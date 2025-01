A Santarcangelo e San Vito l’addio a Luca e Cristian

Una chiesa, l’antica pieve dei Santi Vito e Modesto a San Vito, frazione di Santarcangelo di Romagna, gremita – con tante persone, amici, colleghi di lavoro a seguire la celebrazione da fuori sul sagrato – ha dato l’ultimo saluto a Luca Perazzini, l’alpinista 42 morto per assideramento sul Gran Sasso insieme all’amico 48enne e compagno di scalate Cristian Gualdi.

Come riferisce l’agenzia ANSA, l’intera San Vito – accanto ai sindaci di Santarcangelo e Rimini e a un consigliere comunale giunto da L’Aquila – si è stretta ai parenti di Perazzini, ascoltando l’omelia del parroco, don Giuseppe Bilancioni e poi, dalla voce di un’amica di famiglia, le parole scritte dallo stesso alpinista in una lettera dedicata alla montagna nel racconto di una escursione proprio sulla vetta abruzzese e sulla via occidentale del Corno Grande.

Un testo che si conclude con le parole “si cade quando non si è se stessi: fai sempre quello che ami, la fatica più grande è quella di privarsi di questo”.

Al termine del funerale, all’uscita dalla chiesa, il feretro di Perazzini è stato salutato con un lungo applauso e sono stati fatti volare in cielo dei palloncini bianchi.

Alle 15 alla Collegiata di Santarcangelo si sono svolti i funerali di Cristian Gualdi. Anche qui una chiesa gremita e gente fuori nell’attesa. Per il Comune di Santarcangelo c’era il sindaco Filippo Sacchetti, per la Provincia di Rimini Daniela De Leonardis,

per la Regione Emilia-Romagna Alice Parma. Dall’Abruzzo, delegato dal sindaco dell’Aquila, anche qui il consigliere Fabio Frullo. Inoltre per la giunta clementina c’erano Michela Mussoni, Filippo Borghesi, Angela Garattoni e Luca Paganelli e il presidente del consiglio comunale Tiziano Corbelli.

I familiari di Perazzini si sono abbracciati con quelli di Gualdi a inizio funzione e hanno baciato il feretro. Per Cristian c’erano il padre Nello, il fratello Luca, la moglie Sara.

Come ha spiegato il Parroco, si sono tenuti due funerali non per separare due amici ma perché non c’era posto per tutti, “ma sono insieme anche ora come lo sono stati fino all’ultimo, sono come fratelli insieme a Dio”.

“Cristian e Luca – ha detto nell’omelia – ci avete fatto pregare, ci avete raccolti, tutta Italia ha pregato e sperato, è come se il segnale di aiuto lo aveste inviato a tutti noi. Ci avete portati tutti su quel canalone, fra quella neve, in quei sentieri che fanno innamorare e ho fatto anche io. Quando compravo quel quaderno che ho messo in fondo alla chiesa perché chi vuole lasci una preghiera dicevo al commesso che sul Gran Sasso sono morte 14 persone di tutta Italia quest’anno, lo sapevano ma quello di Cristian e Luca era un cercare il Paradiso scalandolo e scalando alte vette e la vita. Babbo Nello ricorda che il figlio lavorava tantissimo ma non gli pesava fare le corse per arrivare lassù, perché Cristian amava la montagna Nel vallone dell’Inferno Gesù ha aperto una porta, la finestra del Paradiso a Luca e Cristian che di porte e finestre ne ha costruite tante, Gesù che per tutti noi era salito sull’inferno della croce”. Poi ha letto tutti i nomi dei 14 morti sul Gran Sasso nel 2024.

E la moglie Sara prima della benedizione finale: “Ciao Cri, la vita è un passaggio in cui lasciare un segno, tu l’hai fatto’ lo hai lasciato insegnando a me a essere forte, sul lavoro a essere seri, alla famiglia a esserci sempre quando c’è bisogno, agli amici hai insegnato l’amore per la montagna: eri sempre là davanti, ti giravi indietro a guardarci ed eravamo tutti lì, oggi guardaci siano tutti qui e come diceva il tuo amico Paio “molla l’osso, dacci dentro”.

Infine alcuni amici lo hanno salutato con un pensiero breve a testa. Sul sagrato con il feretro davanti alla chiesa è stata fatta suonare Gli Angeli di Vasco Rossi