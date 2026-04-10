A spasso nella mitologia: tre incontri alla Biblioteca di San Clemente

Alla Biblioteca Comunale Giuseppe Tasini di San Clemente prende forma un percorso culturale dedicato alla mitologia greca, con tre appuntamenti in programma il 14 aprile, il 12 maggio e il 9 giugno 2026, tutti alle ore 17.30 e a ingresso libero.

L’iniziativa, dal titolo “A spasso nella Mitologia”, propone un viaggio tra alcune delle figure più emblematiche del mondo classico: Medusa, protagonista del primo incontro, seguita da Ade, Persefone e Cerbero, fino al Minotauro.

Il comunicato presenta l’iniziativa come una riflessione attuale su un patrimonio narrativo antico ma ancora vivo:

“In un’epoca dominata dall’immediatezza digitale, il fascino degli antichi Greci torna a interrogarci con la forza della narrazione millenaria. Non si tratta di semplici favole, ma architetture di pensiero capaci di dare forma all’immaginario collettivo”.

E ancora:

“La mitologia greca si riconferma oggi come un linguaggio vivo, uno strumento d’indagine psicologica e sociale che, partendo dalle coste del Mediterraneo, continua a descrivere i desideri e le paure dell’uomo contemporaneo”.

Il primo appuntamento, in programma martedì 14 aprile, sarà dedicato alla figura di Medusa, riletta in chiave contemporanea:

“Tradizionalmente relegata al ruolo di mostro terrificante, la sua storia viene oggi riletta sotto una luce nuova: quella della vulnerabilità e della trasformazione”.

Nel testo si sottolinea come il mito apra interrogativi attuali:

“Siamo davvero ciò che appariamo? La metamorfosi di Medusa, imposta da un’Atena inizialmente mossa dall’invidia e dal rigore, diviene metafora del pregiudizio”.

La narrazione mette in evidenza anche il valore simbolico del racconto:

“Il racconto ci insegna che dietro l’aspetto ‘disumano’ può celarsi un cuore integro e che la mostruosità è spesso una corazza eretta contro il dolore del mondo”.

Ampio spazio è dedicato al gesto finale di Atena:

“Atena, riconoscendo l’ingiustizia della solitudine inflitta a Medusa, sceglie di imprimere il volto della Gorgone sul proprio scudo, l’Egida. In questo atto si compie il superamento del giudizio: il ‘mostro’ non viene dimenticato, ma reso eterno e sacro”.

Il ciclo di incontri si propone come un percorso di lettura del presente attraverso il mito:

“Questo viaggio tra l’Olimpo e la Terra non è solo una celebrazione del passato, ma un monito per il presente”, si legge nel comunicato, che aggiunge:

“I classici, dunque, non smettono di parlarci perché sono plastici: si adattano alla realtà, offrendoci risposte su temi universali come il potere, il destino e la redenzione”.

L’invito finale è rivolto al pubblico:

“Invitiamo il pubblico a riscoprire questi racconti non come reperti polverosi, ma come specchi necessari per comprendere chi siamo e chi, nonostante le apparenze, potremmo ancora diventare”.