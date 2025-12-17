Al Malatesta un inverno di formazione tra masterclass, concorsi e SIGEP
17 Dicembre 2025 / Redazione
L’Istituto Alberghiero “Malatesta” inaugura un periodo di intensa attività formativa, in programma da metà dicembre fino alla fine di gennaio 2026. L’iniziativa, denominata “MalatestaLabExperience”, prevede un calendario mirato ad arricchire il percorso scolastico degli studenti con seminari, competizioni e importanti esperienze sul campo.
Il ciclo di appuntamenti prenderà il via il 19 dicembre con una masterclass significativa. Ad aprirla con un gradito ritorno sarà un ex allievo dell’Istituto, Vito Campanelli, oggi manager in grandi aziende, che presenterà un seminario su “La caffetteria e latte art”. Un esempio concreto di come la preparazione sui banchi del Malatesta possa portare al successo nel mondo dell’ospitalità.
Si proseguirà il 22 dicembre con il pluripremiato bartender freelance Charles Flamminio, che guiderà gli studenti nella realizzazione di cocktail a base di the, mocktails ice-cream e tecniche di preparazione di velluti e spume.
Il nuovo anno si aprirà all’insegna dello spettacolo: il 13 gennaio l’Accademia “AreaBartender” porterà in scena il Flair e il Free Style con i professionisti Federico Tullio e Alvaro Pagnanelli. Una lezione-spettacolo sulla creazione di cocktail a ritmo di musica.
Il mese di gennaio vedrà anche gli studenti protagonisti di sfide formative interne, cruciali per mettere alla prova le competenze acquisite:
- Il 23 gennaio si terrà il concorso “Cappuccino Perfetto”, dove gli allievi delle classi seconde si sfideranno nella realizzazione del miglior cappuccino.
- Il 26 gennaio sarà la volta del concorso a squadre “Malatesta Teamwork”, una prova di collaborazione e competenze per gli studenti delle classi seconde.
L’esperienza didattica uscirà inoltre dalle aule per approdare alla ribalta internazionale del SIGEP 2026 di Rimini Fiera. Circa 100 studenti (dei settori sala-bar, cucina, pasticceria e accoglienza turistica) saranno impegnati dal 16 al 20 gennaio presso stand di alto livello, confrontandosi direttamente con le eccellenze del settore.
Oltre al fitto calendario immediato, l’Alberghiero Malatesta è già al lavoro per una delle sue manifestazioni più attese: il concorso regionale “Barman’s got Talent 2026”. L’evento, in programma per aprile, promette grandi novità e vedrà la partecipazione degli Istituti Alberghieri e dei Centri di Formazione Professionale (CFP) di tutta la Regione Emilia-Romagna.
Queste iniziative rappresentano un contributo fondamentale alla formazione e alla crescita professionale degli studenti, consentendo loro un facile inserimento nel settore ristorativo e alberghiero.