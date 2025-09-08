Al Misano World Circuit il convegno “Dalla Pista alla Strada: la Sicurezza dei Motociclisti Informare per Prevenire”

Un appuntamento imperdibile per giornalisti, esperti del settore e cittadini: il convegno sulla sicurezza stradale e motociclistica, organizzato dall’Associazione Motociclisti Incolumi APS, vedrà la partecipazione straordinaria di Franco Uncini, campione del mondo e responsabile della sicurezza per la MotoGP.

L’evento approfondirà gli studi e le soluzioni adottate per proteggere piloti e motociclisti, con un focus su:

abbigliamento protettivo e dispositivi individuali come airbag e paraschiena

tecnologie applicate alle moto per aumentarne la sicurezza

materiali stradali come asfalto e vernici per la segnaletica orizzontale, per garantire l’aderenza

rimozione degli ostacoli fissi e adeguamento delle infrastrutture

Saranno analizzate le cause degli incidenti, le criticità delle strade italiane, le lesioni da collisione e i costi sanitari correlati.

Il convegno intende promuovere una nuova cultura della prevenzione, sensibilizzando istituzioni e cittadini sull’importanza di:

infrastrutture ergonomiche e manutenute;

guardrail dotati di dispositivi salva-motociclisti;

normative che obblighino l’uso di protezioni adeguate;

formazione di utenti della strada più consapevoli e responsabili.

I giornalisti avranno un ruolo centrale nella diffusione di queste tematiche, contribuendo a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati alla guida e sull’importanza del rispetto del Codice della strada.