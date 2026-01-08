Aggressione sui mezzi del trasporto pubblico, Corsini: “Presto sistema di segnalazione immediato in accordo con la Prefettura di Rimini”

Dopo gli ultimi episodi registrati dalla cronaca non solo a livello locale e dopo i numeri resi noti da alcuni esponenti politici regionali, a dire la sua ora è il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini.

“Gli episodi di aggressione a bordo dei mezzi del trasporto pubblico – dice – sono, a mio modo di vedere, un fenomeno inaccettabile e lesivo dell’immagine di un servizio che reputo essenziale per la collettività. Start Romagna sta investendo risorse ed energie per garantire la sicurezza del proprio personale e dei passeggeri, consapevoli che rappresenti un requisito fondamentale anche per aumentare la platea degli utilizzatori del servizio”.

Cosa esiste già e cosa occorre fare nel breve termine

“La presenza di sistemi di videosorveglianza su tutti i nostri mezzi è un deterrente importante, ai quali si aggiunge il panic button, ma non possiamo prescindere da una collaborazione con le forze dell’ordine. A tal fine stiamo lavorando per portare a compimento protocolli di sicurezza – aggiunge – con le prefetture per un sistema di segnalazione emergenze immediato che favorisca interventi più tempestivi: a quello già siglato dalla prefettura di Forlì – Cesena contiamo di aggiungere, nel breve periodo, quelli con le prefetture di Rimini e Ravenna”.

Il nodo critico Metromare

“Un potenziamento dei controlli, in particolare sulle linee più critiche come il Metromare e alle fermate – conclude Corsini – è un altro fattore importante in termini di deterrenza. Come azienda stiamo lavorando anche su una formazione specifica, rivolta al nostro personale che opera a contatto con l’utenza, che punta a fornire gli strumenti pratici utili a gestire il rischio di aggressioni fisiche o verbali. Anche in questo caso la collaborazione con le forze dell’ordine si rivela fondamentale”.

m.v.