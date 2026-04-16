Aeroporti, Marcello: “Legge timida, Rimini va rilanciato”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello interviene dopo l’approvazione della nuova legge sul sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna, esprimendo una valutazione critica sull’impianto normativo e sul ruolo degli scali minori, con particolare riferimento all’aeroporto di Rimini.

Nel comunicato diffuso il 15 aprile si legge: “Il confronto in Assemblea legislativa sulla legge relativa al sistema aeroportuale regionale ha riportato al centro un tema strategico per l’Emilia-Romagna. Occorre una nuova configurazione strategica della offerta regionale aeroportuale all’interno del contesto nazionale e internazionale”.

Marcello richiama i dati sul traffico passeggeri, evidenziando un divario significativo rispetto ad altre regioni: “L’Emilia-Romagna registra un valore pari a 2,5 passeggeri per abitante, corrispondente a 255 passeggeri ogni 100 mila abitanti. Per fare un raffronto il rapporto passeggeri/abitanti è 5,69 in Lombardia, 9.29 del Lazio ma anche 2,76 in Puglia”.

Entrando nel dettaglio, il consigliere sottolinea la concentrazione del traffico sullo scalo bolognese: “I numeri sono chiari. Su oltre 11,3 milioni di passeggeri registrati complessivamente in Emilia-Romagna, circa il 95% transita dall’aeroporto di Bologna, mentre Rimini si ferma a poco più di 300 mila passeggeri, con una quota inferiore al 3%”.

Secondo Marcello, si tratta di uno squilibrio non casuale: “Ritengo che questo squilibrio non possa essere considerato fisiologico, ma sia il risultato di anni di assenza di una strategia regionale capace di valorizzare realmente tutti gli scali”.

Il focus si sposta quindi sull’aeroporto di Rimini e sulle difficoltà legate al contesto internazionale: “L’aeroporto di Rimini ha subito un impatto pesantissimo a seguito della chiusura dei mercati russo e ucraino, sui quali aveva costruito una parte importante del proprio traffico. Oggi è in fase di ripresa, ma senza un sostegno strutturato rischia di non esprimere il proprio potenziale”.

Nel comunicato viene evidenziato anche il potenziale del territorio: “Parliamo di un territorio con milioni di utenti potenziali e centinaia di migliaia di posti letto turistici. È evidente che il Fellini non è uno scalo marginale, ma una infrastruttura strategica per tutta la Riviera e la vicina Repubblica di San Marino”.

Durante l’esame della legge, Marcello ha presentato un emendamento per modificare i criteri di accesso agli strumenti di sostegno: “Ho proposto di innalzare da 700.000 a 1.000.000 di passeggeri la soglia per l’accesso agli strumenti di sostegno come la Council Tax. Una modifica semplice ma significativa”, proposta che però non è stata accolta. “Purtroppo questo emendamento è stato respinto, perdendo così un’occasione concreta per rafforzare il sistema aeroportuale regionale”, si legge.

Il consigliere evidenzia inoltre criticità strutturali del sistema: “Rilevo inoltre come gli aeroporti emiliano-romagnoli operino in un contesto di forte concorrenza e sovrapposizione dei bacini di utenza, senza una vera regia unitaria”, sottolineando anche “la forte dipendenza da un unico vettore”.

In chiusura, Marcello indica la necessità di un cambio di passo: “La legge approvata rappresenta un punto di partenza, ma ora serve una strategia concreta che rimetta al centro anche l’aeroporto di Rimini”, aggiungendo che continuerà a lavorare “affinché il Fellini torni ad essere un’infrastruttura strategica per il turismo internazionale e per l’economia del territorio, evitando che resti relegato a un ruolo marginale”.