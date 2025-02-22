Agricoltori di nuovo sul piede di guerra: “Coi trattori da Pesaro a Cattolica”
22 Febbraio 2025 / Redazione
“Non sono arrivate le risposte desiderate, con le istituzioni c’è un muro che qualcuno ha posto per non farci trattare per il bene dell’agricoltura italiana, per questo siamo tornati qui e manifesteremo nuovamente la prossima settimana per continuare a chiedere lo Stato di crisi”.
Così Lorenzo Ferri Marini, presidente di Orgoglio Agricolo, assieme a decine di agricoltori che nuovamente, dopo le proteste delle scorse settimane, sono tornati a stazionare sul prato di fronte al casello autostradale A14 di Pesaro.
“Giovedì – annuncia – daremo vita a un corteo notturno, venerdì un’assemblea dove incontreremo Andrea Putzu, presidente della Commissione agricoltura della Regione Marche, e subito dopo, verso ora di pranzo, partiremo con un corteo da Pesaro fino a Cattolica.
Sappiamo che la politica è sempre la politica ma la speranza è l’ultima a morire e noi vogliamo arrivare a trattare con le istituzioni – aggiunge – dai sindaci sono intanto arrivati segnali e risposte positive, alcuni comuni già hanno applicato delle delibere a riguardo”.
(ANSA)