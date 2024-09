A tutta bici, il programma della settimana europea della mobilità a Rimini

Dal 16 al 22 settembre torna la settimana europea della mobilità, la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile che quest’anno ha come tema “La condivisione dello spazio pubblico”

Rimini, ComuneCiclabile fin dalla 1^ edizione, con 5 ‘bike smile’ – il punteggio massimo attribuito ai territori dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta assegnati per il terzo anno consecutivo – organizza in occasione della settimana europea della mobilità diversi appuntamenti, in collaborazione con enti e associazioni del territorio, per sensibilizzare e alimentare il dibattito pubblico su un modello di mobilità attento alle persone e all’ambiente.

Si inizia mercoledì 18 settembre con un info point in piazza Tre Martiri operativo la mattina (dalle 9 alle 9) per proseguire giovedì 19 settembre con due momenti: alle ore 16 una biciclettata urbana dal Ghetto Turco al ponte di Tiberio che coinvolge i cittadini, organizzata da FIAB Rimini, UISP, Legambiente Valmarecchia, Rimini Loves Bike, Centro Ippogrifo, mentre alle ore 17,15 si terrà il convegno “la città sostenibile” con la partecipazione dell’assessora alla mobilità Roberta Frisoni, di Nevio Senni di Fiab Emilia Romagna (sala Massimo Pironi, sede della Provincia di corso d’Augusto).

Domenica 22 settembre si terrà il talk pubblico “Segui il passo, i benefici della mobilità sostenibile” con alunni e genitori, dipendenti di aziende che hanno partecipato all’iniziativa Bike to Work, il progetto del Comune di Rimini co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per incentivare tra i lavoratori dell’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto salutare, ecocompatibile e a basso consumo energetico e la partecipazione dell’Assessora al patto per il clima e il lavoro Francesca Mattei (piazza sull’acqua, ore 16,30). Durante la settimana della mobilità verrà inoltre promossa la sinergia dei servizi in sharing con il trasporto pubblico locale in base alla nuova convenzione per l’utilizzo agevolato del tpl.

Una rete ciclabile lunga 135km che verrà presto estesa grazie ai progetti previsti per il 2025

Le iniziative di promozione delle buone pratiche di promozione della mobilità sostenibile incrociano l’impegno dell’Amministrazione sul fronte dell’infrastrutturazione della città. Un’attenzione che si è concretizzata nel costante aumento della rete ciclabile sul territorio, che dai 123 km del 2020 oggi si distribuisce lungo circa 135 km. Per l’anno 2025 è previsto il completamento del sottopasso ciclopedonale sotto la nuova rotatoria all’intersezione tra SS16 e SS72 (Consolare di San Marino) oltre al sottopasso ciclopedonale che collegherà la pista esistente di via Verenin Grazia e la via comunale Del Rivo in modo da connettere l’abitato presente a monte della Statale con la parte a mare. Si prevede inoltre che vengano conclusi entro il 2025 gli interventi che l’amministrazione comunale ha candidato al bando regionale POR FESR 2021-2027 per la ricucitura di tre itinerari ciclopedonali: Via Acquario, Via Pomposa e un collegamento dalla Zona artigianale di Viserba monte con i tratti di ciclabili già esistenti da via Turchetta a via Perticari. Nel suo insieme il progetto riguarda la realizzazione di tre collegamenti ciclabili strategici ai fini del potenziamento e ricucitura dell’intera rete ciclabile urbana del Comune di Rimini.

Il commento dell’Assessora alla mobilità Roberta Frisoni

“Lo spazio pubblico è un bene comune che fa parte integrante di una programmazione di opere di riqualificazione e valorizzazione del contesto all’insegna della rigenerazione urbana, della realizzazione di infrastrutture verdi, di progettualità e servizi a supporto della mobilità sostenibile. Negli ultimi anni Rimini ha fortemente incrementato i percorsi ciclopedonali sul territorio comunale, potenziando i tratti esistenti, completando e integrando i tratti mancanti per consentire all’utenza di poter fruire di itinerari continui e di collegamento ai quartieri residenziali e poli attrattori. La programmazione risponde agli obiettivi del PUMS del Comune di Rimini relativamente alla connessione non solo dei centri abitati ma anche alle esigenze quotidiane negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. I circa 3km di ricucitura previsti per il 2025 in via Acquario, via Pomposa e nella Zona artigianale di Viserba permetteranno all’utente di usufruire in continuità senza interruzioni di quasi 135km di piste ciclabili/ciclopedonali. Un intervento che si integra pienamente con tutti gli interventi in corso di realizzazione sul territorio comunale a partire dalla realizzazione dei sottopassi sulla SS16 che garantiranno un collegamento tra la zona a monte e a mare della strada statale, alla futura realizzazione della tratta del TRC Rimini stazione-fiera, compresa la messa in sicurezza degli itinerari principali della Bicipolitana. Oltre naturalmente agli interventi nell’ambito dei lavori per il Parco del mare sud che, dopo l’apertura di questa estate del nuovo tratto 6, vedranno partire a breve gli interventi di riqualificazione del tratto 7 del Parco del Mare, da via Siracusa fino a via Latina, al confine con Miramare. Infine vorrei sottolineare il grande lavoro fatto per l’ottenimento dell’edizione 2026 di Velocity, che tornerà finalmente nel nostro paese dopo ben 35 anni: una grande occasione, con delegati da oltre 60 Paesi, per tutta l’Italia e anche per Rimini per quello che rappresenta il più importante momento di scambio di conoscenze per chi fa advocacy, per le amministrazioni, per decisori politici, il mondo accademico e le aziende di settore”