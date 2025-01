Accoltellatore ucciso a Villa Verucchio, tutti di destra i commenti della politica

Destra prolifica di commenti sul tragico fatto accaduto la sera di San Silvestro a Verucchio. Inizia subito il vicepresidente del Consiglio e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini: “Onore al Carabiniere” scrive sul suo profilo Facebook a commento di un meme de Il Giornale dove si dice “…il militare ha lasciato partire un colpo e lo ha ucciso”. I colpi esplosi sono stati 12 di cui 8 hanno colpito il torace del 23enne egiziano.

Prosegue per lo stesso partito l’onorevole Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna: “Prima l’orrore poi la preoccupazione. Un egiziano, non è ancora dato di sapere se regolarmente in Italia oppure no, nella serata dell’ultimo dell’anno a Verucchio ha accoltellato cinque persone, tra cui un ragazzo per rapinarlo, per poi scagliarsi contro i Carabinieri sopraggiunti. Dopo vari tentativi di bloccarlo andati a vuoto, secondo un lancio di agenzia, uno dei Carabinieri anch’esso aggredito non ha potuto fare altro che sparare all’aggressore uccidendolo. Un episodio grave che segnerà la comunità locale, a cui rivolgo la mia solidarietà, e che non può che sollevare preoccupazioni per il futuro. Stiamo assistendo a troppe violenze e reati commessi da stranieri regolari e irregolari sul territorio, perfino in località di piccole dimensioni considerate fino ad oggi tranquille. Atti violenti anche gravissimi come quello accaduto a Verucchio che non possono più trovare giustificazionismi da ricondurre a una semplice e facile attribuzione a turbte mentali o dipendenze o a una sorta di permissivismo che dispensa i residenti di origine straniera dall’osservanza delle stesse leggi a cui devono fare riferimento gli italiani. E non possiamo neppure sottovalutare eventuali ipotesi di episodi collegati al terrorismo o comunque a ‘lupi solitari’ radicalizzati o influenzati attraverso la rete dei social. Minimizzare o nascondere queste evidenze non è né utile, né opportuno. Nell’attesa di ulteriori approfondimenti, colgo l’occasione per inviare la massima vicinanza e la totale solidarietà alle Forze dell’Ordine e in questo caso ai CarJacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.abinieri nello svolgimento di compiti di enorme responsabilità e grande pericolo per la difesa e la tutela della nostra sicurezza”.

Per Fratelli d’Italia intervengono Beatriz Colombo e Nicola Marcello.

Scrive l’onorevole Colombo: “La vicenda accaduta a Villaverucchio è un episodio di estrema gravità, che ha colpito profondamente non solo la comunità locale, ma anche chiunque abbia appreso di quanto accaduto. In un momento così difficile, è doveroso esprimere gratitudine e riconoscimento al Carabiniere che, con il suo intervento tempestivo e risoluto, ha evitato che una situazione già drammatica degenerasse ulteriormente. Il suo coraggio e la sua prontezza sono stati determinanti nel proteggere i cittadini e nel contenere un’escalation di violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più tragiche.

Questo Carabiniere merita non solo la nostra gratitudine, ma anche un riconoscimento ufficiale per aver agito con determinazione in una situazione così critica. Riguardo all’aggressore, un cittadino nordafricano di origine egiziana, è comprensibile che l’episodio sollevi timori e interrogativi. L’aver accoltellato quattro persone per strada, apparentemente senza motivo, è un gesto di una violenza incomprensibile che getta ombre sulla tranquillità di un paese come Villaverucchio. È fondamentale, però, mantenere la calma e lasciare che la giustizia faccia il suo corso. L’indagine condotta dal procuratore sarà decisiva per chiarire il profilo dell’uomo e le motivazioni dietro questo folle atto. La speranza condivisa è che non si tratti di un atto terroristico, ma di un gesto isolato dettato da altre dinamiche. La comunità di Villaverucchio, nonostante il dolore e lo sgomento, saprà certamente reagire unita, facendo fronte comune contro la paura. È necessario confidare nelle istituzioni e nel lavoro degli inquirenti per ricostruire i dettagli dell’accaduto e garantire che episodi del genere non si ripetano”.

E Nicola Marcello: “In qualità di Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia , ma anche di profondo conoscitore della località di Verucchio e dell’operato delle Forze dell’ordine con cui mi interfaccio quotidianamente sul territorio volevo esprimere tre considerazioni”.

La prima: “Verucchio è una cittadina serena ospitale e rappresenta un Comune che negli ultimi 15 anni ha visto incrementare la propria popolazione. Proprio i negozi e le attività di via Casale dove è avvenuto “il terribile fatto” di ieri, i rappresentano un luogo di richiamo per l’intero territorio sia della Valmarecchia che del Riminese. Una serata di festa è diventata un incubo per alcune famiglie e cittadini che sia direttamente o indirettamente sono stati minacciati ed aggrediti da un cittadino straniero che pare già fosse conosciuto alle forze dell’ordine ed entrato in Italia in modo non del tutto legittimo almeno all’inizio. Questo aspetto credo che vada appurato per bene e deve farci riflettere non solo per il futuro, ma anche nel porre l’attenzione se ci siano altri casi simili (magari anche con patologie) nel territorio. Su questo tema credo che vada posta la massima attenzione in quanto la sicurezza e l’incolumità dei cittadini possono essere compromesse non solo con Armi da Fuoco, che per fortuna hanno un iter abbastanza complesso per averle, ma come spesso vediamo, anche con Armi Bianche di facile possedimento e troppo spesso usate per minacce o atti criminosi veri e propri. Quindi un soggetto che tenta o mette in atto un fatto criminoso anche con solo armi bianche ne va privato con controlli frequenti degli organi locali di polizia”.

Secondo: “Le Forze dell’Ordine che ogni giorno svolgono un lavoro esemplare nel nostro difficile territorio, specie quando gli altri si divertono, e con organici non sempre soddisfacenti , hanno dimostrato la loro grande capacità di sventare “ tragedie” che potevano assumere proporzioni ben più ampie. A loro, che stanno soffrendo più di tutti per l’accaduto, va la mia più profonda vicinanza e solidarietà cominciando dal Comandante Provinciale dei Carabinieri ed in particolare agli uomini ed alle donne della Stazione di Verucchio e della Compagnia di Novafeltria che sono intervenuti in primis. Da quando si apprende, i militari dell’arma intervenuti e che purtroppo sono rimasti coinvolti nell’evento finito tragicamente, sono manco a farlo apposta, tra i più esperti nel territorio.

“La magistratura prontamente sul posto con i suoi massimi esponenti del territorio va ringraziata per la tempestività e per l’alto profilo con cui sta agendo anche in giorni di festa quando la Provincia di Rimini vanta una popolazione almeno doppia del normale”, conclude il consigliere regionale.