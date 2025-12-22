A San Giovanni in Marignano un Natale ricco di eventi fino al 6 gennaio

Dopo l’anteprima con la tradizionale Fiera di Santa Lucia, San Giovanni in Marignano entra nel vivo dell’atmosfera natalizia con un ricco calendario di iniziative che accompagneranno il borgo fino al 6 gennaio con eventi, tradizione, musica e momenti di condivisione per tutte le età. Uno degli appuntamenti più attesi è quello con Babbo Natale, che mercoledì 24 dicembre, per tutta la giornata, percorrerà le vie del paese a bordo di un colorato trenino per consegnare doni ai bambini marignanesi. Alle ore 18.00, in piazza Silvagni, si terrà il tradizionale scambio di auguri per tutti i cittadini.

Per partecipare alla consegna dei doni è possibile depositare i pacchi presso la Sala del Consiglio comunale (via Roma n. 59) nei seguenti giorni e orari: lunedì 22 dicembre, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00, martedì 23 dicembre, dalle 9.00 alle 12.30. L’iniziativa è a cura di Nuova Polisportiva A. Consolini in collaborazione con Scuolinfesta Aps. Info: Marco 348.3901482 e Elsa 329.7218730

Per tutto il periodo natalizio, e tutte le sere dalle ore 20.30, fino al 30 dicembre, l’ex dancing ospita la tradizionale Tombolissima, organizzata dalla Nuova Polisportiva A. Consolini.

Venerdì 26 dicembre si rinnova l’appuntamento con il Tradizionale concerto di Natale nella Chiesa di San Pietro, con il Chorus Marignanensis diretto da Giuliana Capellini.

Domenica 28 dicembre, come ogni ultima domenica del mese, dalle ore 9.00 alle 19.00, piazza Silvagni e via Veneto ospiteranno Il Vecchio e l’Antico e il Mercatino delle Pulci, con tantissimi articoli di antiquariato e modernariato.

Il calendario si chiude il 6 gennaio con la Festa della Befana, che dalle 14.30 insieme agli Elfi accoglierà tutti i bambini in piazza Silvagni per la consegna della calza. L’iniziativa si svolge in collaborazione con Pro Loco, Biblioteca comunale, Nuova Polisportiva A. Consolini e Scuolinfesta.

Mostre e presepi

Dal 18 dicembre al 9 gennaio gli ambienti al primo piano del Municipio ospitano la mostra Cenere e Luce. Ritratti del borgo incisi a fuoco, a cura di Daniele Colombi, con immagini poetiche di San Giovanni in Marignano incise al pirografo.

Per tutto il periodo natalizio torna anche Il Granaio dei Presepi, un percorso diffuso che valorizza luoghi e spazi del centro storico: