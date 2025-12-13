Aeroporti: abolire la council tax conviene a Ryanair, non alle Regioni

“Ryanair… invita il governo italiano ad abolire l’addizionale municipale su tutto il territorio nazionale”

“Ryanair pone alla Sardegna il grande ricatto: via la tassa municipale o meno voli in inverno”.

“Ryanair sta pressando Roma per togliere la tassa dall’aeroporto di Ciampino con lo stesso mantra:Toglieteci la tassa e sposteremo più passeggeri sui vostri aeroporti!”.

Così, già più di un anno fa, gli organi di stampa si occupavano di Ryanair e della “council tax”; questa tassa dal nome inglese derivata dall’IMU sui fabbricati che in Inghiltgerra si paga alle contee per finanziare i servizi urbani e che in Italia denomina la tassa d’imbarco, vale fra 6.5 e 9 euro ma è destinata in gran parte all’INPS e solo in piccolissima quantità ai Comuni sede di aeroporto.

Quindi la “strategia”di abolire la council tax sugli imbarchi aeroportuali è di Ryanair non delle Regioni in generale o dell’Emilia-Romagna in particolare.

La compagnia irlandese persegue questo obiettivo a livello nazionale non per favorire la competitività dei piccoli aeroporti, ma solo per ridurre i propri costi.

Ma le Regioni, in ordine sparso, da più di un anno rincorrono Ryanair sul suo terreno e chiedono di abolire la tassa d’imbarco a carico dei passeggeri per metterla (in modo un po’ autolesionistico) a carico del rispettivi bilanci e quindi di tutti gli abitanti anche di quelli che non viaggiano in aereo. Lo scopo è quello di far guadagnare competitivià a tutti o a qualcuno dei propri aeroporti poco frequentati.

Negli ultimi dodici mesi hanno percorso questa strada tre Regioni, tutte governate dal centro destra: il Friuli-Venezia Giulia, la Calabria e l’Abruzzo. Ci sono trattative in corso da oltre un anno anche con la Regione Sardegna perchè Ryanair ha calato ”il grande ricatto: via la tassa municipale o meno voli in inverno” (il 27 Febbraio 2025 così titolava Sardegna Notizie 24). Ne deriverebbe per quell’isola un eccesso di arrivi in estate e l’isolamento in inverno; ma nulla è stato ancora deciso, perchè togliere dal bilancio sardo 34 milioni di euro per compensare lo Stato del mancato introito della council tax nei prossimi tre anni non convince diverse forze politiche.

La strategia che Ryanair sostiene da tempo con offerte (più voli e più passeggeri) o ricatti (meno voli e meno passeggeri) e trattative a macchia di leopardo, mettendo in competizione le varie Regioni, sta funzionando molto bene per la compagnia irlandese ma molto meno bene per i bilanci delle Regioni, che dovranno finanziare con la fiscalità generale quanto avrebbero pagato solo i passeggeri.

Ma le Regioni non hanno problemi per la tenuta del servizio sanitario regionale tanto da aver aumentato l’addizionale IRPEF, come anche l’Emilia-Romagna ha fatto l’anno scorso?

E le stesse Regioni quali strumenti hanno per fare rispettare le promesse di Ryanair, non avendo alcuna competenza sul trasporto aereo: linee, frequenze, slot o tariffe aeree? Tutti elementi invece nella completa discrezionalità della compagnia,

Se le aspettative di portare i tre aeroporti minori dell’Emilia-Romagna (Parma, Forlì e Rimini) alla soglia di sostenibilità di un milione di passeggeri/anno fossero raggiunte, sarebbe necessario destinare nel bilancio regionale circa 10 milioni di euro per anno per abolire questa tassa, oltre a quanto già investito per le campagne pubblicitarie collegate ai voli.

Gli effetti di questa politica cominciano a manifestarsi:

“Tra Venezia e Trieste c’è maretta per una questione di tasse aeroportuali”, titolava

Il Post, il 24 febbraio 2024: “Il Friuli Venezia Giulia ha tolto l’addizionale sull’imbarco per attirare verso l’aeroporto triestino Ryanair, che ha limitato contestualmente gli investimenti su quello veneziano”

Il Post, il 24 febbraio 2024: “Il Friuli Venezia Giulia ha tolto l’addizionale sull’imbarco per attirare verso l’aeroporto triestino Ryanair, che ha limitato contestualmente gli investimenti su quello veneziano” La Regione Calabria, che dovrebbe togliere dal proprio bilancio 30 mln di euro in tre anni, sta correndo ai ripari con il senatore Claudio Lo Tito di Forza Italia, che recentemente ha presentato un emendamento sulla finanziaria in discussione in Parlamento per addossare al bilancio statale quanto dovuto dal bilancio del presidente Occhiuto; intanto i calabresi che dal nord vogliono tornare a casa per le feste natalizie passano da Varsavia o Malta perchè i voli diretti hanno tariffe lievitate in modo insostenibile e incontrollato e sulle quali nulla può l’accordo sulla council tax.

Presumibilmente se, dopo Friuli, Calabria ed Abruzzo, l’Emilia – Romagna dovesse fare la stessa scelta, non tarderanno a capitolare anche le Marche per non far perdere competitività l’aeroporto di Ancona, stretto com’è fra quelli di Pescara e Rimini.

Poi anche Bologna dovrà fare qualcosa, perchè come ha già detto Ryanair ,“Bologna non sta competendo sul suo territorio, ma contro gli altri 240 aeroporti e gli altri 40 paesi della rete di Ryanair”. Anche se gran parte della stampa locale che tifa per i piccoli aeroporti ha evitato di riportare questo passaggio, la compagnia irlandese insiste sulla strategia globale ed i piccoli aeroporti sono solo il primo step: il cavallo di Troia per imporre ovunque la propria strategia a costo zero per la compagnia e con pesanti oneri sui bilanci regionali.

Insomma, seguendo questa logica prima o poi tutti gli aeroporti diventeranno tax council free e la distribuzione dei voli tornerà uguale alla situazione di partenza. Ryanair avrà avuto tutte le agevolazioni possibili ed essendo padrona del gioco potrà imporre una nuova strategia ad istituzioni incapaci di averne una propria, unica a livello nazionale, in grado di non capitolare di fronte alla forza delle compagnie aeree e soprattutto di Ryanair, primo vettore in Italia con oltre 60 milioni di passeggeri!

La strategia del futuro: Integrazione Aereo + Treno:

Per il comparto turistico come per gli spostamenti in generale l’obiettivo programmatico principale dovrebbe essere quello di rendere sicuri ed affidabili i viaggi A/R impiegando le modalità più efficienti e sostenibili e non di focalizzare l’attenzione solo o principalmente sul vettore aereo. Ciò è richiesto anche dalla necessità di contenere le alterazioni climatiche indotte dal trasporto aereo stesso: il più inquinante in assoluto! Sarebbe utile conoscere le analisi che la Regione Emilia-Romagna ha fatto a supporto delle proposte avanzate per capire se sia possibile e sostenibile spostare voli da Bologna ad altri aeroporti e raddoppiare a 20 milioni di passeggeri l’attuale volume di spostamenti aerei regionali come recentemente affermato dal Presidente de Pascale.

Questo obiettivo appare, per altro, non proprio in linea con quello dell’UE che programma ed investe sulla rete TEN-T per:

– sostituire i collegamenti aerei con quelli ferroviari perchè molto meno energivori ed inquinanti;

– per integrare entro il 2050 i grandi aeroporti con le linee AV.

In Francia le due grandi linee TGV (Train a Grande Vitesse), la Nord e la Mediterranee si congiungono a Parigi all’aeroporto Charles De Gaulle ed alcune linee aeree interne concorrenti di quelle su ferro sono già state soppresse.

Sarebbe altresì utile conoscere se alcuni macro fattori economici costituiscono attrattori/generatori rigidi di traffico aereo, tali da far gravitare la domanda di trasporto su una certa area anzichè su altre. Ad esempio, sugli spostamenti aerei quanto incidono il PIL e l’export prodotti dalle diverse macrozone sub regionali?

Le tre province di Bologna, Modena, Reggio Emilia che gravitano sull’aeroporto Marconi hanno prodotto nel 2024 il 61,2% degli 83 mld di export regionale (e Firenze, città di 364.000 abitanti, internazionale per eccellenza, a mezz’ora di treno da Bologna Centrale, ne sviluppa, come provincia, altri 20,5 mld ) mentre le tre province romagnole che dovrebbero supportare le cosiddette peculiarità dei 2 aeroporti presenti sono ferme al 15,4%.

Se i movimenti generati dalle connessioni internazionali dei distretti della meccanica (Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati), dell’edilizia (il distretto ceramico di Sassuolo o Mapei con relazioni e sedi decentrate in tutto il mondo), del biomedicale, delle squadre di calcio e basket che competono a livello nazionale ed internazionale, di un’università con 100.000 iscritti, eccetera, sono localizzati intorno a Bologna come si può dirottare altrove anche solo parte di quegli spostamenti li gravitanti?

Fino a quando si potranno destinare risorse pubbliche per far sopravvivere aeroporti appena resuscitati (Parma, troppo condizionato dalla poca distanza dagli aeroporti di Bologna e Milano con destinazioni verso tutto il mondo a frequenza giornaliera) o quelli della Romagna, uno in affanno e l’altro che pur con gli incrementi percentuali che si stanno registrando, raggiunge circa il 43% di quel milione di passeggeri che sarebbe necessario per avere un bilancio non dipendente dal sostegno magari indiretto di terzi, pubblici o privati.

Allora per far arrivare piu facilmente i turisti in riviera sarebbe il caso di pensare oltre che alle linee aeree anche alla loro integrazione con le ferrovie. Del resto, sul Servizio ferroviario regionale (a differenza del trasporto aereo, la Regione ha competenze dirette ed oneri non indifferenti (il TPL, ferro+gomma, è la seconda voce del bilancio regionale dopo la Sanità). Contestualmente al superamento del collo di bottiglia rappresentato dal tratto Bologna C.- Castelbolognese, finanziato ed in corso di progettazione da parte di RFI, occorre attivare il collegamento diretto dell’aeroporto di Bologna con le linee del Servizio Ferroviario Regionale realizzando la fermata “Bologna-Aeroporto” sulla limitrofa linea ferroviaria per:

– connettere il Marconi con la costa in meno di un’ora; lo stesso tempo impiegato per raggiungere il centro di Londra dall’aeroporto di Stansted;

– ridurre la congestione e l’inquinamento del traffico automobilistico sulle autostrade regionali e sul nodo di Bologna;

– contenere il numero di parcheggi e di aree di sosta più o meno fai da te e di scarso decoro che ormai coprono una zona di diversi chilometri intorno all’aeroporto Marconi;

– offrire un’alternativa strutturata a scala regionale,per soddisfare la domanda di percentuali significative degli oltre 10 milioni di passeggeri di BLQ. che iI People Mover non è in grado di soddisfare.

Sandro Luccardi