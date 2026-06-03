Achille Lauro a Rimini, piano speciale per viabilità e parcheggi in vista del concerto allo stadio Romeo Neri

Dopo il fine settimana che ha visto protagonista Vasco Rossi con il soundcheck e la data zero del suo nuovo tour, Rimini si prepara a ospitare un altro importante appuntamento musicale. Domenica 7 giugno sarà infatti Achille Lauro a salire sul palco dello Stadio Romeo Neri per il debutto assoluto negli stadi del progetto “Comuni Immortali”.

In vista dell’evento, il Comune di Rimini e le autorità di pubblica sicurezza hanno predisposto un piano straordinario per la gestione della viabilità e dell’afflusso del pubblico. Saranno impegnati circa 90 agenti della Polizia Locale distribuiti su più turni e saranno attivati otto parcheggi straordinari, prenotabili online attraverso il portale MooneyGo e tramite l’app EasyPark.

Le aree di sosta dedicate saranno quelle di via Giuliani, Tribunale, Palacongressi, via Giovanni Fantoni, Colosseo, Macanno 1, Macanno 3 e Gros. I camper potranno sostare esclusivamente nel parcheggio di via Fantoni. I parcheggi saranno disponibili dalle 8 di domenica 7 giugno fino alle 2 di lunedì 8 giugno, fino a esaurimento dei posti. Il costo previsto è di 5 euro per le automobili e 15 euro per i camper, ai quali si aggiungono le commissioni applicate dagli operatori di vendita.

Per agevolare gli spostamenti verso lo stadio saranno inoltre messe a disposizione biciclette in sharing nelle diverse aree di sosta. Restano utilizzabili anche i parcheggi Settebello, gestito da FS Park, e Clementini, gestito da Start Romagna, senza possibilità di prenotazione.

Per le persone con disabilità che parteciperanno al concerto è stata predisposta un’area riservata all’interno del parcheggio pubblico Ex Damerini, situato nella zona retrostante il palco.

Sul fronte della circolazione, le limitazioni entreranno in vigore dalle ore 9 di domenica 7 giugno fino alle ore 3 di lunedì 8 giugno. In questo arco temporale sarà vietato il transito di auto e motocicli, ad eccezione di autorizzati, residenti e aventi titolo, nell’area compresa tra via Ugo Bassi, via Giuliani, via Annibale Fada, via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Giovanni Fantoni. Quest’ultima sarà percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo, che resterà chiusa al traffico ordinario.

Biciclette e monopattini potranno accedere all’area interessata dalle restrizioni esclusivamente se condotti a mano e soltanto per la sosta, senza possibilità di circolazione all’interno della zona interdetta.

Al termine del concerto sono previste ulteriori modifiche temporanee alla viabilità per favorire il deflusso dei veicoli. In particolare sarà chiusa via della Fiera fino all’intersezione con via Monte Titano e sarà temporaneamente interdetta la Circonvallazione Meridionale, nel tratto compreso tra via Bramante e via della Fiera, per il tempo necessario all’uscita delle auto dal parcheggio del Palacongressi.

Previsto anche un potenziamento del trasporto pubblico. Per chi arriva dalla zona nord sarà attiva la Linea 4 tra San Mauro Mare, Bellaria, Igea Marina e Rimini Stazione, con ultima corsa dalla stazione ferroviaria alle 2.15 e frequenza di circa trenta minuti. Dalla zona sud sarà invece operativa la Linea 11 tra Rimini e Riccione fino alle 2.00, anch’essa con passaggi ogni mezz’ora.

Sarà infine prolungato il servizio del Metromare tra Rimini e Riccione, che resterà attivo fino alle 3 del mattino con corse ogni trenta minuti. L’ultima partenza dalla stazione ferroviaria di Rimini è prevista alle ore 3.

L’obiettivo del piano predisposto dal Comune è garantire un accesso ordinato all’evento e facilitare il deflusso delle migliaia di spettatori attesi per uno dei concerti più attesi dell’estate riminese.