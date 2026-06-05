Achille Lauro in concerto a Rimini: come arrivare allo stadio, i parcheggi e le strade chiuse

“Meno due” all’anteprima del live di Achille Lauro ‘COMUNI IMMORTALI’ allo Stadio Romeo Neri, il progetto live che porterà per la prima volta l’artista allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, entrambe le date sold out.

E sale l’attesa per questo show pensato per gli stadi, dove musica e spettacolo si fondono in un’esperienza totale, capace di portare sul palco tutta la forza creativa e l’estetica di uno degli artisti più influenti e riconoscibili della scena contemporanea italiana, che per tutto l’anno ha dominato le classifiche radiofoniche e di streaming: da “Amore Disperato” (Platino) e “Comuni Mortali” (album, Platino), a “Amor” (Platino) e “Incoscienti giovani” (Platino), fino al più recente “Senza una stupida storia”.

Il Comune di Rimini, sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità locali di pubblica sicurezza, ha definito un piano speciale per la viabilità che intende offrire ai cittadini e ai partecipanti all’evento le migliori condizioni di sicurezza. Sono circa 90 gli agenti della polizia locale impegnati su più turni e 8 parcheggi straordinari acquistabili on line attraverso il portale eventi di MooneyGo ( www.mooneygo.it/acquista-parcheggio/it/events/56654?pv=1 ) e tramite l’app EasyPark.

Istituita un’Area Blu

All’interno del perimetro come sotto individuato, è stata istituita un’AREA BLU, nella quale il transito e la sosta (divieto di sosta con rimozione) sono vietate (anche per velocipedi e monopattini) dalle ore 14 del 6 giugno alle ore 7 dell’8 giugno.

Le strade ricomprese nell’AREA BLU sono:

– Via Flaminia da via Pascoli a Via Tripoli, e via Circonvallazione Meridionale da via della Fiera a via Flaminia

– Via Sonnino, su ambo i lati, intera Via;

– Mamiani, su ambo i lati, intera Via;

– IX Febbraio, su ambo i lati, intera Via;

– Machiavelli, su ambo i lati, intera Via;

– S. Pellico, su ambo i lati, da P.le Del Popolo a Via Crispi;

– P.le del Popolo, su ambo i lati, intero piazzale;

– A. da Brescia, su ambo i lati, intera Via, compreso il tratto da Via Masaniello alla Via Sartoni;

– Sartoni, su ambo i lati, intera Via;

– area parcheggio ex piscina comunale, intera area;

– Gioberti, su ambo i lati, nel tratto da Via A. da Brescia a Via Pascoli;

– Lagomaggio, su ambo i lati, nel tratto da Via Crispi a Via Pascoli.

– Balilla, su ambo i lati, intera via;

– Maroncelli, su ambo i lati, intera via;

– Masaniello, su ambo i lati, intera Via;

– Bacelli, su ambo i lati, intera via;

– Gioberti, su ambo i lati intera via;

– Finali, su ambo i lati, intera via;

– Guicciardini, su ambo i lati, intera via;

– tutta l’area antistante l’accesso al Palazzetto dello Sport ;

– via Flaminia, su ambo i lati, nel tratto da Via Pascoli a Via Tripoli;

– Via Circonvallazione Meridionale, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Flaminia alla rotonda posta tra le Vie Flaminia/Della Fiera/Gueritti/Circonvallazione Meridionale;

Il divieto di sosta con rimozione forzata si applica a tutti i parcheggi della zona interessata, compresi i posti riservati ai disabili (sia generici sia personalizzati).

Inoltre, in via Fantoni il divieto di sosta con rimozione forzata (su entrambi i lati della strada) sarà in vigore dalle ore 08:30 di domenica 7 giugno fino alle ore 07:00 di lunedì 8 giugno.

L’accesso all’area blu per i residenti sarà consentito soltanto a piedi.

Guida alla viabilità

Le limitazioni alla circolazione, nell’area come sotto indicata, avranno validità dalle ore 09.00 di domenica 7 giugno alle ore 03.00 di lunedì 8 giugno.

La circolazione dei veicoli, auto e moto (eccetto autorizzati, residenti e aventi titolo) sarà interdetta all’interno dell’area ricompresa tra via Ugo Bassi (percorribile), via Giuliani (percorribile), via Annibale Fada (percorribile), via Carlo Alberto Dalla Chiesa (percorribile), via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti).

I velocipedi e i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all’area interdetta alla circolazione al solo fine di sostare ma non potranno circolare all’interno dell’area blu.

In considerazione dell’utilizzo del Parcheggio del Palacongressi, al termine del concerto è prevista la chiusura di via della Fiera fino all’interazione con via Monte Titano e la chiusura della Circonvallazione Meridionale, da via Bramante a via della Fiera, solo per il tempo necessario a permettere il deflusso delle auto.

Parcheggi

Saranno attivi i parcheggi di via Giuliani, Tribunale, Palacongressi, via Giovanni Fantoni, Colosseo, Macanno 1, Macanno 3 e Gros. I camper saranno ammessi esclusivamente nel parcheggio di via Fantoni. I parcheggi non saranno custoditi e saranno disponibili solo il giorno del concerto fino a riempimento dalle ore 8.00 alle 2.00 di lunedì 8 giugno. Tutte le autovetture dovranno essere rimosse entro l’orario di chiusura del parcheggio.

Il costo è di 5 euro per le auto e di 15 euro per i camper, tariffe alle quali si aggiungono le commissioni applicate degli operatori di vendita.

Per favorire i collegamenti tra le aree di sosta e lo stadio, nei parcheggi saranno inoltre posizionate biciclette in sharing.

Sono a disposizione, non prenotabili, anche i parcheggi Settebello, gestito da Fs Park [http://(www.fspark.it/it/parcheggi/nord-est-italia/rimini-p3.html](www.fspark.it/it/parcheggi/nord-est-italia/rimini-p3.html ) e Clementini gestito da START Romagna ( www.startromagna.it/servizi/parcheggio/ ).

Per le persone con disabilità che devono accedere al concerto è prevista un’area sosta riservata nel parcheggio pubblico “Ex Damerini”, posizionata nella zona retro del palco.

Trasporto pubblico

Domenica 7 giugno il trasporto pubblico locale osserverà i seguenti orari:

Per chi proviene dalla zona nord – Linea 4

LINEA 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini: fermata stazione FS) ultima corsa da Rimini stazione ore 2.15, frequenza ogni 30 minuti circa

Per chi proviene dalla zona sud – Linea 11

LINEA 11 (Rimini – Riccione) servizio fino alle 2.00 con corse ogni 30 minuti circa

METROMARE

Il servizio METROMARE (Rimini – Riccione) sarà prolungato: servizio fino alle 3.00 corse ogni 30’ (ultima corsa da RN FS 3.00)

https://www.startromagna.it/wp-content/uploads/2026/05/Libretto_E26_RN_.pdf

Divieto di vendita ed utilizzo contenitori di vetro in occasione dei concerti

Il Comune di Rimini ha vietato la vendita da asporto e l’introduzione di contenitori pericolosi nelle aree ad alta densità di pubblico, per motivi di sicurezza per il concerto del 7 giugno 2026.

Divieto di asporto in vetro

Dalle 10:00 del 7 giugno alle 06:00 dell’8 giugno 2026 è vietata la vendita per asporto di bevande in vetro (anche nei distributori automatici).

Il perimetro dei divieti per il vetro abbraccia l’area all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie (comprese): Via Bastioni Orientale, Via Roma, Via Ugo Bassi, Via Giuliani, Via Fada, Via C. Alberto Dalla Chiesa, Via Flaminia Conca, Via Fantoni, Via Abruzzo, Via Della Fiera, Via Circonvallazione Meridionale, Via Largo Unità d’Italia.

L’asporto è consentito solo in plastica. Il consumo in vetro è permesso solo all’interno dei locali.

Divieto di ingresso con vetro e lattine

Durante il concerto è vietato entrare nell’area dell’evento con bottiglie, contenitori di vetro e lattine.

Per l’accesso all’area del concerto, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie (comprese): Via IX Febbraio, Via Machiavelli, Via Guicciardini, Via Lagomaggio, Via Balilla, Via Flaminia, il divieto di introduzione durante lo svolgimento dell’evento riguarda, oltre al vetro, anche le lattine.

Zona del concerto (vie comprese): Via IX Febbraio, Via Machiavelli, Via Guicciardini, Via Lagomaggio, Via Balilla, Via Flaminia.