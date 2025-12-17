Affitti brevi, l’Emilia-Romagna vara la sua legge

Anche l’Emilia-Romagna ha la sua legge sugli affitti brevi. L’Assemblea legislativa, infatti, ha approvato la legge che introduce la destinazione d’uso urbanistica “locazione breve”, a cui tutte le unità immobiliari utilizzate per affitti brevi dovranno adeguarsi.

Da oggi i Comuni dell’Emilia-Romagna hanno a disposizione una legge che interviene sulla regolamentazione degli affitti brevi all’interno del loro territorio. L’Assemblea legislativa ha approvato il progetto di legge della Giunta che disciplina gli immobili destinati a locazione breve. Una legge molto attesa, che mette ordine in un contesto che vede da una parte le esigenze del settore turistico, dall’altro il diritto all’abitare.

“Un voto che conferma l’obiettivo principale- dichiarano l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, e l’assessore regionale alla Casa, Giovanni Paglia– cioè, dare un quadro normativo che consenta ai Comuni, in base alle diverse necessità, di agire con maggiore efficacia, tutelando il diritto alla casa, ma anche preservando la vocazione turistica dei territori. Un modello flessibile, quindi, che tiene conto delle diversità territoriali. La legge approvata oggi va esattamente in questa direzione ed è frutto di un confronto, ampio e condiviso, con tutte le realtà del settore”.

Il progetto di legge

Consente di introdurre nei piani urbanistici comunali una nuova destinazione d’uso, denominata ‘locazione breve’ e inserita nella categoria turistico-ricettiva, con l’obiettivo di distinguere gli immobili destinati a questo tipo di attività dal patrimonio abitativo ordinario. I Comuni non saranno obbligati a intervenire, ma avranno a disposizione uno strumento da attivare attraverso una variante urbanistica semplificata nel momento in cui la regolazione degli affitti brevi dovesse rendersi utile. Potranno così individuare aree del territorio dove consentire, limitare o incentivare queste attività in base a criteri specifici, come ad esempio il rapporto tra appartamenti destinati alle locazioni brevi e alloggi residenziali presenti.

Gli immobili utilizzati per affitti brevi dovranno, comunque, rispettare standard rigorosi di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica e conformità degli impianti, mentre i Comuni avranno la possibilità di richiedere ulteriori requisiti di qualità edilizia per elevare ulteriormente il livello dell’offerta. La proposta prevede inoltre di consentire ai comuni di poter inoltre ricorrere alla leva fiscale dei contributi di costruzione per incentivare o disincentivare l’insediamento delle locazioni brevi, adattando la disciplina alle caratteristiche locali. La nuova normativa permetterà di semplificare e rendere più uniforme la gestione del fenomeno e, al tempo stesso, garantirà la possibilità di riportare in qualsiasi momento un immobile dalla destinazione ‘locazione breve’ all’uso abitativo senza costi aggiuntivi, favorendo così il recupero di case per i residenti e sostenendo concretamente il diritto all’abitare.

Con questa legge diamo ai Comuni uno strumento reale e flessibile per governare il fenomeno degli affitti brevi, e lo facciamo tenendo conto delle specificità dei singoli territori. Quella della casa è la sfida del nostro tempo: l’obiettivo di questo testo è difendere il diritto all’abitare dove il fenomeno genera squilibri, ma anche tutelare e valorizzare il turismo, che è parte dell’identità e dell’economia di molti territori emiliano-romagnoli, e che può essere implementato in altri, penso ai centri storici o ai borghi, o ancora, alle aree montane che possono trarne benefici di sviluppo e crescita – dichiarano la vice capogruppo Alice Parma e i consiglieri regionali Anna Fornili, Francesca Lucchi e Luca Sabattini (PD) – La pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge della Toscana ci dà ragione: è un terreno in cui si può e serve agire ora. È una legge che recepisce il confronto con il territorio e semplifica le procedure, perché solo norme capaci di rispondere a problemi reali sono davvero utili alle comunità.”

Il Gruppo Pd dell’Assemblea legislativa conferma così la volontà di affrontare di petto le criticità che riguardano le comunità locali, assumendosi la responsabilità di governare i cambiamenti laddove il Governo nazionale continua a mancare o a rinviare scelte indispensabili.

“Gli affitti brevi stanno stravolgendo le nostre città e non possiamo più girarci dall’altra parte – continuano i consiglieri –. Come Regione, infatti, scegliamo di metterci la faccia e di esercitare fino in fondo la nostra responsabilità politica. Con questa legge la Regione interviene per pianificare con equilibrio l’uso turistico in alcune zone, in modo da contrastare la speculazione e la perdita di case per famiglie, studenti e lavoratori. In questo modo cerchiamo di dare ai territori strumenti concreti per difendere vivibilità, coesione sociale e qualità degli spazi. Non farlo avrebbe significato arrendersi e lasciare le città senza governo.”