman, un classico racconto hollywoodiano del 1944. Terzo appuntamento il 12 agosto con la conferenza “Buffalo Bill di Romagna” la curiosa storia del faentino Domenico Tambini raccontata da Bruno Fabbri. Mercoledì 19 agosto ritorna il grande cinema con “Buffalo Bill e gli Indiani” il dissacrante racconto di Robert Altmann del 1976, con un cast eccezionale tra cui Paul Newman. Chiude la rassegna la conferenza “Navigare necesse est” dedicata ai riminesi naviganti, quelli che nei primi del 900 sfidavano la frontiera del mare; evento in collaborazione con il Progetto ATUSS “Rimini di verde e di blu”.

Il manifesto dell’edizione 2026 è stato dipinto da Filippo Manfroni, artista riminese che aveva già collaborato con il Borgo realizzando il murales del Rex nel 2012 (Manfroni è attualmente al Museo della Città con la personale “Del mare e d’altri sogni”). L’immagine scelta trae spunto dagli originali poster che reclamizzavano l’evento nel 1906 a Rimini e di cui abbiamo trovato traccia fotografica presso il Buffalo Bill and Grave Museum di Denver, Colorado.

La Festa de Borg, come anche gli appuntamenti di “Esco in Scarana”, sono ad ingresso gratuito, quasi una rarita di questi tempi. La Festa de Borg, sottolineano gli organizzatori, non è una sagra ne una fiera, è una Festa per tutti.

Per sostenere la Festa è fondamentale il contributo di tutti e la forma più semplice, ma altresì molto accattivante, è attraverso la Grande Lotteria della 23 Festa de Borg in distribuzione dal 18 giugno. La Lotteria si conferma la più ricca della Provincia, con ben 18 premi in palio ed un monte premi complessivo pari ad 30.400 euro. Eccezionale il primo premio di quest’anno, il SUV OMODA 5 offerto dalla Concessionaria Ruggeri di Rimini, storico sponsor della Festa.

I biglietti da 2,50 euro ciascuno, sono suddivisi in 4 serie– identificata da una lettera – da 5.000 biglietti ciascuno. Le lettere non sono a caso: per tradizione, le quattro serie compongono la scritta B – O – R – G. Quattro lettere, come i quattro petali del quadrifoglio, simbolo della fortuna, per eccellenza! L’invito è quello di creare il proprio quadrifoglio, acquistando almeno un biglietto per ogni serie, componendo una personale combinazione fortunata de BORG!

Novità 2026: I biglietti non estratti potranno essere utilizzati per godere di uno sconto di pari importo per l’acquisto di un biglietto intero presso il Cinema Tiberio di Rimini.

La XXIII Festa de Borg viene realizzata con il Patrocinio ed il contributo del Comune di Rimini.

Main Sponsor: Ruggeri, concessionario Omoda

Si ringrazia per il sostegno: Rivierabanca, gli sponsor e tutti gli acquirenti della Lotteria.