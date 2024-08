A Settembre i nonni di Coriano in vacanza in montagna a Predazzo

Con il caldo intenso di questa estate gli anziani di Coriano hanno colto al balzo l’occasione per trascorrere una vacanza di 8 giorni in montagna in Val di Fiemme. “La proposta dell’Amministrazione ha fatto centro – commenta l’assessore alle Politiche Sociali, Paolo Ottogalli –. L’aria fresca di Predazzo tra i monti del Trentino e la possibilità di accedere ad un contributo economico fino a 150 euro in base ai criteri Isee come disposto da apposito bando redatto dai nostri uffici ha comportato che si raggiungesse in pochissimo tempo il numero chiuso delle iscrizioni. Un ottimo risultato considerato che dopo il rodaggio dello scorso anno, questo è il secondo anno in cui proponiamo una vacanza organizzata dal Comune per i nonni corianesi”.

Il soggiorno estivo seguito quest’anno da Auser e in programma dall’8 al 15 settembre ha raggiunto velocemente la soglia di 40 iscritti over 65. I nonni coranesi trascorreranno la loro vacanza in un albergo situato in zona pianeggiante nel centro di Predazzo con trattamento a pensione completa, punto di partenza per escursioni e passeggiate, previste serate di intrattenimento con tornei e cene tipiche e la possibilità dio accedere ad un centro benessere.

In copertina: Paolo Ottogalli