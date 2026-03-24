Domenica 29 marzo, a partire dalle 9 del mattino e fino alle 20, a San Giovanni in Marignano, torna Primavera in piazza. La festa che celebra l’arrivo della bella stagione con una giornata di spettacoli, lezioni di yoga, laboratori, mercatini, attività dedicate ai più piccoli, un programma di appuntamenti che porterà nel centro storico molte proposte di attività e divertimento dedicate alla natura e al benessere.

Si parte col Mercatino di primavera in piazza Silvagni, via XX Settembre e via Roma, tra piante, fiori, artigianato e tipicità locali, mentre in viale Vittorio Veneto saranno in mostra le auto e le moto del Moto Club Enzo Vanni, in partenza per il tradizionale raduno e giro in collina.

Per gli appassionati di natura e scienza, il Centro Studi Naturalistici Valconca propone laboratori di microscopia con Cristian Gori (dalle 10 alle 13) e incontri con il biologo Andrea Barogi dedicati ai vertebrati della nostra vallata (dalle 14 alle 18). A tema ambientale anche l’escursione guidata Dov’è finito il fiume? a cura di ViviNatura, una camminata alla scoperta della storia e della fauna del territorio (per info e prenotazioni 3315811897).

Anche i più piccoli avranno come sempre molti appuntamenti pensati per loro: dall’Aia contadina di Simone Garattoni nella ex pescheria, con animali tipici della fattoria e giri sul biroccino d’epoca, ai pony del Centro Ippico Marignano per il battesimo della sella al Parco dei Tigli, fino ai laboratori artistici in piazza Silvagni, dove si possono creare fiori da passeggio, dipingere biscotti ceramici ispirati a Hill Top Farm (a cura di Incantesimo Studio), costruire piccole meraviglie con materiali riciclati o partecipare a performance di pittura estemporanea con Luciana Piovanelli o alla caccia al tesoro arborea di BimbiperNatura. Qui si potrà ammirare anche la mostra di bonsai e suiseki di Romagna Bonsai Club Aps.

Passeggiando nel borgo si potranno inoltre incontrare il maestro cestaio Marino Bacchini, il mercatino dei libri della biblioteca, i laboratori floreali di Scuolinfesta e i giochi dell’associazione Davide Pacassoni, il laboratorio artistico condotto da Cristiane Soares e Giada Vallini di Scintille – Scuola di canto, danza, recitazione, e quello creativo Officina delle meraviglie di primavera a cura di Martina Chiggio e Pro Loco.

Nella Chiesa di San Pietro, alle 16, si terrà il concerto Laudato sii del Chorus Marignanensis, mentre la chiesa di Santa Lucia ospiterà l’esposizione di ceramiche di Ombretta Bugani Maggioli dedicata alla Bibbia e alla natura e, dalle 16, interventi musicali con l’organo settecentesco suonato dal Maestro Roberto Torriani. In piazza Silvagni, inoltre, si potranno approfondire le tecniche di riflessologia dien chan con Antonella Serafini, mentre alla Casa della Cultura la primavera si celebra con sessioni di yoga per adulti e bambini (lezioni su prenotazione a cura di NaturaVivendi, Scintille, Ananda Yoga Ahimsa), laboratori di pittura Sumi-e ispirati ai fiori di ciliegio, laboratori floreali e attività legate al folklore giapponese degli yōkai con Chiara Smacchi, oltre alle esperienze di rilassamento e meditazione con campane tibetane (attività su prenotazione).

“Primavera in piazza è un appuntamento che ad ogni edizione diventa più ricco di proposte e attività – commenta l’assessora a turismo e cultura Federica Cioppi – una ricchezza dovuta anche al coinvolgimento delle tante associazioni e dei tanti protagonisti del territorio che con passione e creatività, contribuiscono a rendere questa giornata così speciale. Desidero dunque rivolgere un ringraziamento a tutte le realtà coinvolte e a Promo D per l’organizzazione, per l’impegno e la cura dedicata a valorizzare il nostro borgo offrendo occasioni di incontro, partecipazione, divertimento e scoperta per cittadini e visitatori di tutte le età” – conclude Cioppi.