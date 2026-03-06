Addio a Luna, mistero sulla morte della delfina nata a Rimini e vissuta all’Acquario di Genova

Addio a Luna, il delfino femmina ospite dell’Acquario di Genova dal 2013. Mistero sulle cause che ne hanno provocato il decesso. Il cetaceo, finito sulle colonne della cronaca dopo il sequestro della tursiope dal Delfinario di Rimini – qui era nata in cattività – aveva 31 anni (nella foto d’apertura tratta dall’Acquario di Genova).

La notizia della sua scomparsa improvvisa, la tursiope da oltre dieci anni era una delle presenze più amate dell’Acquario, ha scosso profondamente sia lo staff della struttura sia i visitatori. Il decesso è avvenuto in modo repentino, lasciando un vuoto comunicativo e scientifico che ora gli esperti sono chiamati a colmare. Secondo quanto riferito dai responsabili, nelle settimane precedenti non era stato rilevato alcun sintomo clinico: nessun segnale di malessere, inappetenza o anomalia comportamentale che potesse suggerire un declino delle sue condizioni di salute. Una “morte invisibile” che ha colto di sorpresa persino i veterinari che la seguivano quotidianamente.

Per fare luce sulle cause del decesso, è stata disposta un’indagine necroscopica di alto profilo. Non si tratterà di un semplice accertamento interno, ma di un lavoro corale che vedrà impegnato lo staff dell’Acquario insieme a eccellenze della medicina veterinaria nazionale. Tra i soggetti coinvolti figura il C.Re.Di.Ma. (Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati), afferente all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. A supporto interverranno anche i patologi del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università di Padova, esperti che da anni collaborano allo studio scientifico dei cetacei. L’obiettivo è mappare eventuali patologie interne o fattori fisiologici latenti che i controlli di routine non sono riusciti a intercettare.

Luna non era solo un esemplare di Tursiops truncatus; era un simbolo. I tursiopi sono celebri per la loro intelligenza sociale e capacità di apprendimento, caratteristiche che li rendono capaci di tessere legami profondi anche con i loro addestratori. Tuttavia, la sua morte riaccende inevitabilmente l’eterno dibattito sulla cattività. Se da un lato l’Acquario sottolinea l’impegno costante nella cura e nei programmi di gestione dedicati, dall’altro resta il dato oggettivo della natura di questi animali: abituati a percorrere decine di chilometri al giorno in spazi oceanici vasti e dinamici.

La vita di Luna si è svolta interamente entro confini artificiali, in un ambiente che, per quanto monitorato e sicuro, non può replicare la complessità ecologica del mare aperto. Mentre la struttura esprime il suo profondo dolore per la perdita, la comunità scientifica attende i risultati degli esami per capire se la fine di Luna sia stata una tragica fatalità biologica o se il vivere in spazi limitati possa aver giocato un ruolo silenzioso in questo epilogo improvviso. Resta il ricordo di un animale che, per oltre un decennio, è stato ponte tra il mondo umano e quello marino, ora consegnato alla ricerca per proteggere, forse, i compagni rimasti.

“Luna – scrive la Fondazione Cetacea di Riccione in un post sulla pagina Facebook di GreenMe – era nata in cattività a Rimini e ha vissuto tutta la sua vita in vasca: era stata spostata a Genova nel 2013 a seguito del sequestro dei 4 delfini del Delfinario di Rimini, diventato definitivo a seguito della condanna per maltrattamenti della struttura riminese, poi chiusa. Questo fa di Luna un delfino di proprietà dello Stato in affidamento all’Acquario. È di dominio pubblico che quell’animale è stato mantenuto nella struttura di Genova con soldi pubblici, ma chi l’ha detenuta ha continuato a trarre profitto da lei fino alla morte. Lo stesso fratello Sole era morto 3 anni fa in circostanze mai del tutto chiarite. Attendiamo i risultati della necroscopia. Restano ancora lì la madre Alfa (catturata nell’86 nel Golfo del Messico) e il fratello Lapo (nato a Rimini), insieme alla delfina Betty (catturata in mare nell’83 in Florida) che condivideva la vasca con Luna”.

m.v.