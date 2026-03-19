Addio a Bossi, i trascorsi del “Senatùr”: da San Patrignano al sogno dell’autonomia

È morto Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord, protagonista per decenni della politica italiana. Aveva 84 anni. Si è spento all’ospedale di Varese, lasciando un segno profondo nel dibattito pubblico e nelle trasformazioni istituzionali del Paese.

Figura divisiva ma centrale, Bossi è stato il volto di una stagione politica fatta di federalismo, autonomie e identità territoriali. E proprio su questo terreno si inserisce anche il suo rapporto con la Romagna, territorio che più volte aveva indicato come esempio di autonomia possibile.

Nel 2010, durante una visita ai militanti a Forlì, dichiarò senza mezzi termini: “La Romagna l’ho sempre avuta nel cuore”, sostenendo apertamente il progetto per la nascita di una regione autonoma. Un’idea che, secondo Bossi, doveva passare da un referendum riservato ai romagnoli.

Non solo politica. Il leader leghista fece tappa anche a San Patrignano, all’indomani dei funerali di Vincenzo Muccioli, in una visita privata durata circa due ore. Accompagnato da Andrea Muccioli, visitò la comunità in un momento carico di emozione e silenzio, segnato dalla recente scomparsa del fondatore.