Agenas conferma l’ospedale di Rimini tra le eccellenze in Italia

L’Ospedale Infermi di Rimini si conferma tre le eccellenze della sanità italiana: promosso a pieni voti l’ambito cardiocircolatorio e quello di Gravidanza e parto. A dirlo è il report 2025 di Agenas sulla sanità in Italia. L’Ospedale Infermi ha totalizzato 5 punti assieme al “Bufalini” di Cesena e al “Morgagni” di Forlì sempre di Ausl Romagna.

Sul piano nazionale sono 15 le strutture ospedaliere nel Paese che, valutate su almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello ‘alto’ o ‘molto alto’.

Due di queste sono le strutture che però registrano la massima valutazione considerando tutte e 8 le aree indicate: l’Ospedale di Sivigliano in Piemonte e l’Ospedale di Mestre in Veneto.

Il rapporto completo a questo link di Agenas: https://www.agenas.gov.it/aree-tematiche/comunicazione/primo-piano/2659-agenas-presenta-la-nuova-edizione-del-pne-2025-%E2%80%93-report-su-dati-2024

Gli ospedali di alto livello si concentrano soprattutto in Lombardia (con 5 strutture di livello alto/molto alto valutate su 6 o 7 aree), Veneto (3 strutture con 6, 7 o 8 aree promosse) ed Emilia Romagna (2 strutture con 6 e 7 aree di livello alto o molto alto).

Le 8 aree cliniche considerate per la valutazione sono: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefrologia. Nell’elenco compaiono anche Umbria, Toscana, Marche e Campania (una struttura per ciascuna regione).

Queste le 15 strutture con livello alto/molto alto in tutte le aree valutate: Ospedale Bolognini (Lombardia), 6 aree; Ospedale di Montebelluna (Veneto), 6 aree; Ospedale Bentivoglio (Emilia Romagna), 6 aree; Ospedale di Città di Castello (Umbria), 6 aree; Ospedale Maggiore di Lodi (Lombardia), 7 aree; Fondazione Poliambulanza (Lombardia), 7 aree; Ospedale Papa Giovanni XXIII (Lombardia), 7 aree; Istituto clinico Humanitas (Lombardia), 7 aree; Ospedale di Cittadella (Veneto), 7 aree; Ospedale Fidenza (Emilia Romagna), 7 aree; Pof Lotti Stabilimento di Pontedera (Toscana), 7 aree; Stabilimento Umberto I – G.M. Lancisi (Marche), 7 aree; A.O.U. Federico II di Napoli (Campania), 7 aree; Ospedale di Savigliano (Piemonte), 8 aree; Ospedale di Mestre (Veneto), 8 aree.