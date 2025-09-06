Addio a Umberto Giorgio Trevi, fu fra i fondatori dell’autodromo di Misano

Si è spento all’età di 83 anni Umberto Giorgio Trevi, imprenditore e figura storica dell’autodromo di Misano.

“Tanti ricordi e momenti significativi mi accompagneranno sempre nel percorso che ho condiviso con lui – ha dichiarato Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit – È stato un vero piacere apprezzare la sua professionalità, la dedizione al lavoro e la passione per il circuito, di cui è stato un pilastro”.

“Salutiamo con grande dispiacere il Dr. Umberto G. Trevi – si legge in un messaggio postato sui social dal Misano World Circuit – Tra i fondatori del Misano World Circuit, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella crescita del nostro circuito. Lo ringraziamo di cuore per il lavoro svolto e per il prezioso contributo, stringendoci con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Trevi ha ricoperto incarichi di rilievo in numerose realtà imprenditoriali italiane e internazionali, tra cui Trading, Extro, Trevim e Trevi Consulting. Legato a doppio filo al mondo dei motori, ha operato a lungo nella Santa Monica Spa (Misano World Circuit), dapprima come consulente per la progettazione e lo sviluppo dell’autodromo a livello internazionale, poi come amministratore per oltre trent’anni, fino al 2017.

Dal 1995 al 2005 è stato socio fondatore e vicepresidente della Banca Popolare di Forlì e membro del Collegio Sindacale del Consorzio Banche Popolari di Bologna.

La salma potrà essere salutata da domenica presso la camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Le esequie si terranno martedì 9 settembre alle 10.30 nella parrocchia di San Giovanni Evangelista, in via Angeloni a Forlì.