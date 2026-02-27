Aeffe, l’incontro tra due lavoratrici e il sindaco di Rimini: “Vicini ai dipendenti del Gruppo”

Continua la crisi in Aeffe, con circa 115 dipendenti licenziati dopo l’annuncio degli esuberi di un totale di 221 unità.

Il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha incontrato questa mattina, insieme a Emma Petitti, consigliera regionale e vice segretaria regionale del Partito Democratico, e a Daniele Baiesi, segretario generale della Filctem-Cgil di Rimini, due lavoratrici del Gruppo in rappresentanza di tutte le dipendenti e i dipendenti dell’azienda. L’incontro si è tenuto alla vigilia del nuovo tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per il prossimo 2 marzo a Roma.

“L’incontro – spiegano dal comune – è stato l’occasione per rinnovare la vicinanza ai lavoratori riminesi, che stanno vivendo in prima persona un momento difficile e carico di incertezza per tutto il settore industriale della moda italiana e per condividere le preoccupazioni sollevate circa il presente e il futuro del polo produttivo tessile della provincia di Rimini, un sistema di aziende storiche che è diventato in pochi decenni punto di riferimento internazionale, rappresentando una ricchezza indiscutibile per il territorio e per l’intero Paese in termini di economia e prestigio mondiale e di occupazione e che sta pagando sulla propria pelle la congiuntura negativa del comparto della moda.

Alla vigilia del tavolo Mimit è stato anche rinnovato l’invito del territorio al Governo affinché i suoi rappresentanti possano venire a toccare con mano la strategicità del polo produttivo riminese nello scenario dell’economia italiana, un patrimonio che deve essere salvaguardato se l’Italia ambisce a mantenere un ruolo importante nel mondo.

Ricordiamo che proprio il sindaco di Rimini, insieme alle sindache di San Giovanni in Marignano e Cattolica, Bertuccioli e Foronchi, aveva espressamente inviato un formale invito in tal senso”.